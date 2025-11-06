Avdelningschef till Informationssystem, Medicinsk teknik Halland
Delar du vårt mål för ett gott ledarskap? Att du som chef är en närvarande ledare som driver utveckling med invånaren i fokus.
Som skapar förutsättningar för ett gott medarbetarskap och delaktiga medarbetare. I så fall, välkommen att söka denna tjänst!
Nu söker vi en avdelningschef som tillsammans med oss vill vara med och fortsätta utveckla våra goda resultat inom den halländska hälso-och sjukvården.
Vår verksamhet
Hallands sjukhus, Region Hallands största förvaltning med ca 4000 medarbetare, har i uppdrag att ge vård till patienter i hela Halland med utbudspunkter i Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Flera nationella mätningar visar att den halländska hälso- och sjukvården är bland den bästa i Sverige. Nu söker vi dig som tillsammans med oss vill vara med och fortsätta utveckla våra goda resultat i rollen som avdelningschef för Informationssystem inom Medicinsk teknik Halland (MTH).
Vi har som mission att stödja och utveckla hälso- och sjukvården i hela Region Halland med säkra medicintekniska produkter i lämpliga lokaler, med robusta försörjningssystem och servicetjänster. Vår verksamhet består av framtidens medicintekniska kompetens. Vi arbetar i vården och skapar tillsammans med dem, den bästa hälsan genom att vara: nära, proaktiva och professionella. Vi är idag drygt 80 anställda; ingenjörer, tekniker, sjukhusfysiker, handläggare m.m. Verksamheten är uppdelad i två delar; Medicinsk teknik & Fysik samt Teknik & Funktion.
Uppdraget
Vi erbjuder dig ett spännande uppdrag som avdelningschef på MTH Informationssystem (MIS) Tjänsten är placerad i Halmstad eller Varberg då det finns medarbetare på båda orterna.
I Region Halland har du som chef två uppdrag: att styra och leda med fokus på resultat samt engagera och motivera dina medarbetare. Du är arbetsgivarens representant och företrädare för Region Halland, vilket innebär att du har förståelse för organisationen som helhet. Rollen som avdelningschef är både omväxlande och dynamisk - du leder dina enheter mot gemensamma mål och har ett helhetsansvar för ekonomi, personal och arbetsmiljö.
MIS är en avdelning med 15 engagerade medarbetare som har kompetens inom medicinsk teknik, IT och vård. Vi ansvarar för drift, utveckling och förvaltning av medicintekniska system som används av vårdgivare i hela Region Halland. Avdelningen bidrar även med roller i regionens förvaltning och är en aktiv part i digitaliseringsinitiativ som stärker vårdens kvalitet och effektivitet.
MIS arbetar i nära samverkan med IT & Digitalisering samt de Medicintekniska avdelningarna i ett gränsland där teknik och vård möts. Säkerhet är centralt - vi arbetar strukturerat och riskmedvetet för att stärka patient-, drift- och informationssäkerheten. Genom samarbete skapar vi förutsättningar för en trygg och effektiv vård.
Din närmsta chef är biträdande verksamhetschef för Medicinsk teknik och fysik, där ingår du i ledningsgruppen tillsammans med verksamhetens övriga chefer. Ledningsgruppen har ett nära samarbete och arbetar utifrån ett helhetsperspektiv för verksamheten. Du anställs i en tillsvidareanställning i din grundprofession med ett förordnande som chef i fyra år.Publiceringsdatum2025-11-06Kvalifikationer
Du har en relevant akademisk utbildning inom exempelvis Medicinsk teknik eller IT alternativt annan erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet som chef, gärna med dokumenterad ledarskapsutbildning.
Vi ser positivt på om du har erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård, särskilt inom områden som berör medicinsk teknik, medicintekniska informationssystem eller IT-nära förvaltning. Har du förståelse för hur medicintekniska applikationer integreras med IT-infrastruktur och vårdprocesser är det meriterande likväl som erfarenhet av arbete med tillämpliga regelverk, exempelvis MDR och standarder inom medicinteknik och informationssäkerhet.
I rollen är det värdefullt att du har erfarenhet av förändringsledning, utvecklingsarbete och förvaltning i komplexa tekniska miljöer, gärna i samverkan mellan IT och MT.
I ditt ledarskap är du trygg, tydlig och prestigelös samt har mod att initiera och driva förbättrings- och utvecklingsarbete utifrån ett helhetsperspektiv. Du engagerar och motiverar dina medarbetare genom att involvera, våga delegera och ställa krav i syfte att utveckla både verksamheten och dina medarbetare. Du har god förmåga att samverka och skapa goda relationer med såväl medarbetare, ledningsgrupp som olika samarbetspartners. Du reflekterar över ditt ledarskap och använder feedback för att fortsätta utvecklas. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Då resor förekommer i tjänsten är det önskvärt att du har B-körkort.
Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer är planerade till vecka 48 och 49.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
