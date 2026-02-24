Avdelningschef för utbildningsuppdraget med ansvar för AT- och BT-läkare
Region Blekinge
Vill du ha en nyckelroll i utvecklingen av hälso- och sjukvårdens utbildningsverksamhet och bidra strategiskt till Region Blekinges långsiktiga kompetensförsörjning? Då kan detta vara rätt uppdrag för dig.
Om jobbet
Som avdelningschef för utbildningsuppdraget ligger tyngdpunkten i att leda och utveckla utbildningsuppdraget för Region Blekinge i samverkan med organisationen men även med andra arbetsgivare, universitet, högskolor och andra utbildningsanordnare. Du är viktig i den uppbyggnad och utveckling av utbildningsuppdraget som pågår. I rollen som chef ansvarar du för verksamhet, medarbetare och ekonomi samt följer upp mål och resultat.
Du är chef över avdelningens 6 medarbetare vilka arbetar med olika uppdrag inom regionens utbildningsuppdrag, såsom bland annat planering och administrering av verksamhetsförlagd utbildning, planering och administrering av fortbildning och praktisk träning vid kliniskt träningscentrum (KTC). KTC har verksamhet i både Karlskrona och Karlshamn. Chefsuppdraget omfattar också samordning och koordinering av fler funktioner vilka arbetar med uppdrag kopplade till utbildningsuppdraget.
Som avdelningschef har du även ett samordningsansvar för AT/BT-läkare där du är den primära kontaktpersonen för Region Blekinges AT/BT-läkare. Arbetet innebär att planera och säkerställa utbildningsinnehållet i AT/BT-tjänstgöringen och du har ett tätt samarbete med Region Blekinges studierektorer och utbildningssamordnare.
Vissa resor ingår i tjänsten.
Om dig
Vi söker dig som:
- har en akademisk examen inom område som arbetsgivaren bedömer som relevant
- är tydlig, kommunikativ och trygg i ditt ledarskap
- är en god samarbetspartner som bygger starka relationer och tar tillvara medarbetares kompetens och engagemang
- är självständig, strukturerad och effektiv i ditt arbetssätt
- Strategisk och helhetsorienterad
För tjänsten läggs mycket stor vikt vid personlig lämplighet. B-körkort är önskvärt. Personlighetstest kan komma att genomföras som en del av rekryteringsprocessen. Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Vad erbjuder vi dig?
Som avdelningschef i Region Blekinge får du ett stimulerande och betydelsefullt arbete med många personliga möten och stort eget ansvar. Hos oss har du förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag, tillgång till gym och möjlighet till flexibel arbetstid.
Om HR
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är hr. Här finns Region Blekinges samlade resurser inom hr, lönehantering, utbildning och regionhälsa. Området ansvarar för arbetsgivarstrategier som främjar en attraktiv organisation där innovativa och framtidsorienterade arbetssätt står i fokus. Hr har även en central och strategisk roll i att utgöra ett nära stöd åt ledning och medarbetare genom att aktivt arbeta med insatser som främjar en kommunikativ och tillitsbaserad organisationskultur som säkerställer en hållbar arbetsmiljö med inkludering och jämställdhetsarbete, organisations-, ledarskaps- och medarbetarutveckling och kompetensplanering i fokus. Hr leder, utvecklar och stöttar även organisationens hr-arbete vilket bland annat inkluderar att skapa hållbara arbetsplatser där medarbetare ständigt utvecklas, känner sig delaktiga och motiverade, där organisationens värdegrundsarbete har en avgörande roll.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan!
