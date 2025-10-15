Avdelningschef Produktion - inspirera team & driv förbättring
2025-10-15
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
Nu finns en riktig chans i en helt nyinsatt ledarroll. Vi söker dig som vill kombinera ett starkt personalfokus med ett brinnande intresse för utveckling och förbättringsarbete. Här får du en nyckelroll där du både inspirerar medarbetare och ser till att verksamheten tar nästa steg framåt.
Rekryteringen är i samarbete med Jefferson Wells, men du blir direkt anställd av Alvenius.
Om rollen
I rollen ansvarar du för två avdelningar i produktionen med fullt personalansvar för totalt ca. 20 personer, varav två är gruppledare. Du skapar engagemang och resultat genom ditt ledarskap. Du leder ditt team där dina gruppledare driver det operativa i vardagen, men du driver också aktivt förbättringsinitiativ som stärker kvalitet, effektivitet och arbetsmiljö. Medarbetarna är ditt främsta fokus, och du arbetar nära dem för att skapa trivsel, trygghet, utveckling och motivation.
Placering är på Alvenius i Eskilstuna och du rapporterar direkt till produktionschefen.
Vi erbjuder
* En platt organisation med möjlighet att påverka både människor och processer på riktigt
* En arbetsplats i tillväxt där förbättringar alltid står högt på agendan
* Starka kollegor, en kultur med högt i tak och ett tydligt mandat att göra skillnad
* En ny roll där du utvecklas tillsammans med ditt team
Vi söker dig som
* Har erfarenhet av ledarskap och personalansvar inom tillverkande industri
* Brinner för förbättrings- och utvecklingsarbete, gärna inom industriell miljö
* Ser till helheten men också har förmågan att driva igenom förändringar i praktiken
* Har en jordnära, kommunikativ och lyhörd stil som skapar förtroende
På Alvenius arbetar vi ett nära samarbete mellan alla avdelningar och vi hjälps åt för företagets bästa. Vi är inne i en förändringsresa och jobbar mycket med att identifiera förbättringar, följa upp och jobba ännu mer mot uppsatta KPI:er.
Mer om Alvenius
Företaget Alvenius grundades i Eskilstuna, Sverige 1951. Företaget började tidigt att leverera stålrörssystem till internationella gruvföretag och anläggningsprojekt runt om i världen. Idag är vi ca 60 anställda i Eskilstuna.
Vår framgång har varit baserad på våra spiralsvetsade, tryckkärlsklassade svenska stålrör. Den överlägsna stålkvaliteten gör att vi kan göra rörväggarna tunna, men ändå robusta. Spiralsvetstekniken säkerställer att våra rör håller sig raka.
Idag levererar vi rörledningslösningar för stora gruvdrifter, komplicerade tunnelsystem, komplicerade professionella brandbekämpningssystem samt vattenförsörjning. Alvenius tillhandahåller även lösningar för industriell produktion och raffinaderier. Vi tillhandahåller också utmärkt effektivitet för snötillverkningssystem.Publiceringsdatum2025-10-15Kontaktperson för detta jobb
Ansök direkt via www.jeffersonwells.se.
För mer information kontakta gärna rekryteringskonsult Thomas Andersson på Jefferson Wells, tel. 070-276 9953.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
