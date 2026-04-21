Avdelningschef till avdelningen för omvårdnad på Hälsohögskolan
Hälsohögskolan I Jönköping AB / Högskolejobb / Jönköping Visa alla högskolejobb i Jönköping
2026-04-21
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hälsohögskolan I Jönköping AB i Jönköping
Är du en tydlig och närvarande ledare som vill utveckla framtidens omvårdnadsutbildning och forskning? Som avdelningschef vid avdelningen för omvårdnad (AFO) på Hälsohögskolan har du ett strategiskt och operativt ansvar för utbildning, forskning och arbetsmiljö. Uppdraget kombinerar akademiskt ledarskap med ett professionellt chefskap. Du leder en kunskapsintensiv verksamhet där kvalitet, kollegialitet och långsiktig utveckling står i centrum.
Om avdelningen för omvårdnad
Avdelningen för omvårdnad (AFO) bedriver utbildning och forskning med stark professionsanknytning och tydligt fokus på personcentrerad vård, patientsäkerhet, vårdkvalitet samt hälsa och välfärdens processer. Utbildningarna präglas av interprofessionellt lärande och ett nära samspel mellan teori och praktik och ges både på campus och som decentraliserad utbildning i flera noder i södra Sverige.
Verksamheten bedrivs i nära samverkan med regioner, kommuner, primärvård, sjukhusvård och civilsamhälle. Forskningen omfattar omvårdnadsbehov och vårdinsatser genom hela livsloppet, nära vård, professionssamverkan samt utveckling av evidensbaserade arbetssätt. Den kliniska utbildningen kombinerar verksamhetsförlagd utbildning med simuleringsbaserat lärande för att stärka studenternas kliniska kompetens och professionella beredskap.
AFO arbetar aktivt med att utveckla starka utbildnings- och forskningsmiljöer, stärka extern forskningsfinansiering och fördjupa kopplingen mellan forskning och utbildning, i linje med Hälsohögskolans tvärvetenskapliga profil inom integrerad hälsa och välfärd.
Vad erbjuder vi?
Som avdelningschef får du leda, samordna och utveckla avdelningens utbildnings- och forskningsverksamhet i en dynamisk akademisk miljö. Du skapar riktning, förutsättningar och arbetsglädje för medarbetare och studenter, företräder avdelningen internt och externt och bidrar aktivt till Hälsohögskolans strategiska utveckling.
I uppdraget ingår att:
leda verksamheten i linje med JU:s uppsatta mål, strategier och prioriteringar
ha personal- och arbetsmiljöansvar samt verka för en inkluderande och hållbar arbetsmiljö
leda förändrings- och utvecklingsarbete samt fatta beslut i komplexa verksamhets- och personalfrågor
säkerställa att resurser används effektivt och ändamålsenligt
vara en aktiv och drivande medlem i Hälsohögskolans ledningsgrupp och bidra till den övergripande strategiska utvecklingen
säkerställa hög kvalitet i utbildning på grund-, avancerad och eventuell forskarnivå
integrera forskning i utbildningen samt främja internationalisering
verka för ökad extern finansiering exempelvis via forskningsråd, samverkan och uppdragsutbildning
Vem söker vi?
Du har ett tillitsbaserat, kommunikativt och tydligt ledarskap präglat av dialog, samarbete och ansvarstagande. Du kan se helhetsperspektiv, driva utveckling och skapa engagemang i en kunskapsintensiv organisation.
Vi söker dig som har:
dokumenterad ledarerfarenhet, gärna inom högskola, vård- och omsorgsorganisationer eller annan komplex verksamhet
erfarenhet av utbildnings- och/eller forskningsfrågor inom omvårdnad
erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändringsledning
god förmåga att skapa engagemang, samverkan och utveckling hos medarbetare
erfarenhet av samverkan med regioner, kommuner och andra aktörer inom hälso- och sjukvård
mycket god förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt på svenska och engelska
Behörighetskrav för grundanställning som universitetsadjunkt:
examen på avancerad nivå i omvårdnad eller annat relevant vårdvetenskapligt ämne
dokumenterad pedagogisk skicklighet
genomgången högskolepedagogisk utbildning eller genomförande av sådan utbildning inom två år
Behörighetskrav för grundanställning som universitetslektor:
doktorsexamen i omvårdnad eller närliggande ämne
breda och aktuella ämneskunskaper inom omvårdnad
dokumenterad pedagogisk skicklighet
genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande
förmåga och potential att utveckla och leda utbildnings- och forskningsverksamhet
För fullständiga behörighetskrav, se tillämpliga delar i Bestämmelser för anställning av lärare vid Jönköping University.
Varför ska du välja oss?
Vid Jönköping University arbetar människor från världens alla hörn inom flera olika områden med en stor samlad kompetens. Detta skapar en kreativ och stimulerande miljö att verka inom och ger en härlig känsla när man går till jobbet!
Läs mer om våra villkor och förmåner, exempelvis förmånliga statliga avtal när det gäller löne-, pension och anställningsvillkor på ju.se.
Anställning
Tillsvidareanställning på heltid som universitetsadjunkt eller universitetslektor, med förordnande som avdelningschef under 4 år med möjlighet till förlängning. I grundtjänsten ingår undervisning, examination, handledning och - för lektorer - forskning. Under chefskapet anpassas tidsfördelningen till minst 50 %. Chefskapet stöds av en biträdande chef.
Ansökan
Till ansökan bifogas följande bilagor i PDF-format:
Personligt brev
Styrkt CV/meritförteckning (inkl. ledarskap samt klinisk verksamhet)
Pedagogisk meritportfölj (inkl. studentutvärdering)
Referenser
Vidimerade intyg och examensbevis samt Diploma Supplement.
Sökande till grundanställning som lektor ska dessutom bifoga:
Publikationslista och 3 utvalda publikationer
Doktorsavhandling (PhD) och examensbevis
Hälsohögskolan är en del av Jönköping University och ger akademiska utbildningar inom hälsa, vårdoch socialt arbete. Hälsohögskolan har en omfattande samverkan med det omgivande samhället såvälr egionalt som nationellt och internationellt. Därigenom byggs en stark och attraktiv akademisk miljö samtidigt som Hälsohögskolan medverkar i samhällets förnyelse och utveckling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hälsohögskolan i Jönköping AB
(org.nr 556619-6399), http://www.ju.se
Gjuterigatan 5 (visa karta
)
551 11 JÖNKÖPING
Hälsohögskolan
Roger Sandberg, Sveriges Lärare Roger.Sandberg@ju.se +4636-101214
9868317