Avdelningschef Stationer Värmland - med fokus på ledarskap!
Vattenfall AB / Driftmaskinistjobb / Säffle Visa alla driftmaskinistjobb i Säffle
2025-09-09
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett fossilfritt samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats!
Om rollen
Vill du bli en viktig del av energiomställningen? Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet med fokus på en hållbar framtid. Vi söker nu en Avdelningschef för vår stationsverksamhet i Värmland som vill vara med på resan mott ett fossilfritt liv. Är det du? Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället.
Stationsavdelningen Värmland (Karlstad och Säffle med omnejd) arbetar inom spänningsintervallet 0,4-400 kV med underhåll, projekt och felavhjälpning i ställverk, kontrollanläggning och övriga elkraftsutrustningar. Våra kunder är främst industrier och några större energibolag.
Som Avdelningschef har du fullt ansvar för arbetsmiljö, ekonomi och resultat för en grupp om ca 10 medarbetare. Vi ser att Värmland är en expansiv region, vilket innebär möjligheter att växa både med nya affärer och antal medarbetare.
I din grupp har du två projektledare/serviceledare som hanterar och planerare den dagliga driften och säkrar leveransen i våra avtal. Vi har två etableringar i regionen, Säffle och Karlstad. Merparten av teknikerna är hemstationerade.
Som Avdelningschef arbetar du med utveckling av medarbetare och verksamhet i en affärsmässig miljö där säkerhet har högsta prioritet. Exempel på ansvar och arbetsuppgifter:
Personal- och resursplanering - hålla dig och avdelningen uppdaterad om tjänster och säkra arbetssätt och arbeta för vidareutveckling och uppföljning av metoder och vår leverans
Ekonomi - prognos, budget, resultat- och verksamhetsuppföljning samt analys av verksamheten
Kundkontakter och utveckling av befintliga och nya affärer
Vara delaktig i upphandlingar, anbuds- och avtalshantering
Avdelningen är en del av affärsområdet Stationer Syd. Du rapporterar till Affärsområdeschef och ingår i en ledningsgrupp med nio chefskollegor. Vi vet att vi arbetar bäst tillsammans och i rollen ges du stor möjlighet att påverka och bidra till hela affärsområdets fortsatta tillväxt och utveckling.
Kravspecifikation
Vi söker en ledare med förmågan att motivera och utveckla sina medarbetare. Du är öppen, lyhörd och sätter tydliga förväntningar och skapar därmed en hög delaktighet och engagemang. Du trivs i det kommersiella och drivs av att göra bra affärer utan att tappa fokus på arbetsmiljö och säkerhet. Avslutningsvis är du samarbetsorienterad och har en god förmåga att samverka både inom och utanför organisationen.Publiceringsdatum2025-09-09Bakgrund
Erfarenhet från entreprenadbranschen - gärna inom elkraft men du skulle även kunna komma från bygg, infrastruktur eller industrin
Erfarenhet av kund- och leverantörsrelationer, ekonomisk uppföljning och avtalshantering
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
B-körkort och möjlighet att resa inom geografin Säffle/Karlstad
Erfarenhet som ledare med personalansvar ser vi som meriterande
Ytterligare information
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Hos Vattenfall Services kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning, tillsammans ger vi kraft åt ett fossilfritt liv.
Placeringsort
Säffle
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Mikael Nilsson, 070-283 83 97.
Fackliga representanter är Christel Karlsson Unionen, Massimo Bresnik SEKO, Torbjörn Blom Akademikerna och Magnus Tjergefors, Ledarna. Du når alla via Vattenfalls växel, tfn 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 28 september 2025. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Johanna Sperling, johanna.sperling@vattenfall.com
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här. Så ansöker du
