Avdelningschef, Ortopedmottagningen Rörelseorganens centrum Umeå
2025-10-29
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Rörelseorganens centrum är en universitetssjukvårdsenhet med verksamhet i Umeå och ca 225 medarbetare. Tillsammans med Kirurgi- och ortopedkliniken i Skellefteå och Lycksele ansvarar vi för all ortopedi i länet.
Vår allsidiga verksamhet inom Rörelseorganens centrum ses som stimulerande av vår personal då verksamheten är uppdelade i olika sektioner som ger ett variationsrikt arbete och en medicinsk kunskapsbas. Vi har en verksamhet med bredd och även djup som omfattar allt från bedömningar av patienters ortopediska problem, akuta såväl som elektiva. Detta sker i akutverksamhet, på mottagning, vårdavdelning och operation med en omfattande ortopedisk kirurgi för fraktur/trauma, rygg, protes, tumör, fotled/fot, axel, knä, idrotts-och barnortopedi.
Ortopedmottagningen i Umeå bedriver planerad verksamhet med nybesök och återbesök för ortopediska åkommor. Gips-och sårmottagning ingår i verksamheten. Vi samarbetar med Ortopedtekniskt centrum samt flera andra kliniker där det bedrivs multidisciplinära ronder och gemensamma mottagningar. Våra patientgrupper är i alla åldrar, från våra allra yngsta till våra allra äldsta.
Ortopedmottagningen är en mottagning med hög kompetens, god stämning och öppet klimat.
Vi söker nu en avdelningschef till vår mottagning, välkommen till oss!
Som Avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.
Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.
Du ansvarar för att tillsammans med övriga biträdande avdelningschefer i öppenvården säkra en fungerande, patientsäker och tillgänglig hälso- och sjukvård för medborgarna i Umeå och norra regionen. Du gör det utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål. Som avdelningschef förväntas du driva enheten enligt uppdrag och beslutad verksamhetsplan samt inom angiven budget. I dina vardagliga arbetsuppgifter ingår personaladministrativa arbetsuppgifter såväl som att planerna det operativa arbetet och daglig drift i nära dialog med biträdande avdelningschefer och sektionsledare.
Forskning, utveckling, innovation samt utbildning av hälso- och sjukvårdens alla professioner är viktiga för Region Västerbotten och som en del av verksamhetens ledning förväntas du verka för ett nära samarbete med Umeå universitet.
Samverkan med fackliga organisationer är en naturlig del av arbetet.
Du är direkt underställd bitr. verksamhetschef och ingår i bland annat ledningsgrupp.
Vi söker dig som har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget. Du ska också ha chefs- eller ledarerfarenhet. Har du erfarenhet av eller utbildning inom förändringsledning är det meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet från hälso- och sjukvårdssektorn och/eller erfarenhet från arbete inom offentlig sektor.
För att lyckas i rollen som avdelningschef är du en stabil och strukturerad person med god samarbetsförmåga. Du leder dina underställda chefer och medarbetare med ett kommunikativt förhållningssätt där vi värdesätter att du kan uttrycka dig på ett smidigt sätt, vi ser även att du är lyhörd för din omgivning. Du har förmåga att vara strategisk och leda långsiktig utveckling samtidigt som du engagerar dig i vardagen och bidrar till stöttning och trygghet hos dina medarbetare och biträdande avdelningschefer. Tillsammans med klinikens övriga chefer och samarbetspartners söker du metodiskt gemensamma lösningar och står säker och uthållig i dina beslut.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i personaladministrativa system som Personec, Visma, Tessa, Adato/Stella, likaså erfarenhet av arbete i journalsystemet Cosmic är meriterande.
ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.
I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.
