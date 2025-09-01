Avdelningschef till Individ och familjeomsorg Hägersten-Älvsjö
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med cirka 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.
Välkommen till oss
Hos oss får du ett meningsfullt och utvecklande uppdrag där du aktivt bidrar till både samhällets och socialtjänstens framtid.
Du blir en viktig del av en stor och dynamisk organisation med drygt 300 engagerade medarbetare, fördelade på 14 enheter varav 6 enheter ingår organisatoriskt inom ett område.
I rollen som avdelningschef ansvarar du för att säkerställa ett professionellt och effektivt stöd i linje med den nya socialtjänstlagen. Du leder arbetet med att göra vår organisation till en attraktiv arbetsplats där medarbetarna trivs, utvecklas och är rustade för framtiden - samtidigt som vi säkerställer att skattemedel används på bästa möjliga sätt till nytta för våra medborgare.
Vi erbjuder
Som chef inom på Hägersten-Älvsjös stadsdelsförvaltning erbjuds du kontinuerligt utbildningsinsatser och seminarium inom aktuella arbetsgivar- och verksamhetsområdet.
Genom stadens nätverk fördjupar du dig inom olika kunskapsområden och bygger värdefulla relationer. Som anställd hos oss har du möjlighet till semesterväxling, flextid och friskvårdsbidrag.
Din roll
Uppdraget innebär ett övergripande ansvar för verksamhet, budget och personal inom avdelningen för individ- och familjeomsorg. Du leder genom områdeschef respektive enhetschefer och ser till att de har rätt förutsättningar för att lyckas i sina uppdrag. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att verksamheten når resultat och mål inom tilldelad budget genom att driva och följa upp arbetet på ett effektivt sätt.
En stor del av din roll handlar om att arbeta strategiskt med att utveckla verksamhetens kvalitet och effektivitet, med särskilt fokus på ekonomi och resursfördelning. Du trivs med att arbeta med nära styrning och uppföljning samt har en helhetssyn och god förståelse för hur din avdelning bidrar till förvaltningens övergripande mål. Med fokus på dina medarbetare driver du kontinuerligt utvecklingen för att säkerställa att vi skapar en bra verksamhet för våra invånare som är professionell, effektiv och med hög kvalitet. Som avdelningschef rapporterar du till stadsdelsdirektör och är en del av stadsdelsförvaltningens ledningsgrupp.
Din kompetens och erfarenhet
Som ledare är du engagerad i att skapa en stark och framgångsrik organisation genom ett nära och coachande ledarskap. Du värdesätter samarbete över organisatoriska gränser och tror på att de bästa lösningarna växer fram i dialog och gemensamt lärande.
Du har ett starkt intresse för omvärldsbevakning. Du har erfarenhet av förändringsledning och effektiv resursanvändning. Du förstår vikten av tydlig kommunikation, väl definierade mål och nära samverkan för att lyckas med förändringsprocesser.
Vi söker dig som har:
socionomexamen
gedigen aktuell erfarenhet inom socialtjänst i politiskt styrd organisation
aktuell chefserfarenhet, med verksamhets-, budget- och personalansvar
erfarenhet att leda genom andra chefer
erfarenhet av förändringsledning och verksamhetsutveckling
mycket god kunskap om relevant lagstiftning och andra regelverk så som exempelvis socialtjänstlagen, arbetsgivar- och arbetsmiljöfrågor
god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
aktuell erfarenhet inom flera av socialtjänstens områden
aktuell erfarenhet inom flera av socialtjänstens områden
erfarenhet från en liknande roll inom kommunal verksamhet, till exempel inom Stockholms stad
Vi rekryterar utan det personliga brevet, i denna rekrytering, för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV. I denna rekryteringsprocess kommer arbetspsykologiska tester att användas
Varmt välkommen med din ansökan!
Fast lön
