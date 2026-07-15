Avdelningschef till medicinavdelning 3 i Ljungby
Region Kronoberg / Sjukvårdschefsjobb / Ljungby Visa alla sjukvårdschefsjobb i Ljungby
2026-07-15
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg i Ljungby
, Älmhult
, Alvesta
, Markaryd
, Växjö
eller i hela Sverige
Nu söker vi en ny avdelningschef till medicinavdelning 3 i Ljungby! Vill du leda och utveckla en viktig del av den internmedicinska vården? Trivs du i en verksamhet där samarbete, utveckling och ett nära ledarskap är en naturlig del av vardagen? Då kan detta vara uppdraget för dig.
Medicinkliniken bedriver en bred internmedicinsk verksamhet med mottagningsverksamhet, vårdavdelningar och specialistkompetens inom flera medicinska områden. Medicinavdelning 3 i Ljungby är en viktig del av klinikens slutenvård och erbjuder vård till patienter med varierande medicinska behov. Här arbetar vi tillsammans för att skapa en trygg, säker och personcentrerad vård med hög kvalitet.
Som avdelningschef blir du en viktig del i utvecklingen av framtidens hälso och sjukvård. Du får möjlighet att leda engagerade medarbetare i en verksamhet som gör stor skillnad för patienterna varje dag.
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa varje dag. Vi ansvarar för hälso och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
I din roll som avdelningschef på medicinavdelning 3 har du ett tätt samarbete med den andra avdelningschefen och med klinikens övriga avdelningschefer, medicinskt ansvariga och stödfunktioner. Vi tror på ett starkt ledarskap med god kommunikation och prestigelöshet för att tillsammans lyckas med vårt uppdrag. Du blir en del av en ledningsgrupp som tillsammans utvecklar och driver medicinklinikens verksamhet framåt.
Dina arbetsuppgifter som avdelningschef är att strategiskt leda och utveckla medicinavdelning 3, kardiologisektionen och dess medarbetare mot uppsatta mål. Du har i det delade ledarskapet det övergripande ansvaret för verksamheten, vilket innefattar ekonomi, arbetsmiljö och personalansvar. I uppdraget ingår att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö, hög patientsäkerhet och en verksamhet med god kvalitet och effektivitet. I det delade ledarskapet har ni en tät dialog och kommunikation och skapar tydlighet kring beslut, riktlinjer och uppsatta arbetssätt.
En viktig del av ditt uppdrag är också att identifiera behov samt genomföra och följa upp aktiviteter som bidrar till verksamhetens korta och långsiktiga mål. Du tar tillvara medarbetarnas engagemang, styrkor och utvecklingsbehov i förhållande till uppdraget.
Som avdelningschef kommer du att ingå i medicinklinikens ledningsgrupp.
Du är en förebild i det dagliga arbetet och främjar en kultur som stödjer Region Kronobergs värdegrund; respekt för människan.Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen behöver du ha ett genuint intresse för dina medarbetare och vara duktig på att kommunicera budskap och leda mot mål. Du är lugn, strukturerad och vill engagera och leda dina medarbetare i en vardag där verksamhetens behov och patientens bästa står i fokus.
Vi söker dig som:
• Är utbildad inom ett legitimerat yrke inom hälso och sjukvården
• Har erfarenhet av att arbeta som chef och ledare
• Har erfarenhet av att ha drivit utvecklingsarbeten
• Har arbetat i ledningsgrupp och med strategiska frågor
Som person ser vi gärna att du:
• Har lätt för att samarbeta och är medveten om dina styrkor och svagheter
• Behåller entusiasm och positivitet även i tuffa situationer och bibehåller lugnet under stress
• Har förmågan att snabbt anpassa dig efter nya förutsättningar och leda dina medarbetare i förändring
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Rekryteringsprocessen
Vi använder arbetspsykologiska test i den här rekryteringen. Tester används för att skapa en rättvis och transparent urvalsprocess, där alla kandidater får samma chans att visa sina förmågor. Genom att fokusera på både personliga egenskaper och meriter kan en bra matchning i testresultaten leda till en intervju, även om alla krav inte uppfylls.
Varmt välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
För att läsa mer om gällande kollektivavtal och ingångslön: https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 382/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065)
Nygatan 20 (visa karta
)
341 30 LJUNGBY Arbetsplats
Region Kronoberg Kontakt
HR-konsult
Maria Hammarroth 0470-58 70 86 Jobbnummer
10003023