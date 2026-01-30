Avdelningschef till Lokalplaneringsenhet Syd i Revingehed
2026-01-30
Är du en erfaren ledare/chef som trivs i en dynamisk miljö med fokus på leverans, kvalitet och samarbete?
Söker du en roll där ditt ledarskap, dina värderingar och din vilja att bidra till Försvarsmaktens bästa kommer till sin rätt?
Försvarsmakten (FM) och Lokalplaneringsenheterna (LplE) växer och nu söker vi dig som vill vara med och bidra till utvecklingen av Försvarsmaktens infrastruktur.
Om enheten
Lokalplaneringsenhet Syd (LplE Syd) tillhör Marinbasen och utgör Försvarsmaktens beställarkompetens avseende mark och lokaler gentemot Fortifikationsverket. Vi stödjer all Försvarsmaktens öppna verksamhet inom militärregion syd (MR Syd) vilket omfattar Östergötland, Småland, Öland, Blekinge och Skåne. LplE Syd funktionsleds av Högkvarterets försvarsstab och arbetar med planering, vidmakthållande, anskaffning och avveckling av fastigheter. Försvarsmakten är en myndighet i stark tillväxt vilket märks även inom denna funktion, enheten är i kontinuerlig utveckling. Enheten består av ca 30 stycken medarbetare och kommer att delas upp i tre geografiska avdelningar med ledning från orterna Karlskrona, Eksjö och Revingehed där respektive avdelning på sikt kan bestå av ca 12 medarbetare. Tillsammans har enheten en bred kunskap inom fastigheter byggd på olika utbildningsbakgrund samt erfarenhe
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som avdelningschef vid LplE Syd utgör du en viktig del i ett framgångsrikt team. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor samt medarbetare får du ta ansvar och möta utmaningar.
Du leder avdelningens arbete och har ansvar för avdelningens personal, ekonomi och resultat. En stor del av arbetet omfattar arbetsfördelning och prioriteringar. En annan viktig uppgift är samordning, huvudsakligen internt men även mellan Försvarsmakten och dess samverkande myndigheter. Du leder möten och ansvarar för rapportering till enhetschef. Du är en del av ledningsgruppen för LplE Syd, vilken består av Enhetschef, Stf Enhetschef samt Avdelningschefer. Du deltar även i samordningsmöten på central nivå samt regionalt. Personalen vid avdelningen är placerad på flera orter.
KRAV
Kvalifikationer
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, fastighetsförvaltning, projektledning eller liknande alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Flerårig aktuell och relevant samt dokumenterad erfarenhet av personalledning
• God förmåga att uttrycka dig i svenska och engelska i tal och skrift
• Goda datakunskaper (Officepaketet)
• Du har B-körkort
Vi söker dig som är omdömesgill, strukturerad och systematisk. Du är också tydlig, resultatinriktad och relationsskapande. Du är uthållig och har förmåga att driva processer mot långsiktiga mål. Ditt ledarskap är delegerande, motiverande, coachande och du är duktig på att skapa förutsättningar för samarbete och utveckling samtidigt som du är trygg i att ta beslut och eget ansvar. Som chef ska du inneha en mycket god kommunikativ förmåga, både internt och externt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet av tjänst med personalansvar i statlig myndighet eller offentlig sektor.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i Försvarsmakten.
Placeringsort Revingehed
Heltid. Befattningen är civil. Tillträde enligt överenskommelse.
Resor förekommer i tjänsten.
För upplysningar om befattningen kontakta:
Marlene Karlsson
För information om rekryteringsprocessen kontakta:
Lena Krusberg
Fackliga företrädare:
Officersförbundet: Jonas Mård
Försvarsförbundet: Jimmy Svensson
SACO: Mikael Olsson
SEKO: Jan-Anders Nilsson
Samtliga nås via FM växel 010-82 85 000Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-27
Din ansökan ska innehålla CV samt ett ansökningsbrev där du bland annat motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Marinbasens övergripande uppgift är att stödja de marina förbanden med bland annat logistik i form av transporter, basering, bevakning och sjukvård, både hemma och utomlands. Marinbasen har sitt huvudsäte i Karlskrona, men bedriver verksamhet där behov finns, exempelvis i Berga/Muskö, söder om Stockholm och i Göteborg. Andra stora uppgifter för Marinbasen är övervakning av Sveriges 2700 km långa kust med territorialhav.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
