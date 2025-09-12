Avdelningschef till ambulansverksamheten i Region Kronoberg
2025-09-12
Vill du vara med och driva den fortsatta utvecklingen av avancerad ambulanssjukvård i vårt län? Vi söker nu avdelningschef till ambulansen i Växjö då nuvarande chef går vidare med nya utmaningar.
Ambulansverksamheten i Kronoberg har cirka 170 medarbetare totalt som primärt ansvarar för ambulansberedskapen i hela Kronobergs län med ambulansstationer på åtta orter.
Ambulansverksamheten är uppdelad i två delar, östra och västra. I den östra delen finns ambulansstationer i Växjö, Alvesta, Lenhovda, Hovmantorp och Tingsryd. I länets västra del är ambulansstationerna placerade i Ljungby, Älmhult och Markaryd.
Vårt primära uppdrag är att finnas tillgängliga för länets cirka 200 000 kronobergare, men vid akut livshotande tillstånd finns inga geografiska gränser. Vi utför även ambulansuppdrag till sjukhus för specialistsjukvård i andra regioner, både med akutambulanser och med lättvårdsambulanser vars uppdrag i huvudsak är att köra planerbara transporter under dagtid.
Vi värderar vår arbetsmiljö högt och har en tydlig målsättning; att bedriva avancerad ambulanssjukvård med hög kvalité. Hos oss möts du av ett arbetsklimat där tilliten är hög och där du har möjlighet att påverka. Inom vår verksamhet finns hög kompetens inom området och vi drivs av att arbeta med utveckling för att bli ännu bättre. Just nu arbetar vi bland annat med att fortsätta utveckla arbetet kring vår roll i den nära vården. Utveckling, kvalitet, engagemang och hög kompetens kännetecknar vår verksamhet.
Region Kronobergs chefer är modiga och engagerade ledare som verkar utifrån våra ledord: helhet, tillit och tydlighet. I din ledarroll har du förmågan att se det stora sammanhanget och skapa förståelse genom att tydligt kommunicera mål, riktning och mening. Du bidrar aktivt till en kultur som genomsyras av vår värdegrund - respekt för människan.
Hos oss i Region Kronoberg får du möjlighet att trivas, utvecklas och göra skillnad. Tillsammans arbetar vi mot vår gemensamma vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län.Publiceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
Som avdelningschef ingår du i ett delat ledarskap med arbetsmiljö, budget och personalansvar. Tillsammans med din chefskollega ansvarar ni för personalgruppen som utgår från Växjö, bestående av cirka 100 medarbetare. Du har ett direkt chefskap för hälften av dessa. Att arbeta i ett delat ledarskap förutsätter tillit, prestigelöshet och gemensamma värderingar. Det innebär även stora möjligheter för dig och din kollega att stötta och komplettera varandra.
I rollen ingår att utveckla, planera, förbättra och följa upp avdelningens processer. Du kommer även att arbeta med verksamhetsutveckling och förändringsarbete samt patientsäkerhetsfrågor och kvalitetsfrågor. Du blir en del av en engagerad ledningsgrupp och samarbetar nära med övriga avdelningschefer både i Växjö och Ljungby. Du rapporterar till verksamhetschef.
Utöver detta kommer du att vara involverad i det fortlöpande utvecklingsarbetet kring omställningen till nära vård. I verksamheten pågår även ett aktivt arbete med planeringen av en ny ambulansstation i Växjö.
Vi erbjuder dig:
• En stor möjlighet att påverka, utveckla och driva ambulansverksamheten framåt
• Interna och externa chefsutbildningar
• Ett omfattande introduktionsprogram för dig som ny chef i Region KronobergKvalifikationer
Som avdelningschef strävar du efter ett tryggt och kommunikativt ledarskap som präglas av dialog, tydlighet och struktur. Tillsammans arbetar vi för en effektiv, tillgänglig och god vård i Kronoberg.
För att trivas och lyckas i rollen söker vi dig som:
• Förmåga att växla mellan operativa och strategiska frågor
• Förmåga att skapa struktur, engagemang och trygghet i en komplex miljö.
• Ser helheten och omsätter mål och visioner till konkreta handlingar
• Förmåga att växla mellan lokalt perspektiv och ett helhetsperspektiv
• Har ett intresse för kvalitetsutveckling och förbättringsarbete och är drivande i arbetet
• Är samarbetsinriktad, prestigelös och lyhörd i ett delat ledarskap.
• Du är lösningsfokuserad och ser möjligheter i utmaningar
• Förmåga att delegera uppgifter på ett tydligt och förtroendefullt sätt
• Tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, och har lätt för att skapa nya relationer
Vidare söker vi dig som har relevant högskoleutbildning, gärna inom akutsjukvård. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet som chef eller ledare med personalansvar, särskilt inom akutsjukvård eller liknande verksamhet. Erfarenhet av patientsäkerhets- och kvalitetsarbete samt arbete i en dygnet-runt-verksamhet (24/7) är en fördel i rollen.
Rekryteringsprocessen:
Vi använder arbetspsykologiska test i den här rekryteringen. Tester används för att skapa en rättvis och transparent urvalsprocess, där alla kandidater får samma chans att visa sina förmågor. Genom att fokusera på både personliga egenskaper och meriter kan en god matchning i testresultaten leda till en intervju.
Intervjuer planeras till v 42 och v 43.
Varmt välkommen med din ansökan!
För att underlätta behandlingen av din ansökan, vänligen:
• Bifoga ett detaljerat CV
• Inkludera relevanta betyg, intyg och eventuell
legitimation för den tjänst du söker
