Avdelningschef Mekanik till Muskövarvet
2026-05-05
Publiceringsdatum2026-05-05Om tjänsten
Vi söker nu en Avdelningschef inom Mekanik till Muskövarvet - en central och ansvarsfull roll i en tekniskt avancerad och säkerhetsklassad miljö. Som avdelningschef ansvarar du för att leda, planera och utveckla verksamheten inom din avdelning, med fullt ansvar för personal, arbetsmiljö, teknik och resultat.
Rollen innebär ett nära samarbete med produktionschef och andra avdelningschefer. Du har ett tydligt mandat att fatta beslut inom fastställda ekonomiska ramar och förväntas bidra aktivt till både avdelningens och företagets övergripande förbättringsarbete.
Tjänsten är både strategisk och operativ, där du kombinerar ledarskap med teknisk beredning och närvaro i verksamheten. Du har en viktig roll i att säkerställa att arbetet bedrivs säkert, effektivt och enligt gällande lagar, avtal och interna styrdokument.
Observera:
Muskövarvet är en säkerhetsskyddad arbetsplats. Det innebär att du måste vara svensk medborgare, ha ett rent belastningsregister och kunna godkännas i en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Ansvarsområden
Som avdelningschef ansvarar du för att planera, leda och följa upp den dagliga verksamheten inom din avdelning.
Du har delegerat personalansvar, vilket omfattar:
arbetsledning och bemanning över cirka 8-12 personer
daglig dialog, uppföljning och stöd till medarbetare
hantering av frånvaro, rehabilitering och eventuella arbetsanpassningar
genomförande av medarbetarsamtal, lönesamtal och kompetensutveckling
En viktig del av rollen är att skapa tydlighet kring förväntningar och arbetsuppgifter samt att bidra till ett gott samarbete och ett tryggt arbetsklimat i avdelningen.
Du ansvarar även för teknisk beredning inom ditt verksamhetsområde. Det innebär att delta i kalkylarbete, kostnads- och tidsbedömningar samt ta fram tydliga arbetsbeskrivningar och instruktioner.
Arbetsmiljö- och miljöansvaret är en central del av tjänsten. Du ansvarar för att det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs löpande inom avdelningen, inklusive riskbedömningar, tillstånd vid heta arbeten och uppföljning av arbetsmiljöronder. Du säkerställer att medarbetarna ges möjlighet att delta i arbetsmiljöarbetet och att gällande lagar, regler och instruktioner efterlevs.
Vid hinder, risker eller situationer där arbetsuppgiften inte kan genomföras på ett säkert eller korrekt sätt ansvarar du för att initiera åtgärder eller, vid behov, skriftligen återrapportera arbetsuppgiften till produktionschef.
Du deltar aktivt i budgetarbete för den egna avdelningen och ansvarar för att verksamheten bedrivs inom fastställda ekonomiska ramar. Eventuella avvikelser eller brister rapporteras till produktionschef så snart de upptäcks.
Ort: Muskö, Stockholm
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Mån-tors 7-16, Fre 7-13:30
Om dig
Du är en trygg, tydlig och ansvarstagande ledare med förmåga att kombinera struktur med lyhördhet. Du har ett naturligt fokus på säkerhet, kvalitet och ordning, och förstår vikten av att arbeta enligt fastställda rutiner, särskilt i en säkerhetsklassad miljö.
Du trivs i en roll med stort ansvar och är bekväm med att fatta beslut, hantera avvikelser och driva förbättringsarbete. Samtidigt är du prestigelös och närvarande i verksamheten, med förmåga att skapa förtroende och engagemang hos dina medarbetare.
Kvalifikationer
Erfarenhet av ledande befattning inom industriell eller teknisk verksamhet
Erfarenhet av personalansvar och arbetsmiljöarbete
God teknisk förståelse
Erfarenhet av planering, uppföljning och dokumentation
God datorvana
Meriterande
Teknisk eftergymnasial utbildning
Erfarenhet av teknisk beredning, kalkylering eller projektarbete
Erfarenhet från verkstad, varvsverksamhet eller försvarsindustri
Kunskap inom arbetsrätt eller HR-relaterade frågor
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdatum. Företaget
Muskövarvet AB är ett efterfrågat och erkänt underhålls- och reparationsvarv som etablerades 2005 och sedan 2018 är en del av försvarskoncernen Saab. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Örlogshamnen på Muskö, cirka 60 km söder om Stockholm.
Varvet arbetar med helhetslösningar för både militära och civila fartyg - från konstruktion, service och teknisk support till reparationer, ombyggnationer och underhåll, på fartyg upp till cirka 50 ton. Bland kunderna finns civila redare och i stort sett samtliga offentliga redare, med Försvarsmakten som största uppdragsgivare.
Muskövarvet är ett företag där avståndet mellan beslut och handling är kort, och där du som medarbetare har stora möjligheter att vara delaktig i utveckling och förbättring av verksamheten. Företaget värdesätter medarbetarnas trivsel och delaktighet högt, med en företagskultur som genomsyras av teamwork, glädje och kontinuerlig kompetensutveckling.Om företaget
Vi på Dala Industrisupport är en pålitlig partner inom kompetensförsörjning, med över 100 års samlad erfarenhet. Vi har själva vår bakgrund inom industrin och har god insyn i branschens utmaningar. Vi tror att viljan att lära är minst lika viktig som erfarenhet - och vi är övertygade om att kompetensutveckling är nyckeln till framtidens industri. Därför värnar vi om att bygga långsiktiga samarbeten. Genom vår närvaro och personliga service hjälper vi både företag och medarbetare att nå sin fulla potential!
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dala Industrisupport AB
