Avdelningschef, Medicinsk Akutvårdsavdelning Mava, Medicincentrum, Umeå
2025-09-08
Medicincentrum är en del av Norrlands universitetssjukhus och är en stor klinik med ca 300 medarbetare. Kliniken har fem sektioner; ASA-sektionen (akutmedicin, sekundärprevention efter stroke, angiologi), endokrinsektionen, gastrosektionen, njursektionen samt lung- och allergisektionen.
På medicinska akutvårdsavdelningen, MAVA, i Umeå finns totalt 24 vårdplatser för internmedicinska patienter. Vi bedriver specialistvård inom gastroenterologi och endokrinologi. Vi har en stor variation och bredd i de diagnoser som våra patienter behandlas för. Vårdtiderna är i regel korta och variationen blir därför stor, den ena dagen är inte den andra lik. Patienterna kommer nästan undantagslöst via akutmottagningen, och de är vår närmaste samarbetspartner. Vi har cirka 250 vårdtillfällen på avdelningen per månad. Hos oss är alla medarbetare delaktiga i utvecklingsarbetet på avdelningen i frågor avseende arbetsmiljön och avdelningens framtid.
Som avdelningschef på MAVA tillhör du en arbetsplats som innehar en viktig funktion och är ett nav i patientflödena på Norrlands universitetssjukhus. Här kommer du till en arbetsplats med en välkomnade och engagerad medarbetargrupp. Du kommer även ingå i en ledningsgrupp med erfarna och drivna chefskollegor.Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.
Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa. I uppdraget ingår fullt ansvar över personal, verksamhet, arbetsmiljö och budget.
I din roll arbetar du för att verksamheten utvecklas och förändras utifrån givna ramar och beslut. Du ansvarar för kompetensutveckling av personal, vidareutveckling av arbetssätt och rutiner. Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga avdelningschefer och medicinska chefer, tillsammans ansvarar ni för verksamhetens mål och uppdrag. Du kommer även att ha ett nära samarbete med HR-partner, controller, andra stödfunktioner och chefskollegor. I uppdraget ingår också ett samarbete mot kommun gällande olika patientärenden.Kvalifikationer
Du har relevant högskoleutbildning alternativt annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande om du genomgått regionens program Morgondagens chefer eller någon annan liknande ledarskapsutbildning. Vi ser gärna att du har erfarenhet från Hälso- och sjukvård samt att du har ledarskapserfarenhet.
Du har goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift samt grundläggande kunskap i Office365. Det är meriterande om du är bekant med systemen TESSA, Cosmic, Power BI och Visma.
För att lyckas i rollen förväntas du vara drivande, modig och ansvarstagande. Du vågar prova nya vägar med en öppen kommunikation och god samarbetsförmåga tillsammans med medarbetare och övriga enheter på Medicincentrum. Som ledare är du lyhörd och stabil, du värnar om ett positivt samarbetsklimat och är tydlig i din kommunikation. Vi ser även att du är strukturerad, strategisk och initiativtagande.
ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.
I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.
