Avdelningschef till Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö
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2026-07-22
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I Region Kronoberg arbetar vi för att människor i länet ska kunna leva ett tryggt och hållbart liv. Varje dag möter vi kronobergarna i vården, i kollektivtrafiken och i arbetet med länets utveckling. Här tas idéer tillvara, det finns stora möjligheter till utveckling och ett arbetsklimat som är välkomnande, öppet och präglat av vänlighet.
Rättspsykiatriska regionkliniken bedriver högkvalificerad rättspsykiatrisk vård och är en av landets fem regionkliniker inom rättspsykiatrin. Kliniken har utöver regionuppdrag ett riksintag. Flertalet av klinikens patienter har överlämnats till rättspsykiatrisk vård av domstol. I uppdraget ingår även att ta emot patienter från Kriminalvården som är i behov av psykiatrisk vård. Kliniken består av 11 slutenvårdsavdelningar samt en öppenvård. Kliniken har cirka 450 medarbetare.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Som avdelningschef för Aktivitetscentrum inom rättspsykiatrin får du en viktig och meningsfull roll. Tillsammans med ditt team på 17 medarbetare skapar du en trygg, strukturerad och rehabiliterande miljö för våra patienter. Aktivitetscentrum syftar till att stärka patienternas färdigheter, öka deras självständighet och stödja deras återgång till samhället. Här arbetar flera yrkesgrupper, bland annat arbetsterapeuter, rehabassistenter, socioterapeuter, lärare, fysioterapeuter, distriktssköterska och KBT-terapeuter. I uppdraget ingår även ansvar för Hälsocentralen som erbjuder vård, rådgivning, rehabilitering och hälsofrämjande insatser.
Som avdelningschef har du ett övergripande ansvar för personal, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling. Du ingår i ett engagerat team av avdelningschefer och rapporterar till vårdområdeschefen. I rollen är det viktigt att du ser rättspsykiatrin ur ett helhetsperspektiv.
Som avdelningschef ansvarar du för att:
• Leda, coacha och utveckla medarbetare i det dagliga arbetet samt ansvara för rekrytering, kompetensutveckling och medarbetarsamtal.
• Driva och utveckla verksamheten i linje med klinikens mål, riktlinjer och gällande lagstiftning samt följa upp och säkerställa kvalitetsindikatorer, rutiner och arbete med patientsäkerhet.
• Säkerställa en trygg arbetsmiljö genom ett systematiskt arbete med riskbedömningar, avvikelsehantering och säkerhetsfrågor i en miljö med särskilda skyddskrav.
• Planera, följa upp och analysera budget, bemanning och resursanvändning.
• Samverka med olika professioner för att skapa en helhetsinriktad och evidensbaserad vård.
• Initiera och driva förbättringsprojekt samt utveckla rutiner.Kvalifikationer
Vi söker dig med universitets- eller högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård, beteendevetenskap eller socialt arbete, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som lämplig. Erfarenhet av ledarskap samt arbete inom rättspsykiatrisk vård eller psykiatri är meriterande. Vi ser gärna att du har ett coachande ledarskap och är bekväm med att delegera ansvar till medarbetarna. Du behöver kunna överblicka helheten, ha god samarbetsförmåga samt förmåga att strukturera arbetet och sätta mål för verksamheten tillsammans med klinikens ledning. Du har lätt för att skapa goda relationer, värnar om ett gott arbetsklimat och står för ett synligt, tydligt och engagerat ledarskap.
Vi tillämpar personlighet- och problemlösningstester som underlag till urvalet, vilka tillsammans med CV ligger till grund för bedömningen av vilka kandidater som går vidare i processen. Vi använder tester för att rekryteringsprocessen ska vara så rättvis och transparent som möjligt, där samtliga kandidater ges samma möjlighet att prestera. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Chefsförordnandet är tidsbegränsat och du kommer att ha din grundanställning vid Rättspsykiatriska regionkliniken.
I samband med rekryteringen begär vi utdrag ur brotts- och misstankeregistret samt alkohol- och drogtest via vår företagshälsovård Falck.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
För att läsa mer om gällande kollektivavtal och ingångslön: https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 477/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065)
Box 1223 (visa karta
)
351 12 VÄXJÖ Arbetsplats
Region Kronoberg, Rättspsykiatriska Regionkliniken Kontakt
HR-konsult
Nora Mansour nora-katarina.mansour@kronoberg.se +46790667107 Jobbnummer
10009143