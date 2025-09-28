Avdelningschef /kostchef Måltider till NU-sjukvården
Inom område Måltider är vårt uppdrag att förse Västra Götalandsregionens patienter, personal och besökare med god, vällagad mat.
Nu finns chefsrollen för dig som vill arbeta med fokus på personal, måltider och ekonomi - välkommen!
Om vår lediga tjänst
Vi söker nu en avdelningschef/kostchef för all patientmatsproduktion för Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Du blir avdelningschef för två kök, två restauranger samt ett café, och ansvarar för verksamhet, personal och ekonomi.
Ditt personalansvar omfattar en enhetschef, teamledare och ytterligare ca 20 medarbetare som arbetar som köksmästare och kockar. Tillsammans driver ni utvecklingen framåt för produktionsköken med tillhörande utrustning och investeringar. Vi står också inför att effektivisera genom digitalisering gällande måltid/patient, och du behöver ha ett intresse för de frågorna.
Du har gott stöd i arbetet från dina chefskollegor, processledare, administratör, stab och övriga medarbetare. Du ingår i område Måltiders ledningsgrupp där vi med stort engagemang utvecklar måltidsverksamheten för hela Västra Götalandsregionen. Arbetet innebär även att tillsammans med sjukhusen utveckla och samverka i kostfrågor som berör verksamheten. Här får du vara med och bidra till vårt arbete med patientsäkerhet, hållbarhet och bra service!
Din placering är på NÄL i Trollhättan.
Inom avdelningen är vi ca 35 medarbetare som arbetar med att förse patienter på NÄL och Uddevalla sjukhus med goda och näringsrika måltider. Vi tillagar mat från grunden och distribuerar ut till avdelningar med brickleverans och kantinleverans. Köket levererar även catering till sjukhusen. Vi arbetar aktivt med att minska klimatpåverkan från våra måltider genom tex minskat matsvinn och reducering av CO2.
För oss är det viktigt med ett positivt arbetsklimat och vi ser till att ha roligt på jobbet. Vi har en stark gemenskap och en kultur där vi hjälper varandra, med vår gemensamma kunskap och passion kring mat och att utveckla måltidsupplevelsen för patienter inom Västra Götaland.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder en arbetsplats där du får vara med och göra skillnad. Du blir en del i en stor organisation där vi lär av varandra i så väl det dagliga arbetet som genom nätverksträffar och utbildningssatsningar. Profil
Du har chefserfarenhet och har haft ansvar för personal, ekonomi och verksamhet. Med fördel har du haft ett chefskap inom storkök eller större restaurangkök tidigare, alternativt i liknande verksamhet.
Du har högskoleutbildning, gärna från kost- och ledarskapsprogrammet eller annan restaurangutbildning. Alternativt har du eftergymnasial utbildning i kombination med chefserfarenhet och ledarutbildning.
Du är trygg och tydlig i ditt chefskap. Du bidrar till att vår måltidsverksamhet har en god serviceleverans genom din förmåga att:
Hålla ihop helheten kring avdelningen och arbeta med strategiska frågor och utveckling
Vara kommunikativ, tydlig och informativ i såväl muntliga som skriftliga sammanhang
Skapa goda relationer med medarbetare och samarbetspartners
Se nya möjligheter, sätta mål och följa upp
Skapa en inbjudande måltidsupplevelse med säker livsmedelshygien
Om rekryteringsprocessen
I den här rekryteringsprocessen behöver du inte bifoga personligt brev. Du kommer i stället få besvara några frågor där du får beskriva dina erfarenheter. I en senare del av rekryteringsprocessen kommer arbetspsykologiska tester att genomföras.
Chefsrekryteringsprocessen i Västra Götalandsregionen utgår från fyra chefskriterier; värdegrundsbaserat, mål- och resultatorienterat, kommunikativt och utvecklingsorienterat chefskap. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan, senast 19 oktober!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Så ansöker du
