Avdelningschef Resurscentrum för kommunikation Dako/verksamhetsutvecklare
Region Halland / Administratörsjobb / Halmstad Visa alla administratörsjobb i Halmstad
2026-07-13
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Hos oss får du möjlighet att leda ett kreativt och tvärprofessionellt team där samarbete och utveckling är en naturlig del av vardagen. Vi söker dig som är engagerad, vill driva utveckling och alltid ha patienten i fokus samtidigt som du skapar förutsättningar för delaktighet och ett gott medarbetarskap.
Om arbetsplatsen
Resurscentrum för kommunikation Dako är en länsövergripande verksamhet som ger stöd till förskrivare när det gäller frågor kring och utprovningar av kommunikationshjälpmedel och styrsätt. Här arbetar ett tvärprofessionellt team som består av arbetsterapeuter, IT-tekniker, logopeder och specialpedagoger. Verksamheten har nio medarbetare och har mottagningar i Halmstad och Varberg.
Inom Dakos verksamhet ingår även förskrivning av alternativ telefoni till personer som på grund av hörselnedsättning, dövhet eller talsvårighet inte kan använda vanlig telefon. Här finns även Datateket, där personer med funktionsnedsättning ges möjlighet att prova olika appar och program för att stimulera och främja aktivitet, kommunikation, lek och lärande.
Om arbetet
Som chef i Region Halland har du i uppdrag att styra och leda med fokus på resultat samt att engagera och motivera medarbetare. Du är arbetsgivarens representant och du företräder Region Halland, vilket innebär att du har förståelse för organisationen som helhet.
I uppdraget som avdelningschef är du direkt underställd verksamhetschefen och är en del av verksamhetens ledningsgrupp tillsammans med fem kollegor. Där arbetar ni tillsammans för att utveckla hela verksamheten framåt. Detta kräver samarbete och samverkan med andra aktörer, både inom och utanför Region Halland.
I arbetet som avdelningschef leder du enheten mot uppsatta mål samt ansvarar för enhetens ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du har tillgång till ekonomistöd, HR-stöd och chefsstöd från förvaltningen. I din chefsroll har du också tillgång till Region Hallands chefsprogram och vi kan erbjuda dig mentorskap eller annan handledning och kompetensutveckling.
Chefsuppdraget är kombinerat med ett uppdrag som verksamhetsutvecklare för verksamheterna inom Kommunikation, som förutom Dako är Hörselhabiliteringen, Hörselmottagningen, Syncentralen och Tolkcentralen.
Du anställs i en tillsvidareanställning i din grundprofession med ett förordnande som chef i fyra år.Publiceringsdatum2026-07-13Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant högskoleutbildning eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av vård och/eller habilitering/rehabilitering. Det är meriterande om du har tidigare chefserfarenhet eller har gått en ledarskapsutbildning tex Morgondagens ledare.
Du har en god förmåga att skapa förtroendefulla relationer och kan tillvarata medarbetarnas kompetens och engagemang, som ett led i att nå verksamhetens mål. Du skapar teamkänsla genom att involvera och motivera medarbetare. Du kommunicerar på ett tydligt sätt som skapar förtroende och delaktighet. Du ser det positiva i förändrings- och förbättringsprocesser, vilket du har en vilja att leda och delta i. Som chef är du en förebild och dina värderingar stämmer överens med Region Hallands värdegrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För den här tjänsten krävs att du har mycket god kunskap i svenska språket. Du kan på ett bra sätt formulera dig i både tal och skrift och har erfarenhet av att ta fram och omsätta fakta och material till text och presentationer. B-körkort är ett krav.
Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer kommer att ske i Halmstad den 24 och 26 augusti.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete. Läs mer om hur det är att vara chef och de förmåner vi kan erbjuda dig som anställd i Region Halland här.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland – bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Region Halland följer främst det centrala kollektivavtalet HÖK (Huvudöverenskommelsen) med bilagor som AB (Allmänna bestämmelser), i vissa fall kan även avtalet BEA användas. HÖK med bilagor hittar du på www.skr.se
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Lasarettsvägen (visa karta
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301 85 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kommunikation, Hälsa och funktionsstöd Kontakt
HR-partner
Ulrika Plogeus 070-3198685 Jobbnummer
10000476