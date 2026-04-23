Avdelningschef Habilitering barn & ungdom, Göteborg
2026-04-23
Habilitering & Hälsa erbjuder specialiserad vård och stöd till personer som har en varaktig funktionsnedsättning; som nedsatt förmåga att kommunicera, se, höra eller röra sig. Målet är att bibehålla och utveckla funktionsförmågan, skapa förutsättningar för en god hälsa och möjlighet att aktivt delta i samhället. Vill du göra skillnad för personer som har en funktionsnedsättning? Välkommen till Habilitering & Hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Tillsammans har vi kraft att förändra.
Habilitering är specialiserad hälso- och sjukvård för barn och ungdomar som har autism, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning eller förvärvad hjärnskada. Vi ger hälsofrämjande och behandlande insatser utifrån varje individs unika behov och förutsättningar, och har specialistkunskap om hur funktionsnedsättningar kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling.
Nu söker vi en trygg ledare som vill samla, stärka och utveckla barn- & ungdomshabiliteringen i Göteborg för framtiden.
I den nyinrättade rollen som avdelningschef får du en nyckelroll i att skapa långsiktig stabilitet, helhetssyn och bygga hållbar utveckling tillsammans med engagerade chefer och medarbetare. Välkommen!
Om tjänstenSom avdelningschef får du ett övergripande ansvar för att på strategisk nivå sätta mål, leda och utveckla verksamheten samt följa upp resultat och effekter. Med åtta enhetschefer som direktrapporterande leder du en organisation om cirka 220 medarbetare.
Tillsammans med chefer och medarbetare utvecklar du verksamheten, med patientens behov som utgångspunkt och i linje med Habilitering & Hälsas mål. Förändrings- och förbättringsarbete är en central del av uppdraget, där du driver utveckling som skapar kvalitet, effektivitet och hållbara arbetssätt över tid.
I ditt uppdrag ingår att:
Säkerställa avdelningens produktion av tillgänglig och kvalitativ vård, med särskilt fokus på köstatus
Vara med och utveckla vårdflöden och arbetssätt som ökar effektivitet och kvalitet
Ansvara för att utveckla organisationen för att säkerställa patientsäker vård och robusthet i arbetsmiljön
Ansvara för avdelningens ekonomi, verksamhetsplanering och uppföljning
Personalansvarig för direktunderställda chefer
Ansvara för det systematiska arbetsmiljöarbetet, samt delta i facklig samverkan inom avdelningen
Du rapporterar till verksamhetschefen för Habilitering Barn & Ungdom.
I rollen både leder du avdelningens ledningsgrupp, och ingår även i verksamhetsledningsgruppen där du aktivt bidrar till helheten, strategiska vägval och verksamhetens samlade resultat. I arbetet har du också mycket samverkan med kommuner och vårdgrannar inom regionen. Till stöd i arbetet har du förutom kollegor och chef även stödfunktioner inom HR, ekonomi och verksamhetsutveckling.
Din basplacering är i Göteborg, på mottagningen på Ekelundsgatan. Resor inom regionen förekommer och arbete på annan ort inom Västra Götaland sker några dagar i månaden.
Om ossHabilitering barn och ungdom Göteborg omfattar 3 mottagningar i Gamlestan, Mölndal och på Hisingen som ger utredande och behandlande insatser till barn och ungdomar som har autism, intellektuell funktionsnedsättning och/eller rörelsenedsättning. Medarbetarna arbetar i roller som arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist, kurator, logoped, läkare, psykolog, sjuksköterska, specialpedagog och administratörer.
Om digDu har chefserfarenhet inom offentlig hälso- och sjukvård, gärna inom barnverksamheter, alternativt omsorgsverksamhet. Du har tidigare erfarenhet av att leda i förändring och utveckla verksamhet, och vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda andra chefer.
Vi söker dig som har minst treårig högskoleutbildning inom hälso- och sjukvårdsområdet, med fördel inom något av de yrken som finns på mottagningen. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete eller har vidareutbildning inom barnmedicinska området eller funktionsnedsättning.
Som person är du trygg och stabil i ditt ledarskap och inger förtroende även i förändring. Du är tydlig, lyhörd i din kommunikation, skapar engagemang och får människor med dig i gemensam riktning. Med ett starkt utvecklingsdriv ser du möjligheter, driver förbättring och vågar fatta beslut för att nå uppsatta mål. Du värdesätter goda samarbeten och främjar ett arbetsklimat som bygger på öppenhet och delaktighet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om rekryteringsprocessenI den här rekryteringsprocessen behöver du inte bifoga personligt brev. Du kommer i stället få besvara några frågor kring dina erfarenheter. I en senare del av rekryteringsprocessen kommer arbetspsykologiska tester att genomföras.
Chefsrekryteringsprocessen i Västra Götalandsregionen utgår från fyra chefskriterier; värdegrundsbaserat, mål- och resultatorienterat, kommunikativt och utvecklingsorienterat chefskap.
Välkommen med din ansökan, senast 10 maj!
Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
