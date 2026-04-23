Avdelningschef Habilitering barn, Fyrbodal/Skaraborg/Södra Älvsborg
2026-04-23
Habilitering & Hälsa erbjuder specialiserad vård och stöd till personer som har en varaktig funktionsnedsättning; som nedsatt förmåga att kommunicera, se, höra eller röra sig. Målet är att bibehålla och utveckla funktionsförmågan, skapa förutsättningar för en god hälsa och möjlighet att aktivt delta i samhället. Vill du göra skillnad för personer som har en funktionsnedsättning? Välkommen till Habilitering & Hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Tillsammans har vi kraft att förändra.
Habilitering är specialiserad hälso- och sjukvård för barn och ungdomar som har autism, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning eller förvärvad hjärnskada. Vi ger hälsofrämjande och behandlande insatser utifrån varje individs unika behov och förutsättningar, och har specialistkunskap om hur funktionsnedsättningar kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling.
Nu söker vi en trygg ledare som vill samla, stärka och utveckla barn- & ungdomshabiliteringen i Fyrbodal, Skaraborg och Södra Älvsborg för framtiden!
I den nyinrättade rollen som avdelningschef får du en nyckelroll i att skapa långsiktig stabilitet, tydlig helhetssyn och bygga hållbar utveckling tillsammans med engagerade chefer och medarbetare. Välkommen!
Om tjänstenSom avdelningschef får du ett övergripande ansvar för att på strategisk nivå sätta mål, leda och utveckla verksamheten samt följa upp resultat och effekter. Med åtta enhetschefer som direktrapporterande leder du en organisation om cirka 250 medarbetare.
Du arbetar långsiktigt med att skapa en ändamålsenlig och samordnad organisation i en geografiskt spridd organisation. Förändrings- och förbättringsarbete är en central del av uppdraget, där du driver utveckling som skapar kvalitet, effektivitet och hållbara arbetssätt över tid.
I ditt uppdrag ingår att:
Ansvara för att utveckla organisering och samordning för att säkerställa patientsäker vård och robusthet i arbetsmiljön
Säkerställa avdelningens leverans av tillgänglig och kvalitativ vård, med särskilt fokus på köstatus
Vara med och utveckla vårdflöden och arbetssätt som ökar effektivitet och kvalitet
Ansvara för avdelningens ekonomi, verksamhetsplanering och uppföljning
Personalansvarig för direktunderställda chefer
Ansvara för det systematiska arbetsmiljöarbetet, samt delta i facklig samverkan inom avdelningen
Du rapporterar till verksamhetschefen för Habilitering Barn & Ungdom. I rollen både leder du avdelningens ledningsgrupp, och ingår även i verksamhetsledningsgruppen där du aktivt bidrar till helheten, strategiska vägval och verksamhetens samlade resultat. I arbetet har du också mycket samverkan med kommuner och vårdgrannar inom regionen. Till stöd i arbetet har du förutom kollegor och chef även stödfunktioner inom HR, ekonomi och verksamhetsutveckling.
Din basplacering kan vara i Skövde, Borås, Vänersborg eller Göteborg. Dagsresor inom regionen förekommer frekvent och flera nära samarbetspartners finns i Göteborg.
Om ossHabilitering barn och ungdom i området omfattar 7 mottagningar i Vänersborg, Uddevalla, Borås, Alingsås, Lidköping och Skövde. Här ger vi utredande och behandlande insatser till barn och ungdomar som har autism, intellektuell funktionsnedsättning och/eller rörelsenedsättning. Medarbetarna arbetar i roller som arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist, kurator, logoped, läkare, psykolog, sjuksköterska, specialpedagog och administratörer.
Om digDu har chefserfarenhet inom offentlig hälso- och sjukvård, gärna inom barnverksamheter, alternativt omsorgsverksamhet. Du har framgångsrikt drivit organisations- och verksamhetsutveckling tidigare, och vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda andra chefer.
Vi söker dig som har minst treårig högskoleutbildning inom hälso- och sjukvårdsområdet, med fördel inom något av de yrken som finns på mottagningen. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete eller har vidareutbildning inom barnmedicinska området eller funktionsnedsättning.
Som ledare är du stabil och förtroendeingivande. Du kombinerar tydlighet med lyhördhet och har förmåga att skapa engagemang och få människor med dig i gemensam riktning. Med ett starkt utvecklingsdriv ser du möjligheter, driver förbättring och fattar välgrundade beslut för att nå uppsatta mål. Du värdesätter goda samarbeten och främjar ett arbetsklimat som bygger på öppenhet och delaktighet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om rekryteringsprocessenI den här rekryteringsprocessen behöver du inte bifoga personligt brev. Du kommer i stället få besvara några frågor kring dina erfarenheter. I en senare del av rekryteringsprocessen kommer arbetspsykologiska tester att genomföras. Chefsrekryteringsprocessen i Västra Götalandsregionen utgår från fyra chefskriterier; värdegrundsbaserat, mål- och resultatorienterat, kommunikativt och utvecklingsorienterat chefskap.
Välkommen med din ansökan, senast 10 maj!
OBS, sök tjänsten via denna länk:https://vgregion.varbi.com/se/what:job/jobID:927312/
(Vid ansökan får du ange vilken ort du vill ha som basplacering.)
Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
Habilitering & Hälsa, Habilitering barn o ungdom Kontakt
Åsa Sundin, Ledarna asa.lundin@vgregion.se 031-3430239
