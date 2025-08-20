Avdelningschef till Kvinnohälsovården, södra Halland
2025-08-20
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Halland i Halmstad
, Laholm
, Falkenberg
, Varberg
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Vill du leda och utveckla kvinnohälsovården i södra Halland? Region Halland söker nu en engagerad och driven avdelningschef för att vidareutveckla verksamheten, som omfattar mottagningarna i Halmstad, Hyltebruk och Laholm.
Om oss
Mottagningarna omfattar cirka 40 tjänster. Vi bedriver en vård präglad av ständig utveckling och arbetar aktivt med projekt för att stärka vårt stöd till kvinnor och blivande föräldrar.
Genom vår kompetens och vårt engagemang skapar vi en trygg, tillgänglig och inkluderande vårdmiljö där patientens behov alltid står i centrum. Digital patientinformation är en integrerad del av vården och säkerställer att varje individ har tillgång till uppdaterade medicinska råd och vårdguider anpassade efter deras behov.
Kvinnohälsovården arbetar med mödrahälsovård, vilket innefattar graviditetsövervakning samt rådgivning och stöd under graviditeten.
Vi hjälper blivande föräldrar med förberedelser inför förlossning och föräldraskapet, samt erbjuder ultraljudsundersökningar och specialistläkarkontakt vid behov under graviditeten.
Utöver detta tillhandahåller vi rådgivning och förskrivning av preventivmedel samt arbetar aktivt med förebyggande insatser för livmoderhalscancer.
Om rollen
Som avdelningschef har du en nyckelroll i att leda och utveckla verksamheten i linje med våra mål och uppdrag. Du ansvarar för budget, produktion, personal och arbetsmiljö och samarbetar nära med avdelningschefen för Kvinnohälsovården i norra Halland.
I takt med att vården förändras och digitala lösningar blir en allt större del av verksamheten, spelar du en central roll i att driva utvecklingen framåt. Med strategiskt tänkande och nytänkande skapar du innovativa arbetssätt där patientfokus och digitala möjligheter går hand i hand.
Du kommer att arbeta i nära dialog med medarbetare och andra aktörer inom regionen för att skapa en sammanhållen och välfungerande vårdkedja. Förmågan att bygga relationer och främja samarbete över organisatoriska gränser är avgörande för att säkerställa en högkvalitativ och tillgänglig vård. Du är en del utav ledningsgruppen för Kvinnohälsovården och Ungdomsmottagningen i Halland.
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård eller annan relevant utbildning. Legitimering som barnmorska är meriterande, då det ger en god förståelse för verksamhetens kärnområden och möjlighet att bidra i utvecklingsarbetet.
Även tidigare erfarenhet av chef- och ledarskap, eller genomförd chefsutbildning, är meriterande och ses som en viktig tillgång i rollen Med en tydlig och trygg ledarstil skapar du en inkluderande arbetsmiljö där medarbetare känner sig motiverade och engagerade. Din goda kommunikativa förmåga och förmåga att bygga starka relationer främjar samarbete och utveckling, i linje med Region Hallands ledarskapsfilosofi som präglas av öppenhet, delaktighet och ett målmedvetet fokus på medarbetarnas och verksamhetens utveckling. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer planeras 12/9, 15/9 samt 19/9
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs gärna mer om vilka förmåner Region Halland erbjuder dig som chef https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/chef?mtm_campaign=RH_yrkessida_chef_jobbannonser
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
