Avdelningschef till akutvårdsavdelningen (AVA) i Växjö
Region Kronoberg / Sjukvårdschefsjobb / Växjö Visa alla sjukvårdschefsjobb i Växjö
2026-04-07
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Tingsryd
eller i hela Sverige
Nu söker vi en ny chef till ett delat ledarskap på akutvårdsavdelningen (AVA) i Växjö! Vill du arbeta i en spännande verksamhet där den ena dagen inte är den andra lik? Välkommen till oss på akutvårdsavdelningen!
Akutkliniken omfattar akutmottagningarna i Växjö och Ljungby samt akutvårdsavdelningen (AVA) i Växjö. Vårt uppdrag är att ge bästa möjliga vård till de som akut kräver sjukhusvård. Akutvårdsavdelningen har 24 vårdplatser varav fyra är så kallade akutobsplatser för patienter som riskerar att försämras och kräva intensivvård. Övriga 20 vårdplatser är inriktade på korttidsvård för patienter som sökt vård på akutmottagningen. På avdelningen skrivs patienter in och ut dygnet runt och vi vårdar patienter som tillhör medicin-, kirurg-, ortoped-, ögon-, öron-näsa-hals- och infektionskliniken.
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
I din roll som avdelningschef på akutvårdsavdelningen i Växjö har du ett tätt samarbete med den andra avdelningschefen och med akutmottagningens avdelningschefer. Vi tror på ett starkt ledarskap med god kommunikation och prestigelöshet för att tillsammans lyckas med vårt uppdrag. Du blir en del av en stark ledningsgrupp som tillsammans formar framtidens akutsjukvård.
Dina arbetsuppgifter som avdelningschef är att strategiskt leda och utveckla AVA och dess medarbetare mot uppsatta mål. Du har tillsammans med den andra chefen det övergripande ansvaret för AVA vilket innefattar ekonomi, arbetsmiljö och personalansvar för ca 40 undersköterskor och sjuksköterskor. En del av medarbetarna arbetar flexibelt på både AVA och akutmottagningen. Det är av stor vikt att du kontinuerligt för en dialog och skapar tydlighet kring beslut, riktlinjer och uppsatta arbetssätt. En viktig del av ditt uppdrag är också att identifiera behov, samt att du genomför och följer upp aktiviteter som bidrar till verksamhetens korta och långsiktiga mål. Du tar tillvara medarbetarnas engagemang, styrkor och utvecklingsbehov i förhållande till uppdraget.
Som avdelningschef kommer du att ingå i akutklinikens ledningsgrupp som består av en verksamhetschef och 7 avdelningschefer.
Du är en förebild i det dagliga arbetet och främjar en kultur som stödjer Region Kronobergs värdegrund; respekt för människan.
Vi erbjuder dig:
• Ett spännande och samhällsviktigt uppdrag med stort utvecklingsutrymme
• Ledarskapsutveckling genom interna och externa chefsutbildningar
• Ett omfattande introduktionsprogram
• En arbetsplats där engagemang, delaktighet och professionalitet värdesätts
Läs mer om våra förmåner här: https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/
För att trivas och lyckas i rollen behöver du ha ett genuint intresse för dina medarbetare och vara duktig på att kommunicera budskap och leda mot mål. Du är lugn, strukturerad och vill engagera och leda dina medarbetare i en vardag med högt tempo.
Vi söker dig som:
• Är utbildad inom ett legitimerat yrke inom hälso- och sjukvården
• Har erfarenhet av att ha arbetar som chef- och ledare
• Har erfarenhet av att ha drivit utvecklingsarbeten
• Arbetat i ledningsgrupp och med strategiska frågor
Som person ser vi gärna att du:
• Har lätt för att samarbeta och är medveten om dina styrkor och svagheter
• Behåller entusiasm och positivitet även i tuffa situationer och bibehåller lugnet under stress
• Har förmågan att snabbt anpassa dig efter nya förutsättningar och leda dina medarbetare i förändring.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Rekryteringsprocessen:
Vi använder arbetspsykologiska test i den här rekryteringen. Tester används för att skapa en rättvis och transparent urvalsprocess, där alla kandidater får samma chans att visa sina förmågor. Genom att fokusera på både personliga egenskaper och meriter kan en bra matchning i testresultaten leda till en intervju, även om alla krav inte uppfylls.
Intervjuer planeras hållas 11/5 och 13/5.
Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Fackliga representanter:
Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Individuell lönesättning enligt regionens riktlinjer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 15/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg Kontakt
Verksamhetschef
Claes Hjertqvist 0470-58 77 86 Jobbnummer
9838441