Avdelningschef för Geodata och Digitalisering till stadsbyggnadskontoret
2025-10-22
Vill du vara med och forma framtidens Malmö?
Nu söker vi en utvecklingsorienterad och strategisk ledare som vill driva geodata- och digitaliseringsfrågorna framåt i en viktig samhällsbyggande roll.Publiceringsdatum2025-10-22Dina arbetsuppgifter
Som avdelningschef för Geodata och Digitalisering ansvarar du för att leda, utveckla och driva avdelningens arbete framåt i linje med stadens vision och våra strategiska mål. Du leder en avdelning med engagerade medarbetare inom bland annat GIS, lantmäteri, mätning och digital utveckling. Du har direkt personalansvar för avdelningens fyra enhetschefer och ingår i stadsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp.
Rollen innebär ett nära samarbete med andra avdelningar, förvaltningar, kommunala bolag och externa aktörer. Du har ett viktigt uppdrag i att säkerställa kvalitet, effektivitet och samverkan i både interna processer och medborgarnära tjänster. Du leder med tillit, tydlighet och helhetsperspektiv - och du skapar engagemang för att nå gemensamma mål.
Ditt uppdrag i korthet:
• Leda och utveckla verksamheten inom geodata, GIS, mätning och digitalisering.
• Driva förändrings- och utvecklingsarbete kopplat till digital transformation.
• Leda genom andra chefer och skapa goda förutsättningar för ett coachande ledarskap.
• Säkerställa myndighetsutövning med hög kvalitet.
• Vara en aktiv del av förvaltningens ledningsgrupp och bidra till helheten.Kvalifikationer
• Akademisk examen om minst 180 hp (kandidatnivå).
• Gedigen ledarerfarenhet och har varit chef över andra chefer.
• Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
• Erfarenhet från tjänst med myndighetsutövning.
• Mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
Meriterande:
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet eller kunskap inom stadsbyggnad, mätning, geodata och/eller lantmäteri.
Vi söker dig som har mod att fatta beslut och ta ansvar i komplexa frågor, är en tydlig, coachande och inspirerande ledare och duktig på att skapa och vårda goda relationer inom och utanför organisationen. Du är strategiskt och ekonomiskt tänkande och har fokus på kvalitet och nytta samtidigt som du är flexibel, lösningsorienterad och trygg i förändring.
Vad vi erbjuder dig
Vi erbjuder ett samhällsviktigt uppdrag där du får vara med och påverka hur digitalisering och geodata formar framtidens stad. Du blir en del av ett kompetent ledningsteam i en organisation som strävar efter innovation, samverkan och hållbar utveckling. Vi arbetar aktivt med att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla får möjlighet att växa och bidra. Hos oss får du både utmaningar och utvecklingsmöjligheter - i ett sammanhang där ditt ledarskap gör skillnad.Om företaget
På Geodata & Digitalisering arbetar cirka 40 medarbetare. Här finns yrkesroller som lantmätare, GIS- och kartingenjör, mätingenjör, systemförvaltare och processledare.
Avdelningen har fyra enheter inom olika verksamhetsområden: mätning, GIS-enheten, kommunala lantmäterimyndigheten (KLM) och IT & utveckling. Genom ett serviceinriktat angreppssätt levererar enheterna de tjänster och produkter som efterfrågas i stadsbyggnadsprocessen.
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt arbete för en stad i ständig utveckling!
Om stadsbyggnadskontoret
Stadsbyggnadskontoret är en myndighet för plan-, bygg- och lantmäterifrågor. Förvaltningen arbetar med översiktlig planering, detaljplanering, fastighetsbildning, bygglov, mätning och kartläggning. Stadsbyggnadskontoret arbetar för Malmöborna, byggmarknadens olika aktörer och övriga verksamma i Malmö. Tillsammans med andra förvaltningar skapar våra 230 medarbetare förutsättningar för en stad som är hållbar och attraktiv att bo och verka i. Hos oss får du alla förmåner av trygghet och flexibilitet man kan förvänta sig av en offentlig arbetsgivare. Den allra största förmånen, som vi ser det, är att tillsammans med professionella kollegor få göra skillnad på riktigt för Malmö och Malmöborna.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här. Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
