Avdelningschef till äldreomsorg Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med cirka 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.
Vi söker dig som vill leda och styra arbetet för en av Stockholm stads största avdelningar inom äldreomsorg. Här får du möjlighet att göra skillnad och driva utveckling för en trygg och kvalitativ omsorg för äldre
Välkommen till oss
Äldreomsorgsavdelningen i Hägersten-Älvsjö ansvarar för att planera, besluta om och genomföra stöd och omsorg för äldre personer, främst över 65 år. Vår verksamhet omfattar bland annat biståndsbedömning, där behov av hjälp utreds, samt insatser som hemtjänst, dagverksamhet och olika former av äldreboenden.
Avdelningen driver och utvecklar även vård- och omsorgsboenden och arbetar för att äldre ska kunna leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt. Avdelningens budget är cirka 1,1 miljarder kr och består av cirka 800 medarbetare.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett kvalificerat och utvecklande ledaruppdrag med goda möjligheter att påverka och utveckla. Du leder en verksamhet med hög kvalitet och ingår i förvaltningsledningen där du får ett brett uppdrag, gott kollegialt stöd och ett positivt arbetsklimat.
Som chef hos oss får du kontinuerliga utbildningsinsatser och seminarier inom aktuella arbetsgivar- och verksamhetsfrågor samt möjlighet att delta i stadens nätverk för kompetensutveckling och relationsbyggande. Vi erbjuder även förmåner som flextid, semesterväxling och friskvårdsbidrag.
Din roll
Som avdelningschef har du ett helhetsansvar för verksamhet, personal, arbetsmiljö och budget. Du leder avdelningen tillsammans med tre områdeschefer och två enhetschefer, med ansvar för att styra, följa upp och utveckla verksamheten med hög kvalitet inom givna ramar.
Uppdraget präglas av ett högt tempo och en verksamhet i ständig förändring, bland annat till följd av verksamhetsövergångar och kommande större utvecklingsinsatser. Det ställer krav på flexibilitet, handlingskraft och ett tydligt ledarskap. Du kombinerar ett strategiskt perspektiv med ett nära och operativt arbetssätt när det behövs. Rollen innebär samverkan med andra förvaltningar, externa aktörer och stadens nätverk, samt dialog med den politiska nivån. Du behöver kunna hantera och balansera politiska beslut i en komplex organisation.
Du arbetar strategiskt för att stärka kvalitet och effektivitet, med särskilt fokus på ekonomi och resursfördelning. Genom tydlig styrning och kontinuerlig uppföljning driver du utvecklingen mot en professionell och välfungerande verksamhet.
Din kompetens och erfarenhet
Som avdelningschef är du en modig, drivande och proaktiv ledare som tar initiativ, utvecklar arbetssätt och skapar engagemang och delaktighet. Du arbetar målinriktat med tydligt resultatfokus och anpassar prioriteringar efter förändrade förutsättningar. Med en stark helhetssyn fattar du välgrundade beslut och kommunicerar tydligt för att skapa förtroende och samsyn.
Du har god samarbetsförmåga och trivs i en miljö med bred samverkan. Som ledare är du coachande och utvecklingsinriktad, med erfarenhet av förändringsledning, effektiv resursanvändning och ett aktivt intresse för omvärldsbevakning.
Vi söker dig som har:
högskoleutbildning som är relevant för verksamhetsområdet
flerårig chefserfarenhet inom äldreomsorgsverksamhet
kunskaper om de lagar, föreskrifter och förordningar som styr verksamheten
erfarenhet av att leda utvecklingsprojekt
erfarenhet av politiskt styrd organisation
erfarenhet av att leda andra chefer
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av myndighetsutövning
ingått i en strategisk förvaltningsövergripande ledningsgrupp
erfarenhet som chef inom Stockholm stad
Övrigt
Vi rekryterar utan det personliga brevet för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara när du söker tjänsten. I denna rekryteringsprocess kommer arbetspsykologiska tester att användas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Telefonvägen 30, plan 9 (visa karta
)
129 04 HÄGERSTEN Arbetsplats
Stockholms stad, Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning Kontakt
Stadsdelsdirektör
Lee Orberson lee.orberson@stockholm.se 08-50823906
9890747