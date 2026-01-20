Avdelningschef till planering- och ekonomi vid Mälardalens universitet
Mälardalens Universitet / Administratörsjobb / Västerås Visa alla administratörsjobb i Västerås
2026-01-20
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mälardalens Universitet i Västerås
, Eskilstuna
, Nyköping
, Karlskoga
, Karlshamn
eller i hela Sverige
Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.
Vill du vara med och bidra till vår utveckling?
Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.
Planerings- och ekonomiavdelningen ger stöd till hela verksamhetsområdet planering, ekonomi och upphandling, både strategiskt och operativt. Vi arbetar med verksamhets- och ekonomistyrning genom verksamhetsplanering, intern styrning och kontroll, budgetering, prognoser, redovisning, uppföljning och analys. Inom upphandlings- och inköpsområdet stöttar vi hela universitetets inköpsprocess.
ANSTÄLLNINGSINFORMATION
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med eventuell provanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Antal anställningar: 1
Sista dag att ansöka är 10 februari 2026
Stationeringsort: Västerås
Fakultet/enhet/avdelning: Planering och ekonomiPubliceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
Som avdelningschef ansvarar du för att leda, utveckla och följa upp avdelningens verksamhet, inklusive ekonomi och arbetsgivaransvar. Uppdraget innebär att säkerställa kvalificerat och mottagaranpassat stöd till universitetets olika nivåer - från ledningsnivå till fakulteter och institutioner - där helhetsperspektiv och samordnade leveranser är centrala.
Du initierar och driver utvecklingen av effektiva och kvalitetssäkrade processer inom planering, uppföljning, ekonomi, inköp och upphandling, liksom arbetet med god intern styrning och kontroll. I detta ingår även att främja digitalisering av processer för att stärka verksamhetens effektivitet och kvalitet.
I nära samarbete med universitetsledningen ger du ett strategiskt och övergripande stöd i styrningsfrågor, och du förväntas inom dina ansvarsområden vara huvudföredragande i universitetets styrelse. Arbetet innebär att säkerställa att arbetsprocesser utformas med hög kvalitet, tydlig struktur och fokus på att utveckla, förbättra och effektivisera verksamheten samt att stöd och tjänster levereras med stor verksamhetsnytta.
Du har det övergripande ansvaret för planerings- och ekonomiavdelningen, som erbjuder både strategiskt och operativt stöd inom hela verksamhetsområdet planering, ekonomi och upphandling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Kandidatexamen inom ekonomi eller motsvarande för anställningen relevant område
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
• Flerårig erfarenhet som chef med verksamhets-, ekonomi- och arbetsgivaransvar i liknande positioner så som ekonomichef eller motsvarande, inom statsförvaltningen
• Mångårig erfarenhet, på organisationsövergripande nivå, av ekonomiarbete inom offentlig verksamhet så som redovisning, budgetering, rapportering och ekonomistyrning
• God förståelse för universitets- och högskolesektorns verksamhet och dess styrning
• Erfarenhet av att ingå i ledningsgrupp.
• Erfarenhet och kompetens av att leda förändrings- och utvecklingsarbete
Du har förmåga att leda och motivera medarbetare i en samskapande anda och att tillsammans med dem bygga en positiv och hållbar arbetsmiljö. Med en hög grad av verksamhetsförståelse för sektorns förutsättningar och ramverk kan du se och tolka sammanhang och olika perspektiv, vilket gör att du skapar engagemang och ansvarstagande i organisationen. Du förstår komplexa sammanhang och kan omsätta strategier i praktiskt genomförande som leder till måluppfyllelse. Som ledare är du tydlig, närvarande och skicklig i att sätta ramar, delegera och skapa psykologisk trygghet, samtidigt som du följer upp och anpassar ditt ledarskap utifrån verksamhetens utmaningar och medarbetarnas behov. Du har även lätt för att se helheter och olika perspektiv och kan skapa engagemang och ansvarstagande både för den övergripande verksamheten och för hur varje del bidrar till helheten.
MERITERANDE
Meriterande för anställningen är att ha:
• Examen på avancerad nivå inom ett för anställningen relevant område
• Erfarenhet som planerings- och/eller ekonomichef på övergripande organisatorisk nivå inom universitet eller högskola
• Goda kunskaper i offentlig förvaltning och dess ramverk samt erfarenhet av universitets- och högskolesektorn, om dess styrning och verksamhet samt intresse av övergripande utbildnings- och forskningspolitiska frågor
• Goda kunskaper inom inköp och upphandling
• Mångårig erfarenhet, på organisationsövergripande nivå, av planering inom offentlig verksamhet så som verksamhetsplanering, analys och intern styrning och kontroll samt kvalitetsarbete.
• Erfarenhet av digitaliseringsarbete
• Erfarenhet att som chef leda andra chefer
• Nätverk inom UH sektorn/angränsande verksamheter
PERSONLIGA FÖRMÅGOR
Vid en samlad bedömning av lämplighet läggs även vikt vid personliga förmågor. Alla anställda vid MDU förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.
Du har en god samarbets- och kommunikationsförmåga och visar tillit i ditt sätt att leda och samarbeta. Du arbetar engagerat och kombinerar mod och handlingskraft med lyhördhet, analytisk förmåga och innovationskraft. Samtidigt är du strukturerad och prestigelös i ditt arbetssätt. För denna anställning kommer avgörande vikt att läggas vid personlig lämplighet.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.
ANSÖKAN
Gör din ansökan genom att klicka på knappen "Ansök" nedan.
Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Fackliga representanter:
Saco-S saco-s@mdu.se
Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89
Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.
#LI-AE1 Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mälardalens Universitet
(org.nr 202100-2916), http://www.mdu.se Arbetsplats
Mälardalens universitet Kontakt
Biträdande universitetsdirektör
Eva Öquist eva.oquist@mdu.se Jobbnummer
9695523