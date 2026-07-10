Avdelningschef till medicinkliniken i Växjö
Region Kronoberg, Hälso- och Sjukvårdsledning / Sjukvårdschefsjobb / Växjö Visa alla sjukvårdschefsjobb i Växjö
2026-07-10
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Medicinkliniken är en av de största klinikerna i Region Kronoberg, med cirka 400 medarbetare. Vi har verksamhet på Växjö sjukhus med både öppen- och slutenvård. Genom våra tre grundläggande element: robust, säker och stolt arbetar vi varje dag mot vår vision att tillsammans skapa den bästa medicinkliniken.
• Robust står för verksamhetsperspektivet; vi vill ha en stabil och trygg verksamhet som står stadigt trots yttre påfrestningar och belastningar.
• Säker står för patientperspektivet; våra patienter ska mötas av säker och tillgänglig vård och ett säkert omhändertagande.
• Stolt står för medarbetarperspektivet; vi vill att våra medarbetare ska vara stolta över hur vi tar hand om våra patienter och om varandra.
Nu söker vi dig som vill bli vår nya avdelningschef med delat ledarskap för hjärtenheten på medicinkliniken i Växjö. På medicinklinikens hjärtenhet har vi samlat slutenvård, öppenvård och dagvård i en enhet. Till slutenvården kommer främst patienter som akut insjuknat eller försämrats i sin hjärtsjukdom antingen till hjärtavdelningen eller hjärtintensivvårdsavdelningen (HIA). På hjärtintensivavdelningen finns även 2 medicinska intermediärvårdsplatser (MIMA). Öppenvården består av SAR (svikt, arytmi och rehab) mottagning, pacemakermottagning, AK (Antikoagulation) mottagning samt dagsjukvård.
På hjärtenheten arbetar ca 80 medarbetare och som avdelningschef arbetar du tätt ihop med ytterligare en avdelningschef på enheten.
Region Kronobergs chefer är modiga och motiverade ledare. I din ledarroll har du förmågan att se till helheten och skapa förståelse genom att förmedla sammanhanget. Genom att du agerar konsekvent och visar tillit till medarbetarna skapar du engagemang och delaktighet, nytänkande och kreativitet.
I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-10Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter som avdelningschef är att leda och utveckla den dagliga operativa verksamheten och dess medarbetare mot uppsatta mål. Du ansvarar även för att uppnå en god arbetsmiljö på avdelningen. Som avdelningschef ska du vara tillgänglig, ha ett coachande förhållningssätt och har tillit till dina medarbetare som du även har lön- och medarbetarsamtal med. Utöver detta ingår även budgetansvar för enheten.
Din närmsta chef är biträdande verksamhetschef och du ingår i medicinklinikens ledningsgrupp. Utöver din avdelningschefskollega på hjärtenheten kommer du ävenatt ha ett nära samarbete med cheferna i medicinklinikens ledning samt sektionsansvarig överläkare på hjärtenheten. Tillsammans arbetar ni aktivt med att utveckla och leda verksamheten mot uppsatta mål.
Vi erbjuder dig bland annat:
• En stor möjlighet att påverka och utveckla avdelningen
• Interna chefsutbildningar
• Ett omfattande introduktionsprogram för dig som ny chef i Region KronobergKvalifikationer
Vi söker dig med goda ledaregenskaper som kan skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö!
Som person ser vi gärna att du:
• Drivs av att sätta mål och arbetar uthålligt för att uppnå dessa
• Arbetar konstruktivt under press/stress
• Är strukturerad och initierar, anpassar och styr upp tydliga arbetssätt som leder till en hållbar verksamhet
• Ta fram kort - och långsiktiga planer som är övergripande och realistiska
• Agerar när andra tvekar
• Ser vikten av att samarbeta och att skapa goda relationer
• Drar lärdom av erfarenheter och feedback från omgivningen
Det är meriterande om du har en vårdutbildning och om du tidigare har arbetat som chef. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet från sjukhusvård och har gått en utbildning inom chef/ledarskap, verksamhetsutveckling och/ellerkvalitetsarbete.
Rekryteringsprocessen:
Vi tillämpar personlighet- och problemlösningstest som underlag till urvalet, som tillsammans med CV avgör vilka som går vidare i processen. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
För att läsa mer om gällande kollektivavtal och ingångslön: https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 464/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065)
351 88 VÄXJÖ Arbetsplats
Region Kronoberg, Hälso- och Sjukvårdsledning Kontakt
Vårdförbundet
Ellinor Torstensson +46470588146 Jobbnummer
9998940