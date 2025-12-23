Avdelningschef klinisk kemi och farmakologi
Verksamhetsområde Akademiska laboratoriet
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vi söker tre avdelningschefer till Klinisk kemi och farmakologi!
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du bidrar till människors hälsa - och i vissa fall till och med räddar liv? Är du en trygg, engagerad ledare med hjärtat i vården och vilja att utveckla både människor och verksamhet?
Då kan du vara den vi söker som avdelningschef till Akademiska sjukhusets största laboratorium.
Vår verksamhet
Akademiska laboratoriet ansvarar för medicinsk diagnostik, forskning och utbildning. Klinisk kemi och farmakologi (KKF) är en av laboratoriets fem sektioner och bedriver högspecialiserad verksamhet dygnet runt vid Akademiska sjukhuset samt Lasarettet i Enköping. Inom KKF utförs analyser av olika kroppsvätskor, såsom blod och urin, för att påvisa sjukliga förändringar i kroppens organ samt läkemedelsanalyser. Verksamheten bedriver avancerad diagnostik, ger stöd till vården och bidrar till forskning och utbildning. Analyserna är snabba och kvalitetssäkrade i syfte att effektivisera sjukvårdens processer. Idag arbetar 140 medarbetare inom KKF.
Som en del av sjukhusets nya beslut kring chefsförordnanden utlyser vi nu tre tjänster som avdelningschef. Tidigare har uppdraget som avdelningschef varit ett tidsbegränsat förordnande, men från och med i år omvandlas chefsuppdragen till fasta tjänster. I enlighet med detta ska samtliga chefsbefattningar utlysas. Vi söker engagerade och erfarna ledare som vill ta ett långsiktigt ansvar för verksamhet, medarbetare och utveckling inom respektive avdelning.
Ditt uppdrag
Du är direkt underställd biträdande verksamhetschef och ingår i sektionens ledningsgrupp. Du ansvarar för ledning och styrning av en avdelning med cirka 20-25 medarbetare, huvudsakligen biomedicinska analytiker.
Du ansvarar för ekonomi, personal, arbetsmiljö, kvalitet och verksamhetsutveckling. Du leder mot uppsatta mål och säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagar, riktlinjer och fastställda rutiner.
Du samverkar med chefskollegor, biträdande verksamhetschef, läkare och kvalitetssamordnare i syfte att säkerställa en effektiv, säker och ändamålsenlig verksamhet. Du följer upp resultat och vidtar åtgärder.
En väsentlig del av uppdraget är att säkerställa en optimal bemanning samt att främja en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Du tillämpar ett strukturerat och stödjande ledarskap och arbetar systematiskt med förbättrings- och utvecklingsarbete.
I arbetsuppgifterna ingår ansvar för rekrytering, introduktion och kompetensutveckling av medarbetare samt planering av utbildningsinsatser. Du ansvarar även för schemaplanering med bemanningskoordinator.
Genom ett närvarande ledarskap verkar du för att utveckla medarbetargruppen och bidra till ett professionellt, hållbart och välfungerande arbetsklimat.
Vi söker dig som har
• Relevant högskole- eller universitetsutbildning inom hälso- och sjukvård, medicinsk laboratorieverksamhet eller annat område som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
• Dokumenterad erfarenhet av chefs- eller ledaruppdrag med personalansvar
• God kunskap om arbetsmiljölagstiftning samt erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete
• Erfarenhet av arbete med verksamhetsstyrning, kvalitet och uppföljning
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Meriterande:
• Legitimation som biomedicinsk analytiker
• Tidigare erfarenhet från laboratoriemedicinsk verksamhet, gärna inom klinisk kemi och farmakologi med dygnet-runt verksamhet
Din kompetens
Du som söker är trygg i din arbetsroll, du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du arbetar bra med andra och kommunicerar på ett tydligt sätt. Utöver detta så är du noggrann och leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål, samt skapar engagemang och delaktighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder tre tillsvidareanställning på heltid som chef. Provanställning om sex månader kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Din huvudsakliga arbetsplats kommer att vara vid Akademiska sjukhuset, ingång 61. Möjligheten till distansarbete är begränsad. Den avdelningschef som ansvarar för KKF i Enköping förväntas vara på plats där ett par dagar i veckan.
Vårt erbjudande
• En gedigen introduktion och praktisk inskolning i våra processer.
• Tillgång till operativt chefsprogram och relevanta utbildningar.
• Ett nära stöd från dina kollegor i ledningsgruppen.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Kontakta Tf. biträdande verksamhetschef Mariam Sliwa, mariam.sliwa@akademiska.se
Fackliga representanter nås via Region Uppsalas växel, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper. Så ansöker du
