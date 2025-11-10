Avdelningschef till Äldreomsorgen i Upplands Väsby kommun
Upplands Väsby kommun / Sjukvårdschefsjobb / Upplands Väsby Visa alla sjukvårdschefsjobb i Upplands Väsby
2025-11-10
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Upplands Väsby kommun i Upplands Väsby
, Sollentuna
, Täby
, Stockholm
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens äldreomsorg i en kommun som satsar på kvalitet, utveckling och tillit i ledarskapet? Upplands Väsby kommun står inför en spännande förändringsresa där vi nu söker en erfaren och engagerad avdelningschef för äldreomsorgen.
Hos oss får du möjlighet att leda både strategiskt och operativt - och göra verklig skillnad för våra äldre invånare, våra medarbetare och framtidens välfärd.
Vi erbjuder dig
Vill du leda och utveckla framtidens äldreomsorg i Upplands Väsby?
Vi söker dig som vill ta ett strategiskt och operativt ansvar som avdelningschef för vår nya avdelning för äldreomsorg. Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad i vardagen för våra medborgare - samtidigt som du leder engagerade medarbetare och bidrar till verksamhetens utveckling och kvalitet. Inom avdelningen ingår både utförarverksamheter och myndighetsutövning och avdelningen kommer att vara en av två avdelningar inom omsorgsnämndens verksamhet. Den andra avdelningen är avdelningen för funktionsstöd. Detta är en unik möjlighet att påverka och driva utveckling framåt inom ett viktigt samhällsområde i Upplands Väsby kommun.Publiceringsdatum2025-11-10Om företaget
Som avdelningschef för äldreomsorgen har du en viktig roll i att utveckla vår äldreomsorg. En del i utvecklingsresan är omställningen till den nya Socialtjänstlagen med bland annat fokus på förebyggande insatser för våra äldre. Avdelningen kommer att vara en av två avdelningar inom omsorgsnämndens verksamhet där den andra avdelningen är avdelningen för funktionsstöd. Den nya organisationen träder i kraft den 1 januari.
Grunduppdraget för avdelningen är att på bästa sätt kunna möta behoven hos kommuninvånare i behov av stöd, vård och omsorg. Inom avdelningen ingår en myndighetsenhet samt utförarverksamheter så som hemtjänst, särskilda boenden, dagverksamhet, korttids -och växelvård samt ett tillagningskök med tillhörande restaurang.
Den nya organisationen möjliggör att vi tillsammans får en helhetssyn och ett helhetsansvar för att utföra vårt kärnuppdrag.Om tjänsten
Som avdelningschef för äldreomsorgen leder du ett kunnigt och engagerat team med tio enhetschefer som varje dag bidrar till att leverera högkvalitativ äldreomsorg till kommuninvånare i behov av stöd, vård och omsorg. Tillsammans ansvarar ni för att förvalta och utveckla kommunens äldreomsorg. Du har som avdelningschef personal-, verksamhet och ekonomiansvar för din avdelning. I det ingår att säkerställa såväl en god arbetsmiljö som att bibehålla och utveckla kompetens och tekniskt stöd inom enheten.
I din roll utgör du tillsammans med kontorschef, avdelningschef för funktionsstöd, stabschef och avdelningschef för individ -och familjeomsorgen (IFO) Social -och omsorgskontorets ledningsgrupp.
Är du den vi söker:
Vi söker dig som har:
- Adekvat högskoleutbildning, exempelvis socionom eller sjuksköterska
- Flerårig erfarenhet av arbete med äldreomsorgsfrågor (SOL/HSL)
- Dokumenterad erfarenhet av att leda chefer och större verksamhet inom aktuellt verksamhetsområde
- Förmåga att arbeta budgetmedvetet med tydlig resultatstyrning
- Erfarenhet av att arbeta i en politisk styrd organisation
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet från både myndighetsutövning (bistånd) och utförarverksamhet- eller mycket god förståelse för båda
- Kunskap om välfärdsteknik, digitala arbetssätt och dokumentationssystem
- Erfarenhet av samordning med hälso- och sjukvård inom vårdplanering och utskrivningar och bedömning av vård -och omsorgsbehov
Vi kommer att fästa särskilt fokus vid de personliga kompetenserna utöver de formella kraven. Vi söker dig som är strukturerad och stabil med ett öga för helhet och ett genuint intresse för samhällsutveckling. Du är en trygg ledare som vill skapa arbetsglädje, och du motiveras av att genom prestigelöst samarbete uppnå gemensamma uppsatta mål.
Som person är du en tydlig, trygg och tillitsfull ledare som skapar engagemang och delaktighet omkring dig. Med din förmåga att kommunicera och bygga förtroende leder du genom andra och får dina medarbetare att växa.
Du har ett strategiskt perspektiv men också en god operativ förståelse - du kan växla mellan helheten och detaljerna när verksamheten kräver det. Ditt arbetssätt präglas av lösningsorientering och handlingskraft, och du har lätt för att prioritera och fatta beslut även i komplexa situationer.
Vi ser även att du har hög integritet och står stadigt även när besluten är utmanande. Du leder med trygghet, tydlighet och tillit - och bidrar till en kultur där engagemang, ansvar och utveckling står i centrum.
Vi på social- och omsorgskontoret arbetar med allt från adoptionsfrågor till vård i livets slutskede. Vår verksamhet och organisationskultur präglas av vår värdegrund gällande delaktighet, kompetens, tillit och respekt. Det är grunden i vårt arbete och ett förhållningsätt mot varandra och de vi är till för.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig.
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare.html Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/299". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby kommun
(org.nr 212000-0019) Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Jesper Kyrk 08-50132397 Jobbnummer
9598082