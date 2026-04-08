Avdelningschef till Kultur och samhällsutveckling på Kulturförvaltningen
Kulturförvaltningen verkar för ett brett konst- och kulturliv för alla att delta i. Vi arbetar för en hållbar och öppen stad som sätter kulturen och konsten i centrum.
Kulturförvaltningen har cirka 800 anställda som huvudsakligen verkar inom bibliotek, kulturhus, museer och övriga kulturverksamheter.
Kultur och samhällsutveckling
Avdelningen kultur och samhällsutveckling består av tre enheter, Kulturstöd, Göteborgs konst samt Kulturstrategiska enheten och omfattar ungefär femtio medarbetare.
Avdelningen arbetar med att stärka och utveckla förutsättningarna för konst och kultur i hela Göteborg. Det görs genom att stödja det fria kulturlivet med finansiering, rådgivning och uppdrag. Samtidigt sker arbete för att utveckla fler platser och sammanhang för produktion och publika möten samt öka tillgången till konst och kultur för invånare och besökare. Avdelningen driver arbetet med att integrera kulturens värden i stadsutvecklingen, säkerställa konstnärlig kvalitet i det offentliga rummet samt skapa möjligheter för barn och unga att möta och påverka kultur i sin vardag. Genom samverkan lokalt, regionalt och internationellt bidrag avdelningen till kunskap, utveckling och ett starkt, fritt kulturliv. Avdelningen koordinerar även stadens arbete med Unesco Litteraturstad och Göteborg som fristad för förföljda kulturutövare.
Vill du vara med och stärka förutsättningarna för ett rikt, fritt konst- och kulturliv i Göteborg? Vi söker nu en engagerad och kommunikativ chef till avdelningen för kultur och samhällsutveckling. Publiceringsdatum2026-04-08Dina arbetsuppgifter
Rollen är en chefsfunktion på strategisk nivå direkt underställd förvaltningsdirektören och du kommer att arbeta som ledare, verksamhetsföreträdare och arbetsgivare. Du leder genom andra chefer och avdelningens ledningsgrupp, som består av tre enhetschefer samt två utvecklingsledare. Du representerar förvaltningen i olika styr- och projektgrupper och ingår i förvaltningsdirektörens ledningsgrupp.
Som avdelningschef har du ett övergripande ansvar för avdelningens utveckling, ledning och styrning. Du ansvarar för långsiktig planering och implementering av kulturstrategiska frågor inom förvaltningen och staden, utifrån avdelningens uppdrag. I det arbetet ingår att säkra kulturens bidrag och värde till samhällsutvecklingen. Genom att leda utvecklingen av kulturens roll i stadsutveckling bidrar du till att integrera kulturvärden i planeringen av stadens rum och samhällsstruktur.
I tjänsten ingår att driva samverkan såväl inom Göteborgs Stad som med det fria kulturlivet och aktörer på regional, nationell och internationell nivå. Du leder arbetet med att stärka konstnärlig frihet och yttrandefrihet. Utöver det utvecklar du även kunskap och arbetssätt samt säkerställer att konst och kultur bidrar till en öppen, hållbar och inkluderande stad. Avdelningen producerar flera ärenden till nämnden och tjänsten innebär att vara en länk mellan politik och verksamhet samt säkerställa kvalitet i beredning av beslutsunderlag.
Vi erbjuder ett spännande och samhällsviktigt uppdrag där du får möjlighet att leda med både strategisk höjd och operativ kraft - och tillsammans med andra forma framtidens Göteborg genom kulturens möjligheter. Uppdraget sker i en stad med stor tillväxtpotential och pågående utveckling där olika aktörer tillsammans skapar skillnad för stadens invånare, besökare och näringsliv.
Förvaltningsledningen välkomnar en kollega som tillsammans med oss övriga chefer bidrar till strategiska kulturmål och stödjer förvaltningsdirektören i dennes ansvar. Vi ser olika perspektiv som en styrka och söker därför dig som tillför nya erfarenheter och berikar våra team. Tillsammans kan vi utvecklas och bättre uppfylla vårt uppdrag. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Chefserfarenhet med verksamhets-, budget- och personalansvar på strategisk nivå inkl att leda chefer (krav)
• Erfarenhet av samverkan och arbete i politisk styrd kommunal eller regional verksamhet (krav)
• Erfarenhet av arbete med politiska förankringsprocesser (krav)
• Erfarenhet av förändringsledning och verksamhetsutveckling (krav)
• Erfarenhet av arbete i stadsutvecklings- eller samhällsbyggnadsprocesser (meriterande)
• Erfarenhet från kultursektorn, kulturpolitik eller arbete med kulturella och kreativa näringar (meriterande)
Personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är förändringsorienterad genom att se möjligheter till förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du kan se ditt arbete som en del i ett större sammanhang och anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Vi ser att du kan påverka beslut i en viss riktning och samtidigt tillföra entusiasm som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation. Övrig information
Planerade datum för intervjuer är: 18/5 samt 22/5.
Planerade datum för tester (heldag) är: 9/6 eller 11/6.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt för att motverka diskriminering. Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatterade träningskort och cykelförmån. Vi har rökfri arbetstid.
Vi rekryterar utifrån en kompetensbaserad rekryteringsprocess för att säkerställa en rättvis och jämlik rekrytering. I denna rekrytering använder vi inte personligt brev. Du kommer i stället att besvara frågor kopplade till tjänstens krav och kompetenser för att säkerställa en rättvis, normkritisk och träffsäker process.
Till din intervju behöver du ta med giltig identitetshandling (pass/nationellt ID) och vid behov bevis på uppehållstillstånd. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt din rätt att arbeta i Sverige.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborg Kontakt
Barbara Ekström, Akademikerförbundet SSR barbara.ekstrom@kultur.goteborg.se 031-3667537 Jobbnummer
9843286