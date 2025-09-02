Avdelningschef till vår service- och underhållsverksamhet i Sollefteå
Vattenfall AB / Maskiningenjörsjobb / Gotland Visa alla maskiningenjörsjobb i Gotland
2025-09-02
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Gotland
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Oxelösund
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett fossilfritt samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats!
Om rollen
Vill du bli en viktig del av energiomställningen? Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur! Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid. Vi behöver fler energihjältar och nu söker vi en Avdelningschef som vill vara med på resan mot ett fossilfritt liv! Är det du? Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället.
Vattenfall Services mål är att vara den ledande och säkraste aktören i branschen. I den här rollen kommer du att ha ett stort fokus på att fortsätta utveckla vår affär och personal. Du tillsammans med dina medarbetare ansvarar för att fortsätta utveckla oss fram till önskad position.
I rollen som Avdelningschef kommer du att ansvara för en avdelning där vi idag är drygt 20 medarbetare (distributionselektriker, beredare, projektstöd, projekt-/underhållsledare) som utgår från Sollefteå med omnejd. Dina medarbetare har olika bakgrund och erfarenheter, du som chef behöver därför kunna möta dina medarbetare där de befinner sig på mer än ett sätt.
Vi arbetar framförallt med underhållstjänster och avtalskunder inom elnät. Fokus är felavhjälpning med personal i beredskap, nyanslutningar och underhållsåtgärder. Vi ser till att allt fungerar!
Vi erbjuder ett utmanande ledaruppdrag i en verksamhet med fortsatt stor utvecklingspotential. Rollen innebär ekonomiskt, strategiskt och operativt ansvar för hela avdelningens verksamhet.
Arbetet är omväxlande, du förväntas att ha nära kontakt med kunder och kollegor och du erbjuds goda möjligheter att bidra till vår fortsatta tillväxt och utveckling. Som avdelningschef arbetar du med utveckling av avdelningens medarbetare och verksamhet i en affärsmässig miljö där säkerhet har högsta prioritet. Exempel på ansvar och arbetsuppgifter:
Personal- och resursplanering, hålla dig och avdelningen uppdaterad om tjänster och säkra arbetssätt och arbeta för vidareutveckling och uppföljning av metoder och vår leverans
Ekonomi; prognos, budget, resultat- och verksamhetsuppföljning samt analys av verksamheten
Kundkontakter och utveckling av befintliga och nya affärer
Vara delaktig i upphandlingar, anbuds- och avtalshantering.
Avdelningen är en del av affärsområde Ledningar Södra Nord. Du kommer att rapportera till affärsområdeschefen och ingå i dennes ledningsgrupp. Det finns goda möjligheter att bidra till hela affärsområdets fortsatta tillväxt och utveckling.
Kravspecifikation
Vi vet att du kommer utvecklas tillsammans med oss. Men vi ser gärna att du redan har:
• Teknisk och/eller ekonomisk utbildning
• Ledarerfarenhet med fördel från entreprenadbranschen eller elbranschen.
• B-körkort och möjlighet att resa i tjänsten
• Talar och skriver svenska flytande
Du bör utöver detta ha erfarenhet av att arbeta med kund- och leverantörsrelationer, fleråriga serviceavtal och resultat- och verksamhetsuppföljning.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper där du har en stark egen drivkraft, är affärsmässig och får saker att hända genom att samarbeta och engagera dina medarbetare.
Som ledare är du lyhörd, uthållig och motiverande. Ditt intresse och dina egenskaper stödjer utveckling av verksamhet, människor och affärer. Du har god kommunikativ förmåga och är tydlig.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Hos Vattenfall Services kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning, tillsammans ger vi kraft åt ett fossilfritt liv.
Är du nyfiken på dina framtida kollegor? Läs mer här: Dina kollegor - Vattenfall SE
Nyfiken på att följa vår vardag? Följs oss på sociala medier!
Linkedin - Vattenfall Services Nordic AB
Instagram - Vattenfallservices
Placeringsort Sollefteå
Kontakt Vill du veta mer om tjänsten, kontakta ansvarig rekryterande chef Cecilia Geijer, 070-233 14 66. För mer information kring själva rekryteringsprocessen, kontakta ansvarig rekryterare Renée Li, renee.li@vattenfall.com
.
Fackliga representanter är Alma Svensson Unionen, Johan Larsson (Hallsberg) SEKO, Torbjörn Blom Akademikerna och Magnus Tjergefors Ledarna. Samtliga nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.
Känns detta som ett jobb för dig? Du är varmt välkommen med din ansökan senast den 15 september! Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
Då säkerheten för Vattenfall och dess anställda är avgörande kommer vi innan varje anställning genomföra en "pre-employment screening". Dessa kontroller baseras på din roll som du kommer att fylla inom Vattenfall.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könsidentitet och könsuttryck, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
Västra Törnekvior 4B (visa karta
)
621 43 VISBY Arbetsplats
Visby - Gotlands Energi AB Jobbnummer
9488789