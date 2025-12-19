Avdelningschef till persontransportverksamheten i Upplands Väsby kommun
2025-12-19
Vill du leda uppbyggnaden av en ny samhällsviktig verksamhet?
Upplands Väsby kommun söker en avdelningschef för persontransporter i egen regi.
Rollen erbjuder ett strategiskt och operativt helhetsansvar i en verksamhet som ska byggas upp från grunden och som har stor betydelse för kommunens invånare. Hos oss får du möjlighet att påverka, utveckla och leda i en organisation med höga ambitioner, tydlig politisk förankring och starkt fokus på kvalitet, trygghet och social hållbarhet.
Vi erbjuder dig
Som avdelningschef för persontransporter i egen regi blir du en del av en kommun med höga ambitioner, mod att utveckla och ett varmt fokus på människors vardag. I Upplands Väsby arbetar vi tillsammans för att skapa en trygg, hållbar och välfungerande kommunal service, där våra invånare alltid står i centrum. I kommunen finns en tydlig politisk målsättning att sträva mot ökad social hållbarhet, vilket också genomsyrar verksamheten inom samhällsbyggnadsområdet.
Vi erbjuder dig:
- Ett starkt arbetsgivarvarumärke
Upplands Väsby är känt för nytänkande, handlingskraft och samarbete över gränserna. Vi är en kommun som vågar prova nytt och som arbetar långsiktigt för att skapa verklig samhällsnytta.
- En verksamhet i utveckling
Persontransporter i egen regi är ett område som ska tas hem i egen regi. Här får du möjlighet att leda en viktig samhällsfunktion, utveckla arbetssätt och bidra till effektiva, trygga och hållbara transporter för kommunens invånare.
- Ett engagerat team
Du får medarbetare som är kompetenta, stöttande och stolta över sitt uppdrag. Vi värnar om en arbetsmiljö där man hjälps åt, löser problem tillsammans och har nära till både skratt och professionalism.
Påverkan och helhetsansvar
Du får stort utrymme att påverka riktning, kvalitet och utveckling inom verksamheten. Här finns möjligheter att driva förbättringar, stärka samarbeten och skapa arbetssätt som gör skillnad i vardagen för både medarbetare och kommunens invånare.Publiceringsdatum2025-12-19Om företaget
Upplands Väsby kommun är en trygg och utvecklande arbetsgivare med cirka 1 700 anställda. Här värdesätts nytänkande, mångfald och balans mellan arbete och fritid. Med fokus på digitalisering och innovation skapar kommunen moderna lösningar och en arbetsmiljö där medarbetare trivs, utvecklas och bidrar till framtidens Väsby.
Denna avdelning kommer tillhöra Kontoret för samhällsbyggnad som i övrigt består av Stabsenheten, Planenheten, Mark- och exploateringsenheten, Kretsloppsenheten, Vatten och avloppsverksamheten, Fastighetsavdelningen och Infrastrukturavdelningen.Om tjänsten
Detta är en spännande möjlighet för dig som vill:
- Ansvara för och driva uppbyggnad, etablering och drift av en ny verksamhet inom kommunen. En avdelning för persontransporter.
- Det betyder att leda uppbyggnaden från grunden, säkerställa en effektiv och kvalitetssäkrad drift samt skapa ett arbetssätt som bygger förtroende och hög kundnöjdhet.
- Rollen kräver ett strategiskt helhetsansvar kombinerat med operativ handlingskraft.
Du kommer ha starkt stöd i ditt arbete genom en tydlig politiks vilja, ett väl genomarbetat underlag inför kommunens beslut att upprätta verksamheten, samt från chefer och kollegor inom samhällsbyggnad samt från de förvaltningar som nyttjar transporterna, främst Utbildningskontoret och Social och omsorgskontoret.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
- Etablering och uppbyggnad av verksamheten
- Personal- och ledarskapsansvar
- Drift, planering och kvalitetsstyrning
- Ekonomi och budgetansvar
- Samverkan och kommunikation
Denna tjänst är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras inför anställning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Det kommer även genomföras en bakgrundskontroll. Provanställning kommer därför tillämpas.
Är du den vi söker:
För att lyckas behöver du ha relevant högskoleutbildning, exempelvis inom logistik, samhällsplanering eller offentlig förvaltning. Du kan möjligen ha arbetslivserfarenhet som gett dig motsvarande kompetens. Körkort och mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift är också nödvändigt.
Vidare söker vi dig som är en erfaren ledare som drivit förändringsarbete och verksamhetsutveckling. Som kan strukturera och utveckla arbetsprocesser, engagera och inspirera personal och sätta en kultur som säkerställer måluppfyllnad i alla avseenden. Du som stimuleras av utvecklingsarbete, samarbeten och att leda en serviceorganisation. Andra egenskaper som kännetecknar dig är fokus på kunder, på kvalitet och säkerhet, samt på att skapa goda samarbeten.
Att ha ansvarat för transport- eller trafikverksamhet, helst inom offentlig sektor, är mycket meriterande. Andra meriterande områden är exempelvis kunskaper om de lagar och förordningar som styr verksamheten, om digitala planerings- och trafikledningssystem, samt om budget och ekonomiarbete. Vi ser att det är en fördel om du har kunskap om LSS och de olika funktionsnedsättningar som finns i de verksamheter som kommer använda persontransporterna.
Välkommen!
I den här rekryteringen samarbetar Upplands Väsby kommun med AS&B Executive. För mer information om tjänsten, kontakta Mikael Jacobsson på 0725 130 690.
Facklig representant för Kommunal är Jenny Larsson, 010 442 90 15
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Läs mer om våra kontor och arbetsplatser: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunens-arbetsplatser
Möt några av våra medarbetare: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/mot-vara-medarbetare
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/336". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby kommun
(org.nr 212000-0019) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Rose-Marie Olihn 0859097094 Jobbnummer
9657880