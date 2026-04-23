Avdelningschef till Vuxenpsykiatrimottagningen Kungsbacka
Delar du vårt mål för ett gott ledarskap? Att du som chef är en närvarande ledare som driver utveckling med invånaren i fokus. Som skapar förutsättningar för ett gott medarbetarskap och delaktiga medarbetare. I så fall, välkommen att söka denna tjänst!
Om din roll
Som chef i Region Halland har du två uppdrag: att styra och leda med fokus på resultat samt att engagera och motivera dina medarbetare. Du är arbetsgivarens representant och du företräder Region Halland, vilket innebär att du förståelse för organisationen som helhet. Du anställs i en tillsvidareanställning i din grundprofession med ett förordnande som chef i fyra år.
Vuxenpsykiatrimottagningen i Kungsbacka arbetar med delat chefskap med mål att vara en sammanhållen mottagning. Uppdelningen mellan cheferna är teamsvis så att ledarskapet följer patientflödena i verksamheten.
Dig vi söker kommer att ansvara för vårt beroendeteam, psykosteam, den medicinska sekreterargruppen, arbetsterapeuterna samt fysioterapeut, vilket innebär ett omväxlande arbete där du är insatt och delaktig i flera arbetsgrupper och processer. Din chefskollega ansvarar för de två allmänpsykiatriska teamen och OCD-teamet.
I nära samarbete med din chefskollega på plats kommer du att leda medarbetarna i arbetet med att uppnå verksamhetens mål och utveckla den vuxenpsykiatriska vården. Du har ansvar för ekonomi, personal och arbetsmiljö. Vi är nu i ett förändringsarbete som innebär förflyttning av chefsskapet för verksamhetens läkare till avdelningscheferna, vilket innebär att du är chef för all personal i dina team.
Du leder verksamheten så att medarbetarnas kompetens, engagemang och delaktighet utvecklas och tas till vara. Det är viktigt att du bidrar till en kultur där kontinuerligt förbättringsarbete är en avgörande och naturlig del av arbetsvardagen. Du ingår i verksamhetens ledningsgrupp, där du tillsammans med dina kollegor aktivt bidrar till helheten och utvecklingen av verksamhetsområdet.
Mottagningen har en stabil personalgrupp med hög kompetens och du kommer erbjudas introduktion, handledning och kontinuerligt stöd i ditt arbete.
Om oss som arbetsplats
Psykiatrin Halland är Region Hallands förvaltning för all offentlig specialistpsykiatri. Här ingår psykiatri för barn, ungdomar och vuxna, såväl öppen- som heldygnsvård. Öppenvårdspsykiatrin har som uppdrag att utreda och behandla specialistpsykiatriska patienter. Målgruppen är personer över 18 år med neuropsykiatriska tillstånd, svåra depressions- och ångesttillstånd, bipolärt tillstånd, personlighetssyndrom, trauma, psykossjukdomar, suicidalitet och komplex beroendeproblematik.
Öppenvården erbjuder psykiatri nära invånarna och har mottagningar i varje kommun. Vuxenpsykiatrimottagningen i Kungsbacka har ett upptagningsområde på ca 80 000 invånare. Mottagningen samarbetar med kommunens olika enheter, närsjukvården och den psykiatriska heldygnsvården i Varberg. Vi erbjuder invånare som lider av psykiatrisk sjukdom god tillgång till kvalificerad diagnostik, behandling och rehabilitering
På mottagningen finns ca 65 medarbetare - läkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer, skötare, fysioterapeut, arbetsterapeuter, rehabkoordinator och medicinska sekreterare. Mottagningen har nya, funktionella lokaler och präglas av välfungerande strukturer och samarbete med vårdgrannar, god kompetens och kontinuitet i bemanningen. Arbetet bedrivs i en positiv och professionell anda, med gott kollegialt stöd.
Vuxenpsykiatrimottagningen i Kungsbacka ligger ca 20 minuters tågresa från Göteborg och Varberg. Arbetstiderna är förlagda måndag till fredag, kl. 8-16.30.
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning med en grundprofession som förekommer inom den psykiatriska vården. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom psykiatrisk vård. Du ska ha ett tydligt engagemang i ledarskapsfrågor och tidigare chefserfarenhet inom hälso-och sjukvård är starkt meriterande.
En förutsättning för att lyckas och trivas som avdelningschef hos oss är att du är utvecklande, flexibel och har en mycket god samarbetsförmåga. Du strävar efter att vara ett föredöme, visa personlig omtanke och kunna inspirera och motivera dina medarbetare.
Du är strukturerad, lyhörd och tydlig i din kommunikation, närvarande och kan styra verksamheten efter uppsatta mål. Du gillar att leda i förändring, du trivs i team och vill bygga goda samarbeten.
Tillsammans med medarbetarna och din chefskollega skapar du en väl fungerande vårdorganisation och en god arbetsgemenskap. Som ledare skapar du delaktighet och en engagerad kultur som får medarbetarna att växa. Du har också ett intresse för att utveckla dig själv som chef. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Då det förekommer resor i arbetet är det ett krav med körkort B.
Varmt välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering planerar vi att hålla intervjuer den 28 maj.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Här kan du läsa mer om Psykiatrin Halland
Inför eventuell anställning görs alltid kontroll i belastnings- och misstankeregistret.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Sjukhuset (visa karta
)
432 81 VARBERG
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Psykiatrin Halland Kontakt
Tove Ståhl Kjellberg, Vårdförbundet 0346-57128 Jobbnummer
9870809