Avdelningschef till avdelningen för socialt arbete på Hälsohögskolan
2026-03-13
Är du en tydlig och närvarande ledare som vill bidra till utveckling i en akademisk miljö med höga ambitioner? Som avdelningschef vid avdelningen för socialt arbete på Hälsohögskolan har du ett strategiskt och operativt helhetsansvar för utbildning, forskning och arbetsmiljö.
I uppdraget får du möjligheten att kombinera akademiskt ledarskap med ett professionellt chefskap. Du får leda och utveckla en kunskapsintensiv verksamhet där kvalitet, kollegialitet och långsiktig utveckling står i centrum.
Om avdelningen för socialt arbete
Här bedrivs forskning med tydlig förankring i samhälleliga utmaningar kopplade till välfärd, social hållbarhet och jämlika livsvillkor. Forskningen omfattar studier av individers, gruppers och samhällsstrukturers villkor samt de organisationer, professioner och välfärdssystem som verkar för att möta sociala behov och minska ojämlikhet.
Ett särskilt fokus ligger på samspelet mellan människor och välfärdens aktörer, inklusive socialtjänst, hälso- och sjukvård, civilsamhälle och rättssystem. Forskningen bedrivs med en mångfald av teoretiska perspektiv och metodologiska angreppssätt, såväl kvalitativa som kvantitativa, ofta i nära samverkan med externa aktörer på lokal, regional och nationell nivå.
Avdelningen har ambitionen att vidareutveckla starka forskningsmiljöer där forskning, utbildning och samverkan integreras, samt att öka den externa forskningsfinansieringen och det internationella genomslaget. Som universitetslektor förväntas du aktivt bidra till denna utveckling genom egen forskning, forskningsledning och handledning på grund- och avancerad nivå.
Vad kan vi erbjuda?
Som avdelningschef får du möjlighet att, i en dynamisk och stimulerande miljö, leda, samordna och utveckla avdelningens utbildnings- och forskningsverksamhet. Du skapar riktning och goda förutsättningar för medarbetare och studenter, samtidigt som du företräder avdelningen internt och externt och bidrar aktivt till Hälsohögskolans gemensamma utveckling. Du leder verksamheten genom ett tillitsbaserat ledarskap med tydliga mål, uppföljning och ansvar, där medarbetarnas kompetens och engagemang tas tillvara.
I uppdraget ingår att:
leda avdelningens verksamhet i linje med uppsatta mål, strategier och prioriteringar
ha personal- och arbetsmiljöansvar samt aktivt arbeta för en jämställd, inkluderande och hållbar arbetsmiljö
leda förändrings- och utvecklingsarbete samt fatta beslut i komplexa verksamhets- och personalfrågor
säkerställa att resurser används effektivt och ändamålsenligt
vara en aktiv och drivande medlem i Hälsohögskolans ledningsgrupp och bidra till den övergripande strategiska utvecklingen
tillsammans med ämnesföreträdare säkerställa hög akademisk kvalitet i utbildning på grund- och avancerad nivå
främja internationalisering och integrering av forskning i utbildningen
verka för ökad extern finansiering genom uppdragsutbildning och extern forskningsfinansiering
I grundtjänsten som universitetslektor (25% under tiden som chefsuppdraget pågår) ingår undervisning, examination och handledning samt forskning och visst administrativt arbete.
Vem söker vi?
För att lyckas i rollen vill vi att du har ett tillitsbaserat ledarskap med förmåga att ta ansvar för helheten, fatta beslut och driva utveckling i en kunskapsintensiv organisation. Erfarenhet av att leda eller delta i forskningsprojekt samt att attrahera extern forskningsfinansiering är meriterande.
Vi söker dig som har:
dokumenterad ledarerfarenhet, gärna inom högskola, universitet eller annan komplex organisation
ett tydligt, kommunikativt och lyhört ledarskap som präglas av dialog och förtroende
kunskap och erfarenhet av utbildnings- och forskningsfrågor inom socialt arbete liksom nationellt och internationellt samarbete.
erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändringsledning
god förmåga att skapa engagemang, samverkan och utveckling hos medarbetare samt arbeta strukturerat med personal- och arbetsmiljöansvar.
förmåga att främja samverkan med myndigheter, kommuner, regioner och andra externa aktörer
mycket god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska och engelska
Förordnandet som avdelningschef förenas med en tillsvidareanställning som universitetslektor.
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:
doktorsexamen i socialt arbete eller annat likvärdigt ämne
breda och aktuella ämneskunskaper i socialt arbete
dokumenterad pedagogisk skicklighet
genomgått utbildning i högskolepedagogik eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Om den pedagogiska skickligheten har förvärvats på annat sätt ska den som får tjänsten förbinda sig att genomgå högskolepedagogisk utbildning under de två första anställningsåren
potential att utveckla och leda utbildnings- och forskningsverksamhet.
visat god förmåga att samverka med omvärlden
visat god förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålsenligt sätt.
För fullständiga behörighetskrav för en tjänst som universitetslektor vid Jönköping University, se tillämpliga delar i Bestämmelser för anställning av lärare vid Jönköping University
Varför ska du välja oss?
Vid Jönköping University arbetar människor från världens alla hörn inom flera olika områden med en stor samlad kompetens. Detta skapar en kreativ och stimulerande miljö att verka inom och ger en härlig känsla när man går till jobbet!
Läs mer om våra villkor och förmåner, exempelvis förmånliga statliga avtal när det gäller löne-, pension- och anställningsvillkor. Läs mer på ju.se
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som universitetslektor, med förordnande som avdelningschef på 75% under 4 år med möjlighet till förlängning.Publiceringsdatum2026-03-13Så ansöker du
Välkommen med din ansökan, senast 2026-04-12.
Till ansökan bifogas följande bilagor i PDF-format:
Personligt brev
Styrkt CV/meritförteckning
Referenser
Publikationslista
3 utvalda publikationer
Pedagogisk meritportfölj
Doktorsavhandling
Vidimerade intyg och examensbevis
Hälsohögskolan är en del av Jönköping University och ger akademiska utbildningar inom hälsa, vård och socialt arbete. Hälsohögskolan har en omfattande samverkan med det omgivande samhället såväl regionalt som nationellt och internationellt. Därigenom byggs en stark och attraktiv akademisk miljö samtidigt som Hälsohögskolan medverkar i samhällets förnyelse och utveckling. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HR2026/24".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hälsohögskolan i Jönköping AB
(org.nr 556619-6399) Arbetsplats
Hälsohögskolan Kontakt
HR-specialist Jenny Hansen +4636-101203
9797574