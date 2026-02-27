Avdelningschef till Vuxenpsykiatrimottagningarna Laholm och Hylte
Delar du vårt mål för ett gott ledarskap? Att du som chef är en närvarande ledare som driver utveckling med invånaren i fokus.
Som skapar förutsättningar för ett gott medarbetarskap och delaktiga medarbetare. I så fall, välkommen att söka denna tjänst!
Om din roll
Som chef i Region Halland har du två uppdrag: att styra och leda med fokus på resultat samt att engagera och motivera dina medarbetare. Du är arbetsgivarens representant och du företräder Region Halland, vilket innebär att du har förståelse för organisationen som helhet. Du anställs i en tillsvidareanställning i din grundprofession, med ett förordnande som chef i fyra år.
Dig vi söker kommer att få ett nära ledarskap på våra allmänpsykiatriska mottagningar i Laholm och Hylte som består av ca 17 medarbetare tillsammans. Rollen är utformad som en deltidstjänst på 75 % chefskap, där du leder, utvecklar och följer upp verksamheten. Resterande 25 % arbetar du kliniskt inom din profession, vilket ger dig möjlighet att behålla den patientnära kompetensen och förståelse för vardagen i verksamheten.
Du kommer att engagera och leda medarbetarna i arbetet med att uppnå verksamhetens mål och utveckla den vuxenpsykiatriska vården. Du har ansvar för ekonomi, personal och arbetsmiljö.
Du leder verksamheten så att medarbetarnas kompetens, engagemang och delaktighet utvecklas och tas till vara. Det är viktigt att du bidrar till en kultur där kontinuerligt förbättringsarbete är en avgörande och naturlig del av arbetsvardagen. Du ingår i verksamhetens ledningsgrupp, där du tillsammans med dina kollegor aktivt bidrar till helheten och utvecklingen av verksamhetsområdet.
Båda mottagningarna har en stabil personalgrupp med hög kompetens och du kommer erbjudas introduktion, handledning och kontinuerligt stöd i ditt arbete.
Vi erbjuder en dynamisk roll med stort utrymme för samarbete, utveckling och påverkan. Du blir en del av vår ledningsgrupp och bidrar till att forma framtidens psykiatriska vård i Region Halland.
Om oss som arbetsplats
Psykiatrin Halland är Region Hallands förvaltning för all offentlig specialistpsykiatri. Här ingår psykiatri för barn, ungdomar och vuxna, såväl öppen- som heldygnsvård. Öppenvårdspsykiatrin har som uppdrag att utreda och behandla specialistpsykiatriska patienter. Målgruppen är personer över 18 år med neuropsykiatriska tillstånd, svåra depressions- och ångesttillstånd, bipolärt tillstånd, personlighetssyndrom, trauma, psykossjukdomar, suicidalitet och komplex beroendeproblematik.
Öppenvården erbjuder psykiatri nära invånarna och har mottagningar i varje kommun. Vuxenpsykiatrimottagningarna i Laholm och Hylte samarbetar med respektive kommuns olika enheter, närsjukvården och den psykiatriska heldygnsvården i Halmstad. Vi erbjuder invånare som lider av psykiatrisk sjukdom god tillgång till kvalificerad diagnostik, behandling och rehabilitering.
På vuxenpsykiatriska mottagningen i Laholm arbetar ca tolv medarbetare - överläkare, sjuksköterskor, psykologer, fysioterapeut, dietist, kurator, rehabkoordinator och medicinsk sekreterare.
På vuxenpsykiatriska mottagningen i Hylte arbetar fem medarbetare - sjuksköterskor, kurator. rehabkoordinator, medicinsk sekreterare, samt överläkare på deltid via videolänk.
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning med en grundprofession som förekommer inom den psykiatriska vården. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom psykiatrisk vård. Du ska ha ett tydligt engagemang i ledarskapsfrågor och tidigare chefserfarenhet inom hälso-och sjukvård är starkt meriterande.
En förutsättning för att lyckas och trivas som avdelningschef hos oss är att du är utvecklande, flexibel och har en mycket god samarbetsförmåga. Du strävar efter att vara ett föredöme, visa personlig omtanke och kunna inspirera och motivera dina medarbetare.
Du är strukturerad, lyhörd, tydlig i din kommunikation, närvarande och kan styra verksamheten efter uppsatta mål. Du gillar att leda i förändring, du trivs i team och vill bygga goda samarbeten. Tillsammans med medarbetarna och dina chefskollegor skapar du en väl fungerande vårdorganisation och en god arbetsgemenskap. Som ledare skapar du delaktighet och en engagerad kultur som får medarbetarna att växa. Du har också ett intresse för att utveckla dig själv som chef. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Då det förekommer resor i arbetet är det ett krav med körkort B.
Varmt välkommen med din ansökan.
I denna rekrytering planerar vi att hålla intervjuer den 31 mars.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om hur det är att arbeta som chef i Region Halland https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-yrken/chef.Övrig informationhttps://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-verksamheter/psykiatrin
Inför eventuell anställning görs alltid kontroll i belastnings- och misstankeregistret.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Psykiatrin Halland Kontakt
