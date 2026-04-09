Avdelningschef till avdelningen för kunskapsstyrning socialtjänst
2026-04-09
Vill du leda Socialstyrelsens arbete med kunskapsstyrning för att främja en likvärdig socialtjänst? Har du gedigen chefserfarenhet och mycket god kunskap om hela socialtjänstens område? Då kan detta vara ett uppdrag för dig. Om tjänsten Avdelningen för kunskapsstyrning socialtjänst på Socialstyrelsen tar fram och reviderar vägledningar och kunskapsstöd inom socialtjänsten avseende barn och unga, funktionshinder och äldreomsorg baserat på bästa tillgängliga kunskap. Avdelningen arbetar för att stödja och bidra till kvalitetsutveckling och säkerställa en kunskapsbaserad socialtjänst i linje med evidensbaserad praktik och lagstiftning. Avdelningen svarar även för arbetet med Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg och det nyinrättade Nationella kompetenscentrum för intellektuell funktionsnedsättning och autism.Utvecklingen av socialtjänsten sker i samspel med flera andra aktörer där exempelvis Partnerskapet med SKR, de regionala stödstrukturerna (RSS) och samarbetet med Yrkesresan är en del av avdelningens arbete. Vi söker nu en avdelningschef med uppdrag att leda, samordna och utveckla avdelningen. Ditt uppdrag är att bidra till en hållbar, jämlik och jämställd socialtjänst utifrån individens behov. Du kommer att verka nära målgrupperna och säkerställa att stöd som tas fram gör nytta genom kännedom om nuläge och behov hos målgrupperna. I uppdraget ingår även att leda och utveckla avdelningens arbete med digitalisering för att skapa effektiva och målgruppsanpassade arbetssätt. Avdelningen omfattar cirka 70 medarbetare och du leder verksamheten genom 4 enhetschefer. Du rapporterar till direktören för verksamhetsområde Socialtjänst, arbetar i nära samverkan med Avdelningen för socialtjänst på systemnivå och ingår i ledningsgruppen för verksamhetsområdet. Som avdelningschef ingår du dessutom i myndighetens strategiska ledningsgrupp som leds av generaldirektören. Om digVi söker dig som är en trygg, tydlig och utvecklingsorienterad chef med förmåga att leda i förändring. Du har ett strategiskt helhetsperspektiv, god analytisk förmåga och kan omsätta mål och strategier i konkreta resultat. Du är skicklig på att bygga välfungerande team, skapa engagemang och arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Du trivs i komplexa verksamheter och har en mycket god förmåga att åstadkomma resultat tillsammans med andra. Rollen kräver att du är ansvarstagande, strukturerad och uthållig i ditt arbete. Genom din kommunikativa förmåga inspirerar du till dialog och delaktighet. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmåga. Vi söker dig som har* akademisk examen som Socialstyrelsen bedömer som relevant* flerårig aktuell chefserfarenhet* erfarenhet av att leda andra chefer* dokumenterad erfarenhet av att ha framgångsrikt drivit systematiskt förändrings- och utvecklingsarbete * mycket god kunskap om socialtjänstens hela område* flerårig aktuell kunskap om samverkan med kommuner, regioner, myndigheter och andra aktörer* god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Det är meriterande om du har* god kännedom om kunskapsstyrning inom socialtjänsten * god kännedom om och förståelse för statlig styrning* erfarenhet av nationell och internationell representation. Bra att vetaTjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med provanställning i sex månader. Din placering är på Socialstyrelsens huvudkontor i Stockholm. Våren 2027 flyttar myndigheten till nyrenoverade lokaler i Solna strand. Möjlighet till distansarbete finns enligt myndighetens riktlinjer. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund. När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del av urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Vi använder oss inte av personligt brev vid urvalet, därför bifogar du endast ditt CV. I urvalsprocessen kan det komma att användas tester. I denna rekrytering samarbetar Socialstyrelsen med Jefferson Wells. För frågor om tjänsten eller om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta Anna Arborelius mailto:anna.arborelius@jeffersonwells.se
eller Therese Thunström mailto:therese.thunstrom@jeffersonwells.se
Facklig företrädare för Saco-S är Isabelle Ålander mailto:Isabelle.Alander@socialstyrelsen.se
. Facklig företrädare för ST/OFR är Anders Nordlund mailto:Anders.Nordlund@socialstyrelsen.se
. Båda nås även på telefonnummer 075-247 30 00. Har du skyddad identitet? Kontakta personalspecialist Petra Cederström Petra.Cederstrom@socialstyrelsen.se
. Välkommen med din ansökan senast 2026-04-12. Så ansöker du
