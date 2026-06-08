Avdelningschef till akutmottagningen i Ljungby
Region Kronoberg, Sjukhusvård / Administratörsjobb / Ljungby Visa alla administratörsjobb i Ljungby
2026-06-08
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Är du redo för ett spännande uppdrag i en verksamhet med högt tempo där ingen dag är den andra lik? Vi söker nu en kollega till vår avdelningschef på akutmottagningen i Ljungby!
Akutkliniken kan kort sammanfattas som händelsernas centrum! Här är ingen dag den andra lik och du kommer mötas av en arbetsplats med puls, fart och fläkt och ett team av härliga kollegor som tillsammans möter de utmaningar vi står inför varje dag.
På akutmottagningen i Ljungby bedriver vi akutsjukvård dygnet runt inom medicin, kirurgi och ortopedi. Vårt team består av engagerade sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare och läkare från olika specialiteter.
Region Kronobergs chefer är modiga och motiverade ledare. I din ledarroll har du förmågan att se till helheten och skapa förståelse genom att förmedla sammanhanget. Genom att du agerar konsekvent och visar tillit till medarbetarna skapar du engagemang och delaktighet, nytänkande och kreativitet.
I Region Kronoberg arbetar vi för att människor i länet ska kunna leva ett tryggt och hållbart liv. Varje dag möter vi kronobergarna i vården, i kollektivtrafiken och i arbetet med länets utveckling. Här tas idéer tillvara, det finns stora möjligheter till utveckling och ett arbetsklimat som är välkomnande, öppet och präglat av vänlighet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Som avdelningschef på akutmottagningen i Ljungby kommer du arbeta nära din chefskollega. Vi tror på ett starkt delat ledarskap med god kommunikation och prestigelöshet för att tillsammans lyckas med vårt uppdrag.
Dina arbetsuppgifter som avdelningschef är att leda och utveckla akutmottagningen och dess medarbetare mot uppsatta mål. Du har tillsammans med din kollega det övergripande ansvaret för verksamheten, vilket innefattar ekonomi, arbetsmiljö och personalansvar för ca 45 medarbetare.
Du kommer även att arbeta med utveckling, planering, förbättring och uppföljning av avdelningens processer för att förbättra patientvården. Du blir en del av en engagerad ledningsgrupp och har ett nära samarbete med klinikens övriga avdelningschefer i Växjö och Ljungby. Du rapporterar till verksamhetschefen.
Som avdelningschef strävar du efter ett kommunikativt ledarskap som präglas av dialog, tydlighet och närvaro. I din roll är det viktigt att stötta och coacha dina medarbetare i deras dagliga arbete där du tar tillvara deras engagemang, styrkor och utvecklingsbehov. Som avdelningschef främjar du en kultur som stödjer Region Kronobergs värdegrund; respekt för människan.
Vi erbjuder dig:
• En stor möjlighet att påverka, utveckla och driva akutmottagningen framåt
• Ett omfattande introduktionsprogram för dig som ny chef
• Interna chefsutbildningar och chefshandledningKvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen behöver du ha ett genuint intresse för dina medarbetare och vara duktig på att snabbt kunna växla mellan olika operativa frågor. Du är lugn och strukturerad och vill engagera och leda dina medarbetare i en vardag med högt tempo. Din förmåga att samarbeta är en framgångsfaktor i denna roll, eftersom du kommer att ha ett delat ledarskap med den nuvarande avdelningschefen.
Vi söker dig som:
• Har förmågan att skapa goda relationer och kan samverka såväl inom enheten som med övriga kliniker
• Har lätt för att samarbeta och är medveten om dina styrkor och svagheter
• Behåller entusiasm och positivitet även i tuffa situationer och bibehåller lugnet under stress
• Har förmågan att snabbt anpassa dig efter nya förutsättningar och leda dina medarbetare i förändring.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat som ledare och om du har en vårdutbildning, gärna som sjuksköterska. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet från sjukhusvård och gärna av arbete vid en akutmottagning.
Rekryteringsprocessen:
Vi tillämpar personlighet- och problemlösningstest som underlag till urvalet, som tillsammans med CV avgör vilka som går vidare i processen. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer planeras hållas den 18 och 21 augusti.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Du har ett chefsförordnande på fyra år, med en tillsvidareanställning i din grundbefattning
Arbetstid: Dagtid.
Fackliga representanter:
Susan Huynh - Kommunal
Katalin Vorzsak - Vårdförbundet
För att läsa mer om gällande kollektivavtal och ingångslön: https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/
Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 330/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065)
351 88 VÄXJÖ Arbetsplats
Region Kronoberg, Sjukhusvård Kontakt
Verksamhetschef Akutkliniken
Clas Hjertqvist clas.hjertqvist@kronoberg.se 0470-58 77 86 Jobbnummer
9952801