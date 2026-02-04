Avdelningschef till avdelning IT-utveckling & koordinering
2026-02-04
Publiceringsdatum2026-02-04
Vill du vara en del i att leda utvecklingen av region Blekinges IT och vara med i vår viktiga digitala resa?
Vi söker nu en tydlig och samverkansinriktad avdelningschef till IT-utveckling & koordinering, en avdelning som har en central roll i att säkra stabilitet, förvaltning och utveckling av våra IT-system.
Avdelningen är en del av basenheten Informationsteknik inom område Utveckling & IT och består av ca 20st engagerade medarbetare vilka arbetar med arkitekturstyrning, projektledning, förvaltningsledning samt utveckling.
Informationsteknik består av cirka 110 medarbetare och omfattar fem avdelningar: IT-support, IT-infrastruktur, IT-systemteknik, IT-utveckling & koordinering samt IT-systemförvaltning vård. Tillsammans är vi en del av område Utveckling & IT, med totalt cirka 200 medarbetare som arbetar för att utveckla och digitalisera vården i Region Blekinge.
Om jobbet
Som avdelningschef arbetar du övergripande och strategiskt för att leda och utveckla verksamheten. Du har ett nära samarbete med såväl avdelningscheferna inom främst It men även övriga delar inom område Utveckling och It.
En viktig del av ditt uppdrag blir att bidra till Region Blekinges It-förvaltning genom att utveckla arbetssätt och processer utifrån förvaltningsmodellen PM3.
Det här är en roll för dig som vill kombinera operativt ledarskap med strategisk utveckling - och som ser möjligheten att påverka vårdens digitala framtid.
Som avdelningschef kommer du att:
- Leda och utveckla avdelningens arbete på operativ och taktisk nivå.
- Ansvara för personal, budget, arbetsmiljö och verksamhetsplanering.
- Arbeta med och utveckla förvaltningsmodeller, exempelvis PM3.
- Främja samverkan med andra IT-avdelningar, stödfunktioner och nationella forum.
- Driva ett nära och coachande ledarskap med fokus på engagemang, kompetensförsörjning och utveckling.
Om dig
Vi söker dig som:
- Har en relevant akademisk examen eller av arbetsgivaren bedömd motsvarande erfarenhet.
- Har erfarenhet av att leda medarbetare inom IT, såsom tekniska ledare, projektledare samt utvecklare Har kunskap om förvaltningsmodeller, exempelvis PM3.
- Är en tydlig, kommunikativ och samverkande ledare som skapar engagemang och arbetsglädje.
- Har förmåga att leda i komplexa miljöer med många intressenter.
- Har god kännedom om ITIL samt supportprocesser
Region Blekinges koncernspråk är svenska och du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Du ska ha goda färdigheter i Microsoft Office-paketet.Dina personliga egenskaper
Som person ser vi att du är självgående, strategisk, drivande och att du trivs med att både arbeta självständigt och i team. Du är bra på att bygga förtroendefulla relationer och kunna samverka med kollegor och medarbetare på olika nivåer i organisationen. Vi ser gärna att du är analytiskt lagd och strukturerad och samtidigt har förmågan att se helheten.
Dina styrkor i ledarskapet ska finnas i att du leder, motiverar och stöttar medarbetarna för att nå gemensamma mål. Då verksamheten befinner sig i ständig förändring och utveckling är det viktigt att du ser möjligheter i förändringar och förändringsledning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om utveckling och it
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är utveckling och it. Här finns samlade resurser inom planering, digitalisering, informationsteknik, forskning, kvalitet och utveckling, folkhälsa, miljö och hållbarhet. Inom området finns också patientnämndens kansli. Området förvaltar och utvecklar bland annat organisationens arbete kopplat till tekniska tjänster, ledningssystem, processorienterat arbetssätt och portfölj- arkitektur-, teknik- och informationsstyrning. Här finns även Blekinge kompetenscentrum som ansvarar för Region Blekinges medicinska bibliotek, lärcentrum, FoU-avtal, det vetenskapliga rådet och övrig forskningsverksamhet.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
