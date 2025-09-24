Avdelningschef till Tillväxt- och attraktivitetsavdelningen
Gällivare kommun / Administratörsjobb / Gällivare Visa alla administratörsjobb i Gällivare
2025-09-24
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gällivare kommun i Gällivare
, Boden
, Luleå
eller i hela Sverige
Verksamhetsbeskrivning
Gällivare kommun söker en Avdelningschef till den nya Tillväxt- och attraktivitetsavdelningen. Avdelningen är idag organisatoriskt placerad inom stöd och utvecklingsförvaltningen tillsammans med avdelningarna för personal, kommunikation, IT, ekonomi samt nämnd och utredning. Förvaltningens uppdrag är att driva och vidareutveckla processer inom respektive avdelning samt arbeta som stöd till övriga förvaltningar
Tillväxt- och attraktivitetsavdelningens uppdrag är att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt och en attraktiv kommun att leva och bo i. I Gällivare kommun pågår idag samhällsomvandling kombinerat med en expansiv gruvnäring. Vi står även inför stora industriella satsningar framöver och får därmed ett ökat arbetskraftsbehov. Fokus för avdelningen är att samordna, initiera och driva tillväxt och attraktivitetsarbete som är strategiskt viktiga för Gällivare kommun.Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
Som avdelningschef för den nya tillväxt- och attraktivitets avdelningen har du i uppdrag att utveckla och forma den nya avdelningen. Du kommer att vara chef över ca 15 medarbetare. Du har personal-, ekonomi och verksamhetsansvar samt ansvarar för uppföljning av verksamheten. Du är direkt underställd förvaltningschefen och tillsammans med övriga avdelningschefer deltar du i förvaltningens ledningsgrupp och har en förvaltningsövergripande helhetssyn.
Särskilt fokus i ditt arbete är inom områdena näringslivs-, landsbygds- och destinationsutveckling samt inflyttnings- och övrig service till medborgare och besökare i kommunen. Du har en central roll att arbeta med utveckling inom dessa områden tillsammans med dina medarbetare. Kvalifikationer
Lämplig bakgrund är akademisk examen och gärna erfarenhet av strategiskt arbete med utvecklingsfrågor.
Vi förutsätter att du har förmåga att samverka och skapa goda relationer både internt och externt. Tjänsten kräver att du har en positiv syn på service och ett genuint intresse för samhällsutveckling. Du har ett engagerande och inspirerande sätt att leda som tar tillvara på dina medarbetares kompetens.
Vi tror på ett ledarskap som har en tydlig förankring i våra värdeord, mångfald, effektivitet, nyskapande och attraktivitet.
Dina personliga egenskaper är viktiga. Du kan bli lyckosam i detta uppdrag oavsett vilka dessa är om du tar tillvara på dina styrkor och använder dem på rätt sätt. Vi tror att analytisk förmåga och noggrannhet är till stor nytta och vill att du i tidigare chefsuppdrag varit en uppskattad ledare.
Som person har du god kommunikationsförmåga, är transparent, inkluderande, målmedveten samt kan fatta beslut.
Tjänsten kräver att du har körkort i klass B. Anställningstyp/arbetstider
Tillsvidareanställning med tidsbegränsat chefsförordnande. Provanställning kan komma att tillämpas. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträde
Enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande.
Upplysningar
Lämnas av Kommundirektör och tf förvaltningschef på stöd och utvecklingsavdelningen
Monica Flodström Telefon 0970-18225, monica.flodstrom@gallivare.se
Personalchef Anna Johansson Miettinen Telefon 0970-18305, anna.johanssonmiettinen@gallivare.se
Fackliga företrädare
Vision, Kommunal, SSR Nås via vår växel, 0970-818 000 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2021-07-04
Till din ansökan vill vi ha med en CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar
Vi har valt våra rekryteringskanaler och önskar ingen rekryteringshjälp. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gällivare kommun
(org.nr 212000-2726) Arbetsplats
Gällivare Kommun Kontakt
Förvaltningschef SOU
Magnus Persson magnus.persson@gallivare.se 0970-818469 Jobbnummer
9525134