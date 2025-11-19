Avdelningschef för gata och park på produktionsförvaltningen
Kramfors kommun, Produktionsförvaltningen / Administratörsjobb / Kramfors Visa alla administratörsjobb i Kramfors
2025-11-19
, Härnösand
, Mark
, Sollefteå
, Timrå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kramfors kommun, Produktionsförvaltningen i Kramfors
Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.Publiceringsdatum2025-11-19Arbetsuppgifter
Som avdelningschef för Gata och park leder du avdelningens verksamhet och ansvarar för både personal, ekonomi och projekt. Du har ett direkt ledarskap över en grupp medarbetare med roller som trädgårdsmästare, anläggningsarbetare, ingenjör och samordnare. I din roll säkerställer du hög kvalitet i drift och underhåll av kommunens gator, parker och andra offentliga miljöer, samtidigt som du planerar och följer upp verksamheten utifrån förvaltningens verksamhetsplan samt kommunens övergripande mål och budget.
Du deltar i strategiskt utvecklingsarbete och bidrar med expertis inom infrastruktur, gatu- och parkförvaltning, och samarbetar med andra förvaltningar, entreprenörer och medborgare för att skapa attraktiva och hållbara lösningar. Inom verksamhetsansvaret ingår bland annat att förvalta och utveckla kommunens vägnät samt ansvar för väghållning, skapa trygghet i offentliga miljöer som parker, torg och gång- och cykelvägar.
Som avdelningschef är du också en del av förvaltningens ledningsgrupp och arbetar nära förvaltningschef och produktionsnämndens politiska ledning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Akademisk utbildning inom ett område relevant för rollen, alternativt annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig och lämplig.
* Dokumenterad erfarenhet av personalansvar, gärna i ledande befattning.
* Erfarenhet av att arbeta med ekonomi, budget och uppföljning.
* Kunskap om arbetsmiljöfrågor och erfarenhet av att säkerställa en säker arbetsmiljö.
* God kommunikativ förmåga på svenska, både i tal och skrift.
* B-körkort eftersom tjänsten innebär resor inom kommunen.
* Erfarenhet av att leda verksamhet med både tekniska och praktiska medarbetare.
* Förmåga att planera, organisera och följa upp verksamhet utifrån verksamhetsplan och mål.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är trygg i ditt ledarskap, strukturerad och administrativt skicklig i ditt arbetssätt, och som har ett starkt engagemang för att utveckla verksamheten i samverkan med andra.
Meriterande
Det är meriterande om du har flerårig erfarenhet som chef i komplexa organisationer och dokumenterad erfarenhet inom något av avdelningens ansvarsområden, såsom drift och underhåll av gator, parker eller offentlig miljö. Erfarenhet av att leda förändringsarbete, utveckla processer och effektivisera verksamheter är också värdefullt, liksom erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation.
Ytterligare meriter är kunskaper inom hållbarhets- och miljöfrågor, förståelse för samhällsbyggnadsprocessens tidiga skeden och erfarenhet av att tala inför större grupper.
Erfarenhet av att arbeta med utvecklingsarbete, innovation eller tätortsnära naturvård kan också ge dig en fördel.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C290739". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kramfors kommun
(org.nr 212000-2429), http://www.kramfors.se Arbetsplats
Kramfors kommun, Produktionsförvaltningen Kontakt
Förvaltningschef
Maria Hedman maria.hedman@kramfors.se 0612-80148 Jobbnummer
9613366