Avdelningschef i delat ledarskap till röntgen, Ljungby sjukhus
2026-02-23
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Vill du vara en del av vårt sammansvetsade ledningsteam och bidra till att skapa bästa möjliga vård för våra kronobergare? Vill du dessutom leda i en teknikintensiv verksamhet som alltid strävar efter att ligga i framkant? Nu söker vi dig som, i ett delat ledarskap, vill leda och utveckla röntgenenheten på Ljungby sjukhus!
Bästa möjliga vård skapar vi genom en hög förändringstakt, strukturerat och drivet ledningsarbete, bejakande av digitalisering, med stor respekt och omsorg för våra medarbetare och genom att ha kul på jobbet tillsammans!
Röntgenavdelningen i Ljungby ingår, tillsammans med röntgenavdelningen i Växjö, mammografienheten och klinisk fysiologi, i organisationen för bild- och funktionsmedicin. I Ljungby utförs de flesta förekommande röntgenundersökningarna. Här gör våra drygt 40 medarbetare årligen ca 30 000 undersökningar. Vi arbetar i fina lokaler med modern apparatur. Vår verksamhet bedrivs huvudsakligen under dagtid med beredskap under kväll och natt.
Region Kronobergs chefer är modiga och motiverade ledare genomsyrade av värdeorden helhet, tillit och tydlighet. I din ledarroll har du förmågan att se till helheten och skapa förståelse genom att förmedla sammanhanget. Du vill utveckla din verksamhet, dina medarbetare och ditt eget ledarskap. I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län". Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Som avdelningschef kommer du operativt leda och utveckla verksamheten och dess medarbetare i ett delat ledarskap. Tillsammans med din chefskollega har ni det övergripande ansvaret för produktion, ekonomi, arbetsmiljö, verksamhetsutveckling och personalansvar för ca 40 medarbetare. Du ingår i klinikens ledningsgrupp och rapporterar till verksamhetschefen.
Dina arbetsuppgifter inkluderar produktionsplanering, bemanning- och schemaplanering, rekrytering, utbildnings- och studentansvar samt att hålla rutiner och flödesbeskrivningar uppdaterade.
Som en viktig del i verksamhetens utveckling inspirerar och stödjer du dina medarbetare och ser till att de får den kompetensutveckling de behöver. Tillsammans strävar ni mot att vara en välfungerande verksamhet utifrån tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och kostnadseffektivitet.
Vi erbjuder dig:
• En stor möjlighet att påverka, utveckla och driva verksamheten framåt
• Interna och externa chefsutbildningar
• Ett omfattande introduktionsprogram för dig som ny chef i Region Kronoberg
Läs mer om våra förmåner här: https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som tycker om att arbeta med ständiga förbättringar och har en administrativ förmåga. Du ser utmaningar som möjligheter, är drivande och har förmåga att se lösningar samt mod att fatta beslut. Med en trygg och tydlig kommunikativ förmåga skapar du förtroende, delaktighet och en positiv arbetsmiljö där medarbetare trivs och utvecklas. Du har en för tjänsten relevant utbildning, erfarenhet av ledarskap och hälso- och sjukvård är meriterande.
För att trivas och lyckas i rollen är det viktigt att du är processorienterad och har ett strukturerat förhållningssätt. Du driver förändring på ett tryggt och strukturerat sätt och har en flexibel inställning som gör att du snabbt kan anpassa dig till nya förutsättningar. Du är trygg och stabil, hanterar stress och eventuella motgångar på ett lugnt och konstruktivt sätt och trivs med att samarbeta med andra för att uppnå gemensamma mål. Du samarbetar prestigelöst och lyhört, något som är avgörande i ett delat ledarskap där ni tillsammans skapar trygghet och tydlighet för verksamheten.
Är du redo att ta steget mot en spännande framtid med oss? Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Bifoga endast betyg, intyg och eventuell legitimation som är relevanta för aktuell tjänst.
Vår rekryteringsprocess:
Vi tillämpar personlighet- och problemlösningstest som underlag till urvalet, som tillsammans med CV avgör vilka som går vidare i processen.
Vi har planerat att hålla intervjuer följande datum:
27/3 förmiddag
30/3 förmiddag
31/3 förmiddag och eftermiddag
Fackliga representanter
Annica Nilsson Vision
Sanne Åkesson Johansson - Kommunal
Martina Tingstedt Vårdförbundet
Freja Åkerlund - KLL
