Avdelningschef till HR och Säkerhet och Beredskap, Skånetrafiken
2025-10-03
Skånetrafikens vision är att kunna erbjuda världens bästa resa och därigenom vara det självklara valet för skåningar. I ditt arbete på Skånetrafiken bidrar du till ett hållbart samhälle och till att Skåne blir en innovativ och attraktiv region att bo, verka och leva i. För oss handlar kollektivtrafik om så mycket mer än resor. Tillsammans med våra resenärer binder vi samman människor och platser varje dag. Tillsammans bidrar vi till en välfungerande infrastruktur som möjliggör utvecklingen av städer och regioner där människor kan bo och leva med hög livskvalitet.
I samband med omorganisation har den nya avdelningen HR och Säkerhet och beredskap bildats med två enheter, HR samt Säkerhet och beredskap. Enhet HR består av sex HR-partners samt vår reception. Enhet Säkerhet och beredskap är en nybildad enhet som kommer bestå av fem medarbetare med samordningsansvar för IT- och informationssäkerhet samt säkerhet och beredskap inom Skånetrafiken. Här ingår även Skånetrafikens verksamhetsjour. Totalt arbetar cirka 16 medarbetare på avdelningen.
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta som chef i Region Skåne: Ledarskap som gör skillnad - Region Skåne.
Är du en inspirerande, relationsskapande och erfaren ledare med stort engagemang? Då kan detta vara uppdraget för dig!
Som avdelningschef har du helhetsansvar för verksamhet, budget och personal samt att leda, driva och utveckla verksamheten. Avdelningen har ett viktigt uppdrag inom respektive område att arbeta med helheten, från strategisk riktning till operativ rådgivning och att vara ett kvalificerat och verksamhetsnära stöd till chefer på alla nivåer i organisationen. Ditt ledarskap bidrar till att enhetscheferna utvecklas, tar ansvar och leder verksamheten utifrån våra mål och strategier för att skapa resultat. Därtill kommer du arbeta aktivt med kultur-, hälso- och arbetsmiljörelaterade frågor.
Du spelar en central roll i att erbjuda strategiskt och rådgivande stöd till förvaltningsledningen samt att skapa förståelse och engagemang för det strategiska HR-perspektivet inom områden så som ledarskap- och medarbetarskap samt utveckling av HR-nyckeltal. Du förväntas kunna lotsa och stödja chefer i HR-frågor av hög komplexitet. Samverkansarbetet med våra fackliga organisationer är av vikt i utvecklingen av vår förvaltning och tillsammans med trafikdirektören och våra chefer, säkerställer du ett välfungerande samarbete i den förvaltningsövergripande samverkan som bygger på ömsesidig respekt och vilja att utveckla verksamheten.
Du rapporterar till trafikdirektören och ingår i förvaltningsledningen och förväntas aktivt bidra i Skånetrafikens fortsatta utveckling.
Utöver detta ingår du tillsammans med övriga HR-chefer i HR-ledningen för Region Skåne där arbetet drivs av HR-direktören. Som HR-chef fyller du en viktig funktion i det gemensamma strategiska HR-arbetet inom Region Skånes HR-organisation.
Vårt nya moderna huvudkontor i Hässleholm ger utrymme till flexibla arbetssätt och tvärfunktionella möten. Här arbetar du aktivitetsbaserat och väljer arbetsstation utifrån dina behov för stunden. Du har möjlighet att fördela arbetsveckan mellan distansarbete och arbete på plats. Vårt huvudkontor ligger i anslutning till centralstationen. Hit reser du enkelt med tåg eller buss från hela Skåne.Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk utbildning med inriktning mot HR eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Tillika har du någon form av ledarskapsutbildning och har arbetat aktivt med att utveckla och mogna i ditt ledarskap. Du har gedigen kunskap inom HR-området och flerårig erfarenhet av att arbeta brett inom området, såväl operativt som strategiskt samt har mångårig erfarenhet som chef inom HR-området med budget-, personal- och verksamhetsansvar. Du är van att leda strateger och specialister och har du tillika erfarenhet av att leda chefer är det meriterande. Vidare har du erfarenhet av förändringsledning samt att ingå i ledningsgrupp på högre nivå.
Du förväntas inte ha fördjupad kunskap inom IT- och informationssäkerhet eller säkerhet och beredskap men erfarenhet av arbete inom området är meriterande liksom erfarenhet av att arbeta i offentlig sektor eller annan reglerad verksamhet med stora säkerhetskrav som till exempel, flyg, kärnkraftverk, Försvarsmakten och liknande myndigheter. Utbildning inom krisberedskap är och meriterande.
Du är en trygg ledare med förmåga att prioritera, kommunicera och fatta beslut utifrån ett helhetsperspektiv. Du leder och driver förändringsarbete med tillit och delaktighet. Vidare är du strukturerad och lösningsfokuserad, samtidigt som du värnar om relationer och samarbete med chefer, medarbetare, fackliga organisationer och externa intressenter. Du har förmågan att axla ett tydligt ledarskap där du har en strategisk höjd samtidigt som du har förmåga att coacha och vägleda både dina enhetschefer men också chefskollegor i komplicerade och ibland känsliga frågor.
I alla våra relationer är det viktigt för oss att arbeta i enlighet med Region Skånes värdegrund. I vårt arbete ska vi vara välkomnande och drivande och vi ska visa omtanke och respekt. För oss är det viktigt att du som ny kollega delar dessa värderingar. Stor vikt läggs vid ledarskapsförmåga och personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Vi gör det enkelt att resa hållbart. Varje dag gör människor cirka 470 000 resor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 6 500 serviceresor till jobbet, skolan, sjukvården, familjen och vännerna. Våra resor med bussar och tåg är märkta med Bra Miljöval och genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till ett hållbart samhälle, en bättre miljö och ett levande landskap.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
