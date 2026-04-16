Avdelningschef rör till Stockholm Hammarby Sjöstad
Led ett starkt team, jobba med tekniskt komplexa projekt och utveckla affären i ett växande installationsbolag
Vill du arbeta som avdelningschef inom rör i ett bolag med stark tillväxt och tydlig riktning? Värme Ventilation & Kyla Stockholm AB (VVK), en del av Svensk Ventilationsservice, söker dig som vill kombinera ledarskap, teknik och affär i en roll nära verksamheten. Här får du påverka beslut, utveckla ditt team och driva projekt i en organisation där kvalitet och långsiktiga relationer står i fokus. Rollen ger dig möjlighet att växa i takt med bolaget och vara med på en spännande resa framåt.Välkommen med din ansökan!
Ditt anställningserbjudande
Svensk Ventilationsservice är ett växande installationsbolag i Stockholm med över 30 års erfarenhet i branschen. Här arbetar du i en entreprenöriell och snabbrörlig organisation där beslut tas nära verksamheten. Du får en vardag med variation, ansvar och möjlighet att påverka. Fokus ligger på kvalitativa uppdrag, ofta tekniskt komplexa projekt och långsiktighet, vilket skapar en arbetsmiljö med balans, kvalitet och omtanke om medarbetare. Du rapporterar till affärsområdeschef och ingår i ledningsgruppen för installationssegmentet.
Utöver marknadsmässig lön erbjuds du:
Förmånsbil
Friskvårdsbidrag
Tjänstepension
Flexibla lösningar kring semester och pension
Möjlighet till kompetensutveckling

Publiceringsdatum 2026-04-16

Arbetsuppgifter
Leda och utveckla ett team av 10 tekniker samt en projektledare
Planera, fördela och följa upp arbete
Ansvara för offerter, kalkyler och kunddialog
Driva egna projekt och säkerställa leverans
Arbeta nära andra avdelningar som ventilation och styr
Säkerställa kvalitet, lönsamhet och nöjda kunder
Värt att veta
Tjänsten är placerad i Stockholm, Hammarby Sjöstad. Du blir en del av Värme Ventilation & Kyla Stockholm AB (VVK), som är en del av Svensk Ventilationsservice med cirka 70 medarbetare i en organisation med fortsatt stark tillväxt. Avdelningen rör består idag av cirka 10 tekniker samt en projektledare och förväntas växa ytterligare på sikt. Rollen innebär en varierad vardag där du kombinerar operativt arbete med ledarskap.
Du arbetar främst med serviceuppdrag, hyresgästanpassningar och mindre entreprenader. Projekten är ofta tekniskt mer komplexa och innefattar lösningar där rör samverkar med ventilation och styr- och reglerteknik. Många uppdrag uppstår utifrån analyser, serviceavtal och OVK, vilket innebär att du både arbetar med att identifiera behov och genomföra lösningar i befintliga fastigheter.
Våra förväntningar
Vi söker dig med bakgrund inom rör/VS som har, eller vill ta, steget in i en ledande roll.
Du har:
Teknisk kompetens inom rör
Erfarenhet av projektledning eller serviceledning
Vana av offerter, kalkyler och kunddialog
Grundläggande kunskap i entreprenadjuridik (t.ex. AB 04, ABT 06) och känner dig trygg i att hantera avtal och ändringsarbeten.
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
B-körkort
Som person är du:
Drivande och lösningsorienterad
Strukturerad i en föränderlig miljö
Engagerad i att utveckla både team och affär
Kommunikativ och skapar tillitsfulla relationer
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med TNG Lead - specialister på fördomsfri, datadriven och modern chefsrekrytering, samt uthyrning av interimschefer. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev, i vårt enkla ansökningsformulär. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi dels anonymisera dina personuppgifter, dels be dig att göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
Hammarby Fabriksväg 25 (visa karta
)
120 30 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svensk Ventilationsservice Kontakt
Rekryteringskonsult och konsultansvarig
Jenny Nilsson jenny.nilsson@tng.se 0704913716 Jobbnummer
9859603