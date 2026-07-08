Avdelningschef för ekonomi och verksamhetsstöd till Sametinget
Adecco Sweden Aktiebolag / Ekonomichefsjobb / Kiruna Visa alla ekonomichefsjobb i Kiruna
2026-07-08
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Avdelningschef för ekonomi och verksamhetsstöd till Sametinget
Vill du leda och utveckla viktiga stödprocesser i en myndighet med ett unikt samhällsuppdrag? Sametinget söker en trygg, analytisk och strategisk ledare med stark ekonomisk kompetens.
Placering: Giron/Kiruna, Staare/Östersund eller Jåhkåmåhkke/Jokkmokk, med möjlighet till distansarbetsavtal.
Rapporterar till: Kanslichefen.
Ansvar: Budget-, personal- och verksamhetsansvar för en avdelning med omkring 15 medarbetare.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Om SametingetSametinget är ett folkvalt samiskt parlament och en statlig myndighet från 1993. Uppdraget är att främja och utveckla en levande samisk kultur, medverka i samhällsplaneringen och bevaka att samiska behov beaktas. Myndigheten finns i Kiruna, Östersund, Jokkmokk och Tärnaby och har omkring 70 anställda.
Om rollenSom avdelningschef för ekonomi och verksamhetsstöd får du en central roll i Sametingets ledning och utveckling. Du ansvarar för myndighetens ekonomiska förvaltning, interna service, IT/IS samt verksamhetsutveckling inom området. Du arbetar nära kanslichefen, styrelsen och nämnderna och bidrar till stabilitet, kvalitet och framdrift i myndighetens stödprocesser.
Avdelningen omfattar ekonomi, administration, intern service och IT/IS. Rollen innebär budget- och personalansvar för omkring 15 medarbetare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter• leda, utveckla och följa upp avdelningens arbete inom ekonomi, administration, intern service och IT/IS
• ansvara för budgetarbete, budgetuppföljning, bokslut och årsredovisning
• säkerställa god kvalitet i ekonomisk förvaltning, redovisning och interna stödprocesser
• ansvara för och bidra i upphandlingar samt andra utvecklingsfrågor inom avdelningens ansvarsområde
• ge strategiskt och operativt stöd till kanslichef, styrelse och nämnder
• skapa goda förutsättningar för medarbetare genom tydligt ledarskap, struktur och utvecklingsfokus
Krav för rollenFör att vara aktuell för tjänsten behöver du uppfylla följande krav:
• akademisk examen inom ekonomi
• stor erfarenhet av budget- och bokslutsarbete
• erfarenhet av budgetuppföljning, årsredovisning och redovisningsfrågor
• tidigare chefserfarenhet
• erfarenhet från offentlig förvaltning
• god förmåga att leda, utveckla och inspirera medarbetare
• mycket god kommunikativ förmåga samt ett analytiskt och strategiskt förhållningssätt
MeriterandeDet är meriterande om du även har:
• erfarenhet från politiskt styrd organisation
• kunskaper i samiska språk
• kunskap om samisk kultur och samiskt samhällsliv
• erfarenhet av upphandlingar
• kunskap om förvaltningsjuridik
• förståelse för IT/IS-utveckling på strategisk nivå
Personliga egenskaperVi söker dig som är trygg i ditt ledarskap och har förmåga att skapa riktning, tydlighet och engagemang. Du är stresstålig, analytisk och utvecklingsorienterad, med ett strategiskt förhållningssätt och förmåga att omsätta mål och uppdrag till konkret handling.
Du kommunicerar tydligt, bygger förtroende och har lätt för att samarbeta med olika funktioner och beslutsnivåer. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
AnsökanAnsök med bifogat CV i PDF form via https://www.adecco.com/sv-se/lediga-jobb?jobLocation=Kiruna,+Sweden⪫=67.8482231&lng=20.2975445&radius=20
sista ansökningsdag 16/8 2026
För ytterligare information om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta senior rekryteringskonsult Stefan Wangdell på Adecco, 076-138 48 17 eller stefan.wangdell@adecco.se
.
Fackliga kontaktpersoner nås via växeln, 0980-780 30.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Ullevigatan 19 (visa karta
)
411 40 GÖTEBORG Arbetsplats
Adecco Kontakt
Senior Rekryteringskonsult
Stefan Wangdell stefan.wangdell@adecco.se +46761384817 Jobbnummer
9997034