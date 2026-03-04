Avdelningschef till Rehabiliteringskliniken
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag. Region Kronobergs chefer är modiga och motiverade ledare. I din ledarroll har du förmågan att se till helheten och skapa förståelse genom att förmedla sammanhanget. Genom att du agerar konsekvent och visar tillit till medarbetarna skapar du engagemang och delaktighet, nytänkande och kreativitet.
Välkommen till Rehabiliteringskliniken i Växjö!
NU SÖKER VI DIG SOM VILL BLI VÅR NYA AVDELNINGSCHEF.
Vi på rehabiliteringskliniken har ett viktigt uppdrag, som specialistverksamhet för patienter i behov av rehabilitering efter somatisk sjukdom, skada eller långvarig smärta. Vår uppgift är att skapa bästa möjliga välbefinnande och främja ett aktivt och självständigt liv för patienter som är i behov av rehabilitering inom hjärnskada, neurologiska sjukdomar och smärtproblematik.
Vår styrka är att vi jobbar i tvärprofessionella team och med patienten i fokus. Våra duktiga medarbetare bildar tillsammans ett starkt team runt patienten och består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, rehabassistenter, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder, psykologer och kurator. Rehabiliteringen bedrivs i nuläget i öppenvårdsform både på neuroenheten och smärtenheten.
På rehabiliteringskliniken värderar vi vår arbetsmiljö högt och vår ambition är att hitta arbetssätt där alla medarbetares kompetenser används rätt och till patientens fördel. Rehabiliteringskliniken står inför en spännande framtid, med omställning till den nära vården och förbättringar och utveckling inom många områden.
Rehabiliteringskliniken ligger på Sigfridsområdet i Växjö, precis vid sjön Trummen och i hjärtat av Småland. I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län". Växjö är en av Sveriges snabbast växande regioner, med ett starkt näringsliv, stolta designtraditioner och driftiga människor. Här finns kreativitet, framtidstro och med naturen alltid runt hörnet. Vi hoppas du ska trivas!Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta som avdelningschef på rehabiliteringskliniken. Du kommer arbeta i nära samarbete med dina två avdelningschefskollegor och kommer samverka med aktörer både internt och externt. Som avdelningschef har du både verksamhet-, ekonomi-, och personalansvar. Du kommer ha ett stort ansvar för enhetens vidare verksamhetsutveckling.
Du ingår även i ledningsgruppen rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Här bidrar du till helhetstänk inom ett större verksamhetsområde med totalt 9 avdelningschefer och en kvalitetsenhet.
Just nu är uppdraget inte tydlig definierat i väntan på beslut om klinikens utbud. Förändringar i uppdrag kan ske löpande i avdelningschefsgruppen. Även ett uppdelat/delat ledarskap kan bli aktuellt.
Vi erbjuder dig:
• En stor möjlighet att påverka, utveckla och driva verksamheten
• Interna och externa chefsutbildningar
• Ett omfattande introduktionsprogram för dig som ny chef i Region KronobergKvalifikationer
Vi söker dig som tycker om att arbeta med ständiga förbättringar i verksamheten. Du ser utmaningar som möjligheter, är drivande och har förmåga att se lösningar samt mod att fatta beslut. Som person är du trygg och trivs med att samarbeta med andra, men du litar också på dina egna slutsatser. Du har förmåga att se händelser i ett större sammanhang och kan se förbättringar i verksamhetens processer. Vidare har du förmåga att organisera och planera verksamheten, för både en hög patientsäkerhet och arbetsmiljö. Du kan arbeta med gruppers utveckling och förbättringsarbete.
Du har ett coachande förhållningssätt och en vilja och förmåga att tillvarata medarbetarnas kompetens och engagemang. Du främjar en kultur som stödjer Region Kronobergs värdegrund; respekt för människan. Du strävar efter ett kommunikativt ledarskap och är tillgänglig för dina medarbetare.
För att vara aktuellt har du en adekvat högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård. Vi ser även att du besitter chef- och ledarskapserfarenhet och har god erfarenhet av förändringsledning. B-körkort är ett krav.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. Vi vill ha chefer som är medvetna om sina styrkor och svagheter, lär sig av sina erfarenheter och som tar hjälp av andra när det behövs för att få jobbet gjort på ett effektivt sätt.
Vi tillämpar personlighet- och problemlösningstest som underlag i urvalet, vilket tillsammans med CV avgör vilka som går vidare till intervju.
Låter det intressant? Varmt välkommen med din ansökan!
För att underlätta behandlingen av din ansökan, vänligen:
• Bifoga ett detaljerat CV
• Inkludera relevanta betyg, intyg och eventuell
legitimation för den tjänst du söker
ÖVRIGT
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
