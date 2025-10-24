Avdelningschef till Rehabiliteringsmedicin, Hallands sjukhus Halmstad
2025-10-24
Vad vi har: En välfungerande verksamhet och kompetenta, engagerade medarbetare.
Vad vi söker: En driven avdelningschef med känsla för teamarbete, smarta lösningar och nytänkande.
Är det du? Välkommen till oss på Rehabiliteringskliniken!
Om arbetsplatsen
Rehabiliteringsmedicinmottagningen i Halmstad innefattar dagrehabilitering och mottagning, och är en del av den rehabiliteringsmedicinska verksamheten i Halland, som även innefattar en avdelning för heldygnsvård.
Medarbetargruppen består av arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, logoped, läkare, psykolog och rehabassistent. Alla jobbar i team tillsammans med medarbetare inom heldygnsvården.
De vanligaste diagnoserna vi hanterar är hjärnskador och ryggmärgsskador. Målet med rehabiliteringen är att patienten ska kunna återgå till ett aktivt liv utanför hemmet, trots en förändrad livssituation. Verksamheten är certifierad enlig CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities).
Utöver rehabiliteringsmedicin ansvarar Rehabiliteringskliniken för den paramedicinska verksamheten för alla kliniker inom Hallands sjukhus, samt för Smärtmottagningen i Varberg. Kliniken har mottagningsverksamhet i alla kommuner i Halland, men främst på de tre sjukhusen. Inom hela Rehabiliteringskliniken arbetar cirka 290 medarbetare.
Rehabiliteringskliniken är en mångfacetterad klinik, med många samarbetsytor i hela Halland. Vi driver och deltar i ett flertal utvecklingsprojekt och har medarbetare som forskar. En stolt klinik med stora möjligheter, helt enkelt!Publiceringsdatum2025-10-24Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är intresserad av rehabiliteringsmedicin och som vill leda och utveckla verksamheten, med fokus på öppenvården. Detta gör du i nära samarbete med medarbetare, avdelningschefen för heldygnsvården och med övriga avdelningschefer på rehabiliteringskliniken.
Ditt uppdrag som avdelningschef är att driva verksamheten och leda arbetet för arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, logoped, läkare, psykolog och rehabassistent - sammanlagt cirka 25 medarbetare. Du har ansvar för personal, arbetsmiljö och budget. Du ingår i klinikens ledningsgrupp tillsammans med verksamhetschefen och klinikens övriga sju avdelningschefer, och bidrar i klinikledningsarbetet för helheten inom Rehabiliteringskliniken och Hallands sjukhus.
Tillsammans med verksamhetschefen, avdelningschefen för heldygnsvården och avdelningschefen för Smärtmottagningen samt MLA (medicinskt ansvarig läkare) ingår du i nätverket för rehabiliteringsmedicinska verksamheter i Sverige.
Som chef i Region Halland har du uppdraget att styra och leda med fokus på resultat samt att engagera och motivera dina medarbetare. I uppdraget ligger att vässa nuvarande processer och arbetssätt. Du inspirerar medarbetarna att arbeta mot målen med en öppen och nyfiken attityd. Du är arbetsgivarens representant och företräder Region Halland, vilket innebär att du har förståelse för organisationen som helhet.
Du anställs i en tillsvidareanställning i din grundprofession med ett förordnande som chef i fyra år.Kvalifikationer
Vi söker dig med adekvat högskole-/universitetsutbildning, alternativt motsvarande kunskaper som vi anser likvärdiga. Du har chefs- och ledarskapserfarenhet inom hälso- och sjukvård och ett genuint intresse för rehabilitering. Har du erfarenhet av förändringsledning och att driva utveckling är det meriterande.
Du står för ett tydligt och engagerande ledarskap. Du kommunicerar verksamhetens uppdrag så att det skapar förtroende, delaktighet och engagemang både i gruppen och i enskilda samtal.
För att lyckas och trivas i rollen krävs att du arbetar strukturerat och självständigt mot uppsatta mål, både på kort och lång sikt. Att samarbeta är lätt för dig, du är prestigelös och bra på att bygga goda relationer, både inom och utanför enheten. Tillsammans med medarbetarna skapar du aktiviteter som bidrar till verksamhetens utveckling och goda resultat. Du har helhetssyn, vill utvecklas som ledare och har förmågan att få med dig andra i förändringsprocesser och verksamhetsutveckling. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För tjänsten krävs B-körkort.
Det är meriterande om du har genomgått vårt utvecklingsprogram Morgondagens ledare.
Varmt välkommen med din ansökan!
Första intervjuomgång sker 10-11 december 2025
Andra intervjuomgång sker 14 januari 2026.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som chef https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/chef?mtm_campaign=RH_yrkessida_chef_jobbannonser.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
