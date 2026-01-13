Avdelningschef till avdelning 1 vid Psykiatriska kliniken i Umeå
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå / Sjukvårdschefsjobb / Umeå Visa alla sjukvårdschefsjobb i Umeå
2026-01-13
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå i Umeå
, Lycksele
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå är Norrlands största psykiatriska klinik med drygt 400 medarbetare. Vi har tre allmänpsykiatriska vårdavdelningar, rättspsykiatrisk verksamhet, ett flertal specialiserade öppenvårds- och behandlingsenheter. Sammanlagt inom kliniken är ni 4 avdelningschefer inom slutenvården.
Psykiatriska kliniken arbetar för en jämlik vård och behandling som grundas på forskning och klinisk erfarenhet.
Vi söker nu en avdelningschef till vårdavdelning 1
Vårdavdelning 1 är en allmänpsykiatriska vårdavdelning som består av 8 vårdplatser med inriktning ångestsyndrom, ätstörningar samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar .
Avdelningen bedriver vård enligt HSL och enligt LPT samt har ett nära samarbete med övriga enheter inom kliniken. Samverkan med kommun, och andra myndigheter ingår i det dagliga arbetet.
Som avdelningschef är du med i utvecklingen av verksamheten och formar det framtida samarbetet, strukturen och kompetensförsörjningen för avdelningen. Tillsammans med medarbetare på avdelningen arbetar ni för att nå gemensamma mål, fylla tillvaron med meningsfull vård för patienter och främja god arbetsmiljö.
Som chef i Region Västerbotten har du ett viktigt uppdrag både för medarbetare och invånare i länet. För att stärka dig i ditt ledarskap erbjuds du stöd och vägledning i linje med vår evidensbaserade ledarskapsfilosofi. Det kan handla om allt från tydliga ramar och smarta verktyg till utveckling på grupp- och individnivå. Med goda förutsättningar för ditt ledarskap kan du motivera, utveckla och skapa trygghet för andra. Du kommer få en mentor som har erfarenhet av likvärdigt arbete.Publiceringsdatum2026-01-13Arbetsuppgifter
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.
Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.
I din roll som avdelningschef står du för god struktur och främjande av kompetensförsörjning. Du har ansvar för arbetsmiljö, personal, produktion och ekonomi.
Tillsammans med medarbetarna arbetar du för att nå gemensam mål med, riktning och struktur för avdelningen.Kvalifikationer
Du har högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig, erfarenhet av arbete i ledande funktion är meriterande. Vi ser också att erfarenhet av arbete med psykiatrisk vård är meriterande.
Vi söker dig som vill:
* Skapa gemensamma visioner
* Utmana och ifrågasätta
* Frigöra handlingskraft
* Uppmuntra och synliggöra
Som ledare är du modig, trygg och närvarande. Du har förmåga att skapa goda relationer och ett gott samarbete, såväl hos medarbetare inom avdelningarna som med andra verksamheter eller externa aktörer.
Det är önskvärt att du är lyhörd, strukturerad men även kan vara flexibel och ha improvisationsförmåga. Du tycker om att arbeta med utveckling och förändring som är strategiska och med långsiktigt perspektiv. Vi ser gärna att du är kommunikativ och har en god och öppen kommunikationsförmåga.
Vi söker dig som har förmåga att inspirera, är driven och engagerad. Du har en vilja att utveckla såväl vårdprocessen som en god arbetsmiljö.
ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.
I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll skall utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298827". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå Kontakt
Biträdande verksamhetschef
David Michel Häggström david.michel.haggstrom@regionvasterbotten.se 072-224 18 28 Jobbnummer
9681474