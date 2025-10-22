Avdelningschef till ambulansverksamhet i Region Kronoberg
Region Kronoberg, Sjukhusvård / Sjukvårdschefsjobb / Ljungby Visa alla sjukvårdschefsjobb i Ljungby
2025-10-22
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg, Sjukhusvård i Ljungby
, Älmhult
, Alvesta
, Markaryd
, Växjö
eller i hela Sverige
Vill du vara med och driva den fortsatta utvecklingen av avancerad ambulanssjukvård i vårt län? Vi utökar nu med ytterligare en avdelningschef till ambulansen i Ljungby.
Ambulansverksamheten i Kronoberg har cirka 170 medarbetare totalt som primärt ansvarar för ambulansberedskapen i hela Kronobergs län med ambulansstationer på åtta orter.
Ambulansverksamheten är uppdelad i två delar, västra och östra. I den västra delen finns ambulansstationer i Ljungby, Älmhult och Markaryd. I länets östra del är ambulansstationerna placerade i Växjö, Alvesta, Lenhovda, Hovmantorp och Tingsryd .
Vårt primära uppdrag är att finnas tillgängliga för länets cirka 200 000 kronobergare, men vid akut livshotande tillstånd finns inga geografiska gränser. Vi utför även ambulansuppdrag till sjukhus för specialistsjukvård i andra regioner, både med akutambulanser och med lättvårdsambulanser vars uppdrag i huvudsak är att köra planerbara transporter under dagtid.
Vi värderar vår arbetsmiljö högt och har en tydlig målsättning; att bedriva avancerad ambulanssjukvård med hög kvalité. Hos oss möts du av ett arbetsklimat där tilliten är hög och där du har möjlighet att påverka. Inom vår verksamhet finns hög kompetens inom området och vi drivs av att arbeta med utveckling för att bli ännu bättre. Just nu är ett av våra fokusområden att fortsätta utveckla vår roll i den nära vården. Utveckling, kvalitet, engagemang och hög kompetens kännetecknar vår verksamhet.
Region Kronobergs chefer är modiga och engagerade ledare som verkar utifrån våra ledord: helhet, tillit och tydlighet. I din ledarroll har du förmågan att se det stora sammanhanget och skapa förståelse genom att tydligt kommunicera mål, riktning och mening. Du bidrar aktivt till en kultur som genomsyras av vår värdegrund - respekt för människan.
Hos oss i Region Kronoberg får du möjlighet att trivas, utvecklas och göra skillnad. Tillsammans arbetar vi mot vår gemensamma vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län.Publiceringsdatum2025-10-22Arbetsuppgifter
Som avdelningschef ingår du i ett delat ledarskap med arbetsmiljö-, budget- och personalansvar. Tillsammans med din chefskollega ansvarar ni för personalgruppen som utgår från Ljungby, bestående av cirka 70 medarbetare. Du har ett direkt chefskap för hälften av dessa. Att arbeta i ett delat ledarskap förutsätter tillit, prestigelöshet och gemensamma värderingar. Det innebär även stora möjligheter för dig och din kollega att stötta och komplettera varandra.
I rollen ingår att utveckla, planera, förbättra och följa upp avdelningens processer. Du kommer även att arbeta med verksamhetsutveckling och förändringsarbete. Utöver detta kommer du att vara involverad i det fortlöpande utvecklingsarbetet i verksamheten.
Du blir en del av en engagerad ledningsgrupp och samarbetar nära med övriga avdelningschefer både i Växjö och Ljungby. Du rapporterar till verksamhetschef.
Vi erbjuder dig:
• En stor möjlighet att påverka, utveckla och driva ambulansverksamheten framåt
• Interna och externa chefsutbildningar
• Ett omfattande introduktionsprogram för dig som ny chef i Region KronobergKvalifikationer
Som avdelningschef strävar du efter ett tryggt och kommunikativt ledarskap som präglas av dialog, tydlighet och struktur. Tillsammans arbetar vi för en effektiv, tillgänglig och god vård i Kronoberg.
För att trivas och lyckas i rollen söker vi dig som:
• Har förmåga att växla mellan operativa och strategiska frågor
• Besitter förmåga att skapa struktur, engagemang och trygghet i en komplex miljö
• Ser helheten och omsätter mål och visioner till konkreta handlingar
• Har förmåga att växla mellan lokalt perspektiv och ett helhetsperspektiv
• Har ett intresse för kvalitetsutveckling och förbättringsarbete och är drivande i arbetet
• Är samarbetsinriktad, prestigelös och lyhörd i ett delat ledarskap
• Är lösningsfokuserad och ser möjligheter i utmaningar
• Har förmåga att delegera uppgifter på ett tydligt och förtroendefullt sätt
• Aktivt tar initiativ i sociala sammanhang, och har lätt för att skapa nya relationer
Vidare söker vi dig som har relevant högskoleutbildning, gärna inom akutsjukvård. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet som chef eller ledare med personalansvar, särskilt inom akutsjukvård eller liknande verksamhet. Erfarenhet av patientsäkerhets- och kvalitetsarbete samt arbete i en dygnet-runt-verksamhet (24/7) är en fördel i rollen.
Rekryteringsprocessen:
Vi använder arbetspsykologiska test i den här rekryteringen. Tester används för att skapa en rättvis och transparent urvalsprocess, där alla kandidater får samma chans att visa sina förmågor. Genom att fokusera på både personliga egenskaper och meriter kan en bra matchning i testresultaten leda till en intervju, även om alla krav inte uppfylls.
Intervjuer planeras att hållas den 27 november och 5 december.
Varmt välkommen med din ansökan!
För att underlätta behandlingen av din ansökan, vänligen:
• Bifoga detaljerat cv
• Inkludera relevanta betyg, intyg och eventuell legitimation
ÖVRIGT
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 695/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg, Sjukhusvård Kontakt
HR-konsult
Nina Fogde nina.fogde@kronoberg.se 0470-58 97 07 Jobbnummer
9568637