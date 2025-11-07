Avdelningschef till Försvarsmaktens centrala transportledning
Försvarsmakten / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2025-11-07
Vill du arbeta i en verksamhet där ditt ledarskap bidrar till Sveriges säkerhet och beredskap? Försvarsmaktens transportenhet söker nu en Avdelningschef till stabsavdelningen, som ska stödja ledningen i det fortsatta arbetet med att stärka vår transportfunktion.Publiceringsdatum2025-11-07Om företaget
Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ansvarar för logistikstödet till förband, skolor och centra - både nationellt och internationellt. Inom FMLOG finns Transportenheten, som leder transporttjänsten och samordnar genomförandet av Försvarsmaktens strategiska och operativa transporter. Transporterna omfattar såväl personal, materiel som hela förband och genomförs med flyg, sjö, väg och järnväg - både inom Sverige och utomlands.
Hos oss blir du del av en arbetsplats som präglas av samarbete, engagemang och ansvarstagande.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som avdelningschef leder och samordnar du avdelningens verksamhetsplanering, uppföljning och operativa arbete. Du ansvarar för personal inom områden som HR, säkerhet, Ekonomi, materiel och infrastruktur samt säkerställer att arbetet bedrivs effektivt, med helhetssyn och god förvaltningskultur.
Du verkar som stabschef för enheten, med fokus på ärendehantering, uppföljning och stöd till ledningen. Rollen innebär ansvar för kvalitet, effektivitet och budget, samt deltagande i ledningsgruppen och beredningar. Du bidrar i framtagandet av beslutsunderlag och leder arbetet i olika beredskapsnivåer, inklusive planering för mobilisering och deltagande i militära övningar.Kvalifikationer
• Akademisk examen eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Flerårig erfarenhet av personal-, budget- och verksamhetsansvar
• Erfarenhet av att leda och utveckla verksamhet som chef på motsvarande nivå
• God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, i tal och skrift
• B-körkortDina personliga egenskaper
Du är en ansvarstagande, strukturerad och kommunikativ ledare med förmåga att skapa engagemang och bygga förtroendefulla relationer. Du trivs i en dynamisk miljö, kan hantera flera parallella uppgifter och arbetar lugnt även under tidspress. Ditt ledarskap är inkluderande och bygger på tillit, tydlighet och helhetssyn.
Meriterande
• Erfarenhet av arbete inom Försvarsmakten
• Erfarenhet av militärt stabsarbete
• Erfarenhet från transportfunktion
• Erfarenhet från offentlig förvaltning
Försvarsmaktens värdegrund bygger på respekt för alla människors lika värde, rättvisa och demokratiska principer. Läs mer på www.forsvarsmakten.se.Övrig information
• Anställningsform: Tillsvidare (provanställning sex månader för den som inte redan är anställd i Försvarsmakten)
• Omfattning: Heltid
• Arbetsort: Stockholm
• Tillträde: Enligt överenskommelse
• Resor: Förekommer, både inom Sverige och internationelltKontaktuppgifter för detta jobb
Rekryterande chef: Andreas Nordén, andreas.norden@mil.se
Fackliga representanter:
SEKO Eva-Britt Steen
OFR/O Peter Andersson
OFR/S Håkan Antonsson
SACO Magdalena Sewall
Samtliga nås via växel: 08-788 75 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-14.
Ansökan ska innehålla CV och ett personligt brev där du beskriver din motivation och relevanta erfarenheter.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
