Avdelningschef för avdelningen verksamhetsstyrning och it
Gislaveds kommun / Chefsjobb / Gislaved Visa alla chefsjobb i Gislaved
2025-10-23
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gislaveds kommun i Gislaved
, Borås
, Jönköping
eller i hela Sverige
Du har ett stort samhällsintresse och brinner för att utveckla processer kring kvalitet- och verksamhetsutveckling.
Du drivs av att förenkla och modernisera med ett tydligt invånarfokus och efter målgruppens behov. Du är en chef som är nyfiken och har ett starkt engagemang för att utveckla den offentliga förvaltningen i nära samarbete med politiken.
Uppdraget är mångsidigt och både utmanande och utvecklande. Som avdelningschef leder du arbetet på avdelningen tillsammans, och i en nära dialog med dina enhetschefer och medarbetare. Avdelningens uppdrag är att stödja chefer, verksamheter och förtroendevalda så att de kan driva utveckling och ta ansvar och samtidigt ansvara för att säkerställa god ordning och reda i organisationen. Avdelningen säkerställer att kommunen har en stabil och trygg it-drift med hög kundnöjdhet.
Du ingår i kommunledningsgruppen samt kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp där du aktivt bidrar till att utveckla hela kommunen och dess verksamheter. Du rapporterar till biträdande kommundirektör.
Avdelningen verksamhetsstyrning och it är en av fem avdelningar på kommunstyrelseförvaltningen. Inom avdelningen finns fem enheter inom områdena kvalitet och utveckling, nämnd- och ärendehantering, säkerhet, strategiskt it och it-drift. I ditt uppdrag leder du fyra enhetschefer och är närmsta chef för enheten kvalitet och utveckling. Där arbetar sju medarbetare med flera av kommunens fokusområden och strategiska utvecklingsfrågor.
Viktiga utvecklingsområden de kommande åren är bland annat social hållbarhet, digitala utveckling och civil beredskap. Fokus kommer även att ligga på att utveckla kommunens styrmodell. Tillsammans är det områden som har stor betydelse för invånarnas trygghet och framtid.Publiceringsdatum2025-10-23Profil
I din bakgrund finns relevant akademisk utbildning inom samhällsvetenskap med inriktning mot samhällsvetenskap, offentlig juridik eller kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du ska ha varit chef inom ledande befattningar tidigare och det är meriterande om du tidigare varit chef över chefer. Att ha varit verksam inom en politiskt styrd organisation är en självklarhet för att lyckas i denna roll.
Som person är du utåtriktad och är van att skapa goda relationer. Du är serviceinriktad men har integritet och är trygg och stabil. Du är analytisk med ett strategiskt perspektiv och helheten i åtanke. Du är ödmjuk i ditt sätt att leda och en förebild i organisationen. Du kan nå och stimulera andra och har därigenom förmågan att skapa engagemang och vilja att delta i utvecklingen inom avdelningens ansvarsområden. Periodvis är det olika fokus på olika utvecklingsfrågor, det strategiska förhållningssättet är alltid det mest framträdande.
Ditt ledarskap är djupt förknippat med din förmåga att kommunicera. Hos oss innebär det att du leder verksamheten genom att bygga relationer och skapa delaktighet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på ledarskap överensstämmer med vår.
Tjänsten är säkerhetsklassad och enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) krävs svenskt medborgarskap samt en godkänd säkerhetsprövning.
Om platsen
I vår del av Småland lever vi livet med närhet till allt som är viktigt. Här börjar outdoorlivet utanför din port. Här känner du farten mot dina kinder från utförsåkningen på Isaberg, eller det glimrande vattnet från fisketuren i någon av våra 388 sjöar. Här känner du pulsen öka under starten på racet vid motorbanan i Anderstorp eller speedwaybanan i Gislaved. Här känner du rysningen i kroppen av den mäktiga känslan när vår egen symfoniorkester slår an konsertens första toner.
Här är vi arbetsamma. Vi driver företag, såväl stora internationella bolag som små enskilda företag där alla är viktiga för hela vår regions utveckling. Vi andas företagsamhet och entreprenörskap.
Det här kan du bli en del av och göra till din plats. Här kan du få allt, och lite till för att livet ska funka.
Välkommen till Gislaveds kommun - en del av Småland!
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/389". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gislaveds kommun
(org.nr 212000-0514) Arbetsplats
Kommunstyrelseförvaltningen Jobbnummer
9570211