Avdelningschef gata, park och hamnar till Borgholms kommun
Borgholms kommun, Kommunledningsförvaltningen / Administratörsjobb / Borgholm Visa alla administratörsjobb i Borgholm
2026-06-01
, Mönsterås
, Kalmar
, Mörbylånga
, Oskarshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borgholms kommun, Kommunledningsförvaltningen i Borgholm
Som avdelningschef för gata, park och hamnar ansvarar du för enheterna Gata/park och hamnar.
Gata/park ansvarar för skötsel och underhåll av all allmän plats inom kommunen, bland annat gator, gång- och cykelvägar, parker/grönytor, lekplatser och rekreationsområden i kommunens tätorter. Enheten hanterar frågor kring upplåtelse av allmän plats, grävtillstånd, parkeringstillstånd, trafikregleringar, trafiksäkerhet, parkeringsreglering, parkeringsbevakning med mera. I avdelningens uppdrag ligger även att bidra med kompetens i samhällsbyggnadsprocessen från idé till färdigställande av projekt. Avdelningen utför anläggningsarbeten i form av nyanläggning och ombyggnad av gator, grönområden och VA-ledningar.
Hamnverksamheten omfattar drift och underhåll av kommunens 7 hamnar där yrkesfiskare, fritidsbåtar, husbilar, näringsliv, och båtklubbar ska mötas av god service och tillgänglighet.
Är du redo att bli en del av en arbetsgivare som inte bara ser möjligheter hos sina medarbetare, utan också strävar efter att skapa utveckling och utmaningar i varje jobb och karriär? Vill du jobba på en ö med unika miljöer och ett fantastiskt Världsarv? Då är Borgholms kommun rätt arbetsplats för dig!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-01Arbetsuppgifter
I rollen har du det övergripande ansvaret att leda och utveckla verksamheten inom gata, park och hamn utifrån politiskt fastställda mål och styrdokument för verksamhetsområdet. Du rapporterar till Teknisk chef och ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp. Samverkan med kommunens övriga avdelningar är en viktig del i ditt arbete.
Som avdelningschef har du ekonomi-, personal- och verksamhetsansvar. Du leder en verksamhet med ca 15 medarbetare.
I Gata/Park ingår också projektledning, projektplanering, upphandling och avtalshantering. Du ansvarar för planering och uppföljning av drift- och investeringsbudget liksom för genomförande av kommunala exploateringsprojekt såsom byggnation av infrastruktur i form av gator, VA-ledningar, parker och liknande.
Inom området hamn innebär det att du ansvarar för att skapa goda förutsättningar och leda arbetet och medarbetare inom hamnverksamheten med tydliga mål och visioner, utifrån fattade beslut. 4 hamnkaptener sköter den dagliga verksamheten under sommarsäsongen. Du kommer ha kontakt med olika myndigheter i tillståndsärende samt ha kontakter med allmänheten, båt- och fiskeorganisationer.
Vi erbjuder:
• Möjlighet till distansarbete och flexibla arbetstider.
• Friskvårdsbidrag för ditt välbefinnande.
• Semesterväxling som omvandlar semesterdagstillägg till fler semesterdagar.
• Korta beslutsvägar och engagerade medarbetare, kommunledning och politiker.
• Möjligheter att påverka och göra verklig skillnad
Bli en del av Borgholms kommun!Kvalifikationer
Krav på utbildning och erfarenhet
• Högskoleutbildning inom ansvarsområdet alternativt annan utbildning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
• Några års erfarenhet av ledarskap med personal och budgetansvar.
• Relevant kompetens inom verksamhetens ansvarsområden.
• B-körkort.
Krav på färdigheter och förmågor
• Som person är du trygg i dig själv, ansvarstagande och resultatinriktad.
• Du är strukturerad med en god förmåga att planera och organisera ditt arbete.
• Ditt ledarskap styrs av ett motiverande och inspirerande förhållningssätt.
• Du är beslutsmässig med förmåga att se till helheten.
• Du har en stark kommunikativ förmåga och vana att kommunicera såväl inom den egna verksamheten som externt.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen.
OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328725". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borgholms Kommun
(org.nr 212000-0795)
387 21 BORGHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borgholms kommun, Kommunledningsförvaltningen Kontakt
Ordf. Vision
Thérese Franck Therese.Franck@borgholm.se 0485-88 291 Jobbnummer
9938193