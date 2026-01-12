Avdelningschef sökes till Ätstörningsvården norra Halland
Bygger ditt ledarskap på ett personligt engagemang och tilltro till medarbetaren? Är du en naturlig ledare som överblickar, utvecklar och genomför? Med verksamhetens bästa i fokus.
Dina arbetsuppgifter
Arbetet som avdelningschef är ett omväxlande och dynamiskt arbete där du som chef förväntas leda enheten mot uppsatta mål med ansvar för enhetens ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du förväntas att tillsammans med MLA (medicinsk ledningsansvarig) driva verksamhetens utvecklingsarbete framåt och där du som chef skapar och stödjer en kultur som präglas av ständiga förbättringar med engagerade och motiverade medarbetare. Du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp och är direkt underställd verksamhetschefen. Ätstörningsvården finns även i södra Halland och du kommer att samarbeta med avdelningschefen här.
Du anställs i en tillsvidareanställning i din grundprofession med ett förordnande som chef i fyra år.
Placeringsort är Varberg.
Om arbetsplatsen
Psykiatrin Halland är Region Hallands förvaltning för all offentlig specialistpsykiatri. Här ingår psykiatri för barn, ungdomar och vuxna, såväl öppen som heldygnsvård. Psykiatrin Halland har ca 865 medarbetare och verksamheter i alla regionens kommuner. Psykiatrin leds av en förvaltningschef, verksamhetschefer samt avdelningschefer.
Ätstörningsmottagningarnas uppdrag är bedömning/utredning, behandling och konsultation. Målgruppen är personer med Anorexi Nervosa, Bulimia Nervosa och andra specificerade ätstörningar. Vi arbetar tvärprofessionellt utifrån psykiatrisk diagnostik och låter psykosociala, psykologiska och farmakologiska behandlingsinsatser komplettera varandra.
Ätstörningsvården i Halland är det minsta verksamhetsområdet i Region Halland och tillhör organisatoriskt Barn- och ungdomspsykiatrin. Vi är en läns- och åldersövergripande verksamhet med öppenvårdsmottagningar samt dagvårdsverksamhet i Halmstad och Varberg. Inom verksamheten finns sjuksköterskor, skötare, kuratorer, sekreterare, psykologer, arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist, behandlingsassistenter, läkare samt avdelningschef. Då vi är en åldersövergripande verksamhet har vi ett nära samarbete med såväl barn- som vuxenpsykiatrin.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning inom Hälso- och sjukvård. Erfarenhet från arbete inom ätstörningsvård samt utbildning och erfarenhet inom ledarskap ses som meriterande. Vi ser med fördel att du har kunskap och förmåga att planera och optimera bemanning kopplat till verksamhetens behov, ekonomiska förutsättningar och i enlighet med gällande arbetsrättsliga bestämmelser. Du har en grundläggande förståelse för systematiskt arbetsmiljöarbete och sambandet mellan ekonomi och verksamhet. Har du tidigare arbetat med utvecklings-och förbättringsarbete är det också något vi värdesätter högt.
En förutsättning för att lyckas och trivas som avdelningschef hos oss är att du är kommunikativ, har en god samarbetsförmåga och klarar av att lösa problem som uppstår i arbetet. Du har en förmåga att arbeta strukturerat och engagerat och du vill vara med och styra verksamheten mot uppsatta mål. Du sätter fokus på att driva, utveckla, anpassa och ständigt förbättra verksamheten och tillsammans med medarbetarna skapar du en väl fungerande vårdorganisation och ett gott arbetsklimat på arbetsplatsen. Som ledare skapar du delaktighet och engagemang som får andra att växa. Du har också ett starkt intresse för att utveckla dig själv som chef. Det är meriterande om du har genomgått vårt utvecklingsprogram Morgondagens ledare. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering planerar vi att hålla intervjuer den 9/2.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du trivs och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som chef https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-yrken/chef.

Övrig information

https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-verksamheter/psykiatrin

Inför eventuell anställning görs alltid kontroll i belastnings- och misstankeregistret.
Inför eventuell anställning görs alltid kontroll i belastnings- och misstankeregistret.
