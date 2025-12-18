Avdelningschef till barn- och ungdomshabiliteringen Växjö
2025-12-18
Vi söker en kommunikativ och målmedveten avdelningschef till barn- och ungdomshabiliteringen i Region Kronoberg!
I Region Kronoberg arbetar vi 6 500 engagerade medarbetare varje dag för kronobergarnas bästa. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vår ambition är att skapa en arbetsplats där våra medarbetare trivs, växer i sina yrkesroller och har möjlighet att påverka sin vardag.
Psykiatri, rehab och habilitering är ett verksamhetsområde i en spännande utvecklingsfas. Med fokus på att forma en god och nära vård erbjuder vi specialistpsykiatri samt rehab- och habiliteringstjänster. Vårt mål är att säkerställa att kronobergarna får rätt vård och behandling av högsta kvalitet, vid rätt tidpunkt och på rätt vårdnivå.
Barn och ungdomshabiliteringen spelar en central roll i att stödja familjer med barn/ungdomar som har funktionsnedsättningar. Vårt arbete syftar till att ge dessa barn och ungdomar bästa möjliga livskvalitet, så att de, trots sina utmaningar, kan känna trygghet och stöd i sin vardag.
Idag har vi vår verksamhet på Solvändan på Högstorp i Växjö, men inom en snar framtid planerar vi att flytta till lokaler på Sigfridsområdet.Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Barn- och ungdomshabiliteringen har två avdelningschefer, så denna tjänst är ett delat ledarskap. Som avdelningschef ansvarar du för att leda och utveckla barn- och ungdomshabiliteringen samt dess medarbetare i linje med uppsatta mål. Tillsammans med din kollega har du ett övergripande ansvar för verksamheten, vilket inkluderar ekonomi, arbetsmiljö och personalansvar. På enheten finns ca 40 medarbetare och du ansvarar för ca 20 av dem.
Dina ansvarsområden omfattar också utveckling, planering, förbättring och uppföljning av avdelningens processer med målet att kontinuerligt höja kvaliteten på patientvården.
Du blir en del av en engagerad ledningsgrupp med totalt ansvar för nio specialistenheter och en kvalitetsenhet. Gemensamt arbetar ledningsgruppen med strategiska frågor för långsiktig utveckling för verksamheterna inom rehabilitering, habilitering och hjälpmedelscentra. I rollen rapporterar du direkt till verksamhetschefen.
Som avdelningschef strävar du efter ett kommunikativt ledarskap som präglas av dialog, tydlighet och närvaro. I din roll är det viktigt att stötta och coacha dina medarbetare i deras dagliga arbete där du tar tillvara deras engagemang, styrkor och utvecklingsbehov. Som avdelningschef främjar du en kultur som stödjer Region Kronobergs värdegrund; respekt för människan.
Vi erbjuder dig:
• Ett spännande och samhällsviktigt uppdrag med stort utvecklingsutrymme
• Ledarskapsutveckling genom interna och externa chefsutbildningar
• Ett omfattande introduktionsprogram
• En arbetsplats där engagemang, delaktighet och professionalitet värdesätts
Läs mer om våra förmåner här:
För att trivas och lyckas i rollen behöver du ha ett genuint intresse för dina medarbetare och vara duktig på att kommunicera budskap och leda mot mål. Du är lugn, strukturerad och vill engagera och leda dina medarbetare i en vardag med högt tempo.
Vi söker dig som:
• Är utbildad inom ett legitimerat yrke inom hälso- och sjukvården
• Har erfarenhet av att ha arbetar som chef- och ledare
• Har erfarenhet av att ha drivit utvecklingsarbeten
• Arbetat i ledningsgrupp och med strategiska frågor
Som person ser vi gärna att du:
• Har lätt för att samarbeta och är medveten om dina styrkor och svagheter
• Behåller entusiasm och positivitet även i tuffa situationer och bibehåller lugnet under stress
• Har förmågan att snabbt anpassa dig efter nya förutsättningar och leda dina medarbetare i förändring.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Rekryteringsprocessen:
Vi använder arbetspsykologiska test i den här rekryteringen. Tester används för att skapa en rättvis och transparent urvalsprocess, där alla kandidater får samma chans att visa sina förmågor. Genom att fokusera på både personliga egenskaper och meriter kan en bra matchning i testresultaten leda till en intervju, även om alla krav inte uppfylls.
Intervjuer planeras hållas 28/1, 30/1, 2/2.
Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Fackliga representanter:
Katarina Ragnar, SRAT
Fredrik Soniberg, Lärarförbundet
Eva Johansson, Arbetsterapeuterna
Anneli Orth Fritzson, Fysioterapeuterna
Matilda Hamlin, Vision
Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
