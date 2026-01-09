Avdelningschef till Personalavdelningen (G1) Livgardet
2026-01-09
Vill du ta nästa steg i karriären och vara en del av något större? Då ska du söka jobb hos oss på Livgardet, Sveriges största arméförband.
Enheten
Livgardets regementsstab består av 9 avdelningar som under regementsledningens försorg leder, samordnar, utvecklar och följer upp regementets verksamhet och funktioner. Nu söker Livgardet en ny avdelningschef till personalavdelningen (G1) som vill fortsätta leda och utveckla denna viktiga funktion inom regementsstaben.
Avdelningen
Personalavdelningen består av omkring 17 medarbetare och har ett flertal spetskompetenser inom personal- och HR-området. Avdelningen leds av avdelningschef i nära samarbete med HR-chef och ställföreträdande avdelningschef.
Avdelningen ansvarar för att leda, samordna och utveckla personalarbetet vid Livgardet i syfte att säkerställa rätt bemanning och kompetens för kort- och långsiktiga mål. Avdelningschefen har personalansvar samt ansvar för avdelningen och personalfunktionens övergripande styrning, målbild, prioriteringar och uppföljning medan HR-chefen fokuserar på att leda och utveckla Livgardets HR-arbete.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som avdelningschef för G1 leder och samordnar du arbetet och säkerställer att avdelningen ger ett effektivt, relevant och långsiktigt stöd till regementsledningen, funktioner inom staben och övriga verksamheten.
Du ansvarar för att sätta mål, inriktning och prioriteringar för avdelningen samt skapa tydliga strukturer, arbetssätt och former av uppföljning. I rollen ingår att arbeta strategiskt med planering och uppföljning samt säkerställa att personalarbetet bedrivs metodiskt och med framförhållning. Du leder genom andra och förväntas skapa förutsättningar för att chefer och medarbetare på avdelningen tar ett stort eget ansvar för genomförande och leverans inom sina respektive områden. Detta innebär att du ger mandat, ställer tydliga krav och följer upp resultat, utan att själv behöva vara specialist inom samtliga områden.
En central del i arbetet är att utveckla och effektivisera processer, stärka samverkan med övriga delar inom regementsstaben samt vidareutveckla arbetssätt inom områden som kompetensförsörjning och organisationsutveckling. Rollen bidrar till att personalfunktionen upplevs som en integrerad och stödjande helhet för hela Livgardet.
Kvalifikationer
• Högskoleexamen inom relevant område, t.ex. personalvetenskap, ledarskap/management, offentlig förvaltning, eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Dokumenterad erfarenhet av chefs- eller ledaruppdrag med personalansvar
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
• Hög administrativ förmåga, inklusive förmåga att producera, strukturera och sammanfatta skriftlig information på ett tydligt och korrekt sätt
• Goda kunskaper i Officepaketet samt god systemförståelse
• B-körkortDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare med ett tillitsbaserat ledarskap. Rollen kräver förmåga att skapa engagemang, förtroende och arbetsglädje samt att ta tillvara medarbetares kompetenser på ett strategiskt sätt. Du är strukturerad, strategisk och lösningsorienterad. Du har förmåga att hantera komplexa frågor och samarbetar väl med personer som innehar olika bakgrunder och kompetenser. Du är en stark drivkraft som bidrar till avdelningens utveckling och resultatleverans.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Relevant erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom offentlig eller statlig verksamhet
• Erfarenhet av att arbeta i Försvarsmaktens stödsystem
• Erfarenhet av HR-arbete
• Erfarenhet av strategisk planering och uppföljning
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Kungsängen
Befattning: Civil
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Rekryterande chef Henrik Nordén, nås via växeln: 08-584 540 00
Upplysningar om rekryteringsprocessen
HR, Melinda Gunst, nås via växeln: 08-584 540 00
Fackliga företrädare
OFR/S: Örjan Jansson
OFR/O: Orry Finnermark
SACO: Per Textorius
SEKO: Lise-Lotte Larsson
Samtliga nås via växeln: 08-788 75 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-29. Din ansökan bör innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Urvalet kommer att påbörjas under v.6 och därefter sker återkoppling till kandidater i rekryteringsprocessen. Intervjutillfällen beräknas genomföras under v. 7-10.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.
Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Individuell lönesättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Arbetsgivare Försvarsmakten
